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两岸文学交流会杭州开幕

2023年08月21日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为两岸作家参访浙江省博物馆之江馆区。
本报记者 张 盼摄

本报杭州8月20日电  （记者张盼）由中国作家协会主办，浙江省作家协会、福建省文学艺术界联合会承办的“2023年两岸文学交流会”20日在浙江杭州开幕。台湾作家24人、大陆作家22人共同参会，围绕“面向未来的两岸文学交流与创作”主题展开交流。

中国作协港澳台办主任张洪斌说，参会嘉宾是两岸文学创作、出版、研究、评论领域的中坚力量，希望他们在久别重逢、畅叙友谊的同时，面对飞速变化的世界和充满召唤的新时代，能分享各自对两岸文学交流与合作的宝贵建议和思考。期待两岸文学界不断深入交流，共同传承好中华优秀传统文化，携手让文学在新时代焕发崭新光彩。

浙江省作协副主席叶彤说，浙江是文学富饶之地，悠久深厚、意蕴丰富的浙江文化孕育了独具魅力、群星璀璨的浙江文学地图。两岸文学具有相同的文化基因，两岸文学的发展始终得益于中华优秀传统文化的滋养哺育，我们的文学创作有着共同的文化根基和精神家园。期待各位作家朋友以本次交流会为契机，持续深化两岸文化文学分享与交流合作。

台湾知名作家杨渡说，我们这一次的聚会，不仅是疫情3年后的首度重聚，更难得有这么多重要的作家，来这里聚首。相信通过两岸作家的文字，一定可以让两岸的人心更好地互相理解。

“我对台湾文学的了解从陈映真、余光中、白先勇、林清玄、蒋勋等老一代作家开始。”茅盾文学奖得主、大陆知名作家王旭烽说，这次活动中的台湾作家让她有新的触动。期待更多地读到台湾作家的作品，与他们更深入地交流。

(责编：李依环、郝孟佳)

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