项 菁

“欢迎直播间的小伙伴，我主要分享一些留学‘干货’，让大家少踩坑、少踩雷……”正值暑期，加拿大阳光共享教育基金会主席徐琼几乎每晚都上线直播，为中国学子和家长提供海外留学公益咨询。今年9月，她将引导80多名中国学子赴加拿大留学，助其开启“世界之旅”。

“海外游子”“侨胞纽带”“主播姐姐”是徐琼身上的3个标签。十几年来，她如同鸿雁一般，往返于加拿大与中国之间，将乡愁乡情化作推动两国人文交流的“侨力量”。

“年轻人既要读万卷书，也要行万里路。”徐琼认为，留学不仅是青年学子“行万里路”的一种方式，还能促进中外民心相通、增进海外对中国的理解。“我希望踏踏实实当一名中加人文交流的使者。”徐琼说。

力促国际人文交流，与徐琼的自身经历有很大关系。徐琼出生于“人文之城”浙江绍兴上虞，从小就是家长和老师眼中的“三好学生”。在复旦大学从事博士后研究工作之后，徐琼又到高校任教、出国进修和访学。10多年前，徐琼和丈夫定居加拿大，致力于推动加拿大与中国之间的人文交流与合作。

“我曾多次带百余名加拿大老师到浙江交流，让浙江学生体验国际教育，也让加拿大老师感受中国文化的奥妙。”徐琼说，“很多加拿大老师都表示，原来对中国文化了解片面，经过沉浸式感受之后，他们开始爱上中国文化，愿把所见所闻告诉自己的学生和亲朋好友。”

改革开放以来，中国发生了翻天覆地的变化，城市建设越来越现代化，对外开放的大门也越开越大。10多年来，得益于徐琼的“牵线搭桥”，浙江160多所中小学校和加拿大中小学校结为友好学校，2000多名中国学子获得机会到加拿大交流，还带动一大批中国教师和校长赴加拿大培训研修。

作为联通中外的纽带，徐琼认为，青年学子是未来的希望，而教育托起了青年学子美好的未来。让她最有获得感的，就是帮助中国留学生在加拿大开阔视野、增长知识，“学到本领后更好地回报社会”。

为了让更多中国学子走好“留学路”，一年多以前，徐琼开始“触网”，拍摄短视频分享留学经验，还经常开直播和网友们“面对面”交流。“进直播间的大多是家长，他们都希望孩子有一个美好的未来，但又苦恼于得不到可靠的消息，所以我就跟他们分享一些经验和感受，让留学生少走弯路。”徐琼说。在她看来，国际之间有了更多往来，就能增进更多理解，收获更多友谊。

除了促进国际人文交流，平日里，徐琼还热心公益，为需要帮助的人带去阳光和温暖。新冠疫情期间，徐琼积极发动在加拿大的华侨华人和留学生，将筹集到的手套、口罩等防疫物资发往浙江，支援家乡防疫。今年2月，土耳其突发地震，她鼓励在加拿大留学的中国学子举办校园义卖，将筹集的资金通过加拿大红十字会全部捐赠给受灾民众，让跨越国界的爱温暖更多心灵。

（来源：中国新闻网）

(责编：李依环、郝孟佳)