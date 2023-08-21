颜诗桐 李奕潼

华裔青少年走进民族文化宫，参观“铸牢中华民族共同体意识系列展”。

主办方供图

日前，由国务院侨务办公室指导、中国新闻社主办的第一届海外华裔青少年中华文化实践大赛颁奖典礼在北京举行。来自五大洲近50个国家和地区的华裔青少年参加大赛，最终有百余位选手获得金银铜奖。8月6日至9日，这些获奖的华裔青少年相聚北京，开启了一趟特别的中华文明体验之旅。

体验传统文化魅力

中华文明悠久而灿烂。中国国家博物馆图书资料部主任翁淮南在中国国家版本馆，为华裔青少年带来一堂中华文化课，带领他们透过文物，从历史中看中国，从历史中看世界。

来自澳大利亚的范嘉霖听得津津有味。他十分热爱中华优秀传统文化，从6岁就开始学习书法，有许多心得体会：“在练习书法的过程中，我发现隶书、楷书、草书、行书等不同的书体各有趣味。我也喜欢读中国古诗，在古诗中能看到大自然的美，读到亲情和友情的珍贵，感受诗人的家国情怀。”

不到园林怎知春色如许？除了坐在“课堂”上听讲，华裔青少年们还实地探访北京诸多园林，感受中国古典建筑艺术之美。在北海公园，他们体验了什么是“一步一景一画卷”，观赏了舞蹈《雨碎江南》和川剧变脸等。“沁泉廊顶上的祥云纹好美，图画很生动。我以前只在书本上看到过，今天终于亲眼看到了。”来自马来西亚的罗苡岂兴奋地说。在颐和园，他们漫步长廊，船游昆明湖。来自委内瑞拉的吴妙燕目前在暨南大学留学，喜欢中国传统艺术的她，被颐和园长廊间每根枋梁上的彩画所吸引，艺术灵感由此受到了激发。

长城是中华民族精神的象征。在月白风清的夜晚，华裔青少年登上了八达岭长城，俯瞰漫漫雄关，感受万里山河辽阔。“在灯光的点缀下，长城像一条巨龙一样！真让人震撼！”来自蒙古国的张雨琪最期待游览长城，她说自己已经与伙伴约定了日后还要一起来。

看到孩子们陶醉在壮丽山河，沉浸在古老文明之中，瑞士苏黎世中国传统文化协会会长陆金莲表示：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉。让更多文物和文化遗产活起来，保护历史文化遗产，弘扬优秀传统文化，是海外华侨华人共同的目标。”

触摸时代发展脉搏

中国创造了举世瞩目的伟大成就，正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是什么样子？中华文明和中国式现代化的关系是什么？带着这些问题，华裔青少年们走进了百度、国家大剧院、国家体育场（鸟巢）、国家游泳中心（水立方），体验“科技速度”“中式艺术”“双奥之城”。

在国家大剧院，华裔青少年体验传统国乐，感受建筑的精妙之处。国家大剧院由钛金属板和白玻璃拼接而成的外壳体引来他们的惊叹。来自澳大利亚的庄璐嘉对悉尼歌剧院很熟悉，此次来到国家大剧院，她发现“这里的设计很特别，墙壁都是经过特别声学设计的，能使声音扩散得更均匀、柔和，太神奇了。”庄璐嘉不无自豪地说，等她回到澳大利亚，一定会告诉朋友和同学，中国的剧院有多漂亮。

在北京首钢园百度Apollo Park内，工作人员介绍了北京冬奥会采用的3D+AI技术、无人驾驶汽车等前沿科技。“无人驾驶车为什么还有方向盘？”“后备箱能打开吗？”“备胎放哪？”坐进无人驾驶汽车里，许多华裔青少年一边发问，一边感受无人驾驶科技。“无人驾驶技术今后怎么发展？”来自阿根廷的黄家乐十分关注无人驾驶汽车的未来。通过此次学习与体验，他对人工智能产生了更大的兴趣。

夜幕降临，鸟巢、水立方灯光亮起，为北京这座历史悠久的“双奥之城”勾勒出古韵今辉。华裔青少年和奥运冠军李晓霞相聚在奥林匹克公园，感知征战奥运的艰苦与荣耀。

“中国是一个发展迅速，不断散发出现代活力的国家。”来自马来西亚的张凯宣说，她表示自己乐于向全世界介绍中国的发展。这也是此次参加中华文明体验之旅的华裔青少年共同的心声。

(责编：李依环、郝孟佳)