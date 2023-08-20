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跳舞的孩子，别让这些动作伤着你

2023年08月20日09:36 | 来源：光明日报
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如今，舞蹈成了孩子们增长才艺的热门选择。但是，不时爆出的孩子在舞蹈训练中受伤的消息也让家长们忧心忡忡：到底该不该学舞蹈？我家孩子适合跳舞吗？怎样避免受伤？记者就此进行了采访。

跳舞可锻炼协调性、平衡感

随着节奏鲜明、律动感十足的音乐响起，家长们纷纷举起手机，隔着玻璃记录孩子们的每个动作。这是记者在北京市石景山区一家舞蹈训练室看到的场景。

张先生的女儿今年7岁，去年开始在这里学舞蹈。谈及孩子学舞的收效，张先生面露自豪：“孩子本身柔韧性比较好，通过这一年的学习，身体协调性也越来越好。现在学校的社团活动不少，开学后孩子又能‘一展身手’了！”

“学舞蹈能让孩子多掌握一项艺术特长，潜移默化地提高审美。”家住北京市海淀区的庄女士告诉记者，“女儿4岁时就对舞蹈特别感兴趣，尤其喜欢中国舞，已经学了2年。”

“的确，学习舞蹈能够培养和提高孩子身体智能方面的表现，在运用身体的过程中锻炼协调性、平衡感。”北京师范大学珠海分校教育学院副教授高艳说。

“以前孩子不愿意当众表达，现在每逢家庭聚会，她就主动给大家跳舞，乐此不疲地展示才艺。”聊起女儿学舞蹈后的转变，张先生眼角的笑意更浓了。

高艳对此十分认同：“跳舞有不同的难度层次，孩子在学习跳舞的过程中不断克服困难，本身也是一个树立自信心的过程，并且这种自信心还可以迁移到其他活动中去。”

“每次舞蹈课，她都争着抢着来上，风雨无阻。要知道，学舞蹈可不简单，又要掌握动作要领，又要坚持长期训练，让我欣慰的是，孩子每次学得都很认真。”张先生回忆道，“有一次，下课回家路上她累得趴在我肩上睡了一觉，醒来后说的第一句话是‘爸爸，下次舞蹈课是哪天？’”

“身和心具有交互性，而舞蹈正是孩子实现‘身心合一’的桥梁。”北京师范大学艺术与传媒学院舞蹈系副教授唐怡说，“我们可以透过肢体看出他们的内在喜悦，透过外在身体状态读懂他们当下的心情。当孩子努力撑开肢体时，大脑的状态也随之改变。”

“很多时候，身体动作的表达要比语言更有效更生动。”在高艳看来，儿童跳舞的过程也是情感抒发的过程，这其中包括转化消极情绪，体验积极情绪。

记者在采访中发现，不仅舞蹈本身能给孩子带来快乐，学习舞蹈的过程也十分吸引她们。

“舞蹈课上，跳得好的小朋友会得到奖励，比如做游戏、积分换奖品等，既有趣味性，小朋友们还能一起玩。”张先生说。

“儿童学舞蹈对身心的积极作用是全方位的。”唐怡介绍，“从生理的角度看，有利于肌肉发展及身体协调性、平衡性的提高。从心理的角度看，肢体接触的状态对心理也是有影响的，如‘圆圈舞’是人和人手拉在一起的跳，会产生一种接触‘关系’；还有的舞蹈需要几个小朋友分小组合作完成，他们在老师的引导下实现协同互动，这些都有助于孩子人格的健全。”

大幅度体位改变易造成脊髓损伤

中国舞、芭蕾舞、拉丁舞、街舞……分门别类的舞蹈课程，为学跳舞的孩子提供了多样选择。

“但不同舞蹈强度不同，对孩子的基本功和身体素质要求不同。”舞蹈老师杨鸣（化名）告诉记者，“孩子初学舞蹈，做下腰、拉筋等动作可能会疼，尤其像拉丁舞、中国舞等，对身体的柔韧性、协调能力要求更高。”

庄女士深有感触，“刚开始学中国舞时，孩子压腿困难，我们还让她停了几天课。后来孩子还是要学，才又继续上课。”

“双腿平行、双脚分开，上身慢慢往后仰……手靠近地面，腰抬起来，尽量像一座拱桥！”舞蹈教室中，孩子们正在老师指导下完成下腰动作。杨鸣说：“对初学者来说，下腰和倒立的难度不小，需要反复练习才能掌握。”

张先生告诉记者：“孩子在家练习有难度的动作时，我们都会在一旁陪着，就是为了防止意外。”

的确，跳舞的好处是不少，但如果不小心受伤，就得不偿失了。

采访中，常听到这样一种说法——“孩子越小骨骼越柔软，学舞蹈也越容易”。真的是这样吗？

“难度过高的动作会让孩子的身体超负荷，结果可能适得其反。”北京大学人民医院脊柱外科副主任医师梁彦提醒，“虽然儿童脊柱柔韧性好，但舞蹈动作的活动度比较大，要往前弯腰、往后伸展。脊髓的延展性不如脊柱，一旦脊柱过度弯曲或伸展，突破脊髓的极限，很可能造成脊髓损伤。”

“教儿童学舞蹈，不是简单地教几个组合动作，需要首先知道孩子的身体构造。”唐怡说，“有些老师不理解复杂的人体结构，一味地追求下腰动作，容易给孩子造成不可逆的损伤。”

中国康复研究中心发布的报告显示，在儿童脊髓损伤的致伤原因中，体育运动损伤排在首位；而在体育运动损伤病例中，96.2%为下腰动作导致。

“儿童脊髓损伤有多种诱因，损伤后一般会有肢体瘫痪及二便障碍等表现。”清华大学附属北京清华长庚医院康复医学科主治医师郭韵介绍，“近年来舞蹈下腰是造成儿童脊髓损伤的常见原因，尤其是合并先天结构异常（隐性脊柱裂、脊髓栓系等）的儿童风险更高。统计来看，下腰动作导致的脊髓损伤多发生在5~7岁的女童中，以无骨折脱位型胸脊髓损伤居多。”

“脊髓损伤不会无缘无故地出现，诊断时不仅要问清楚症状、诱因，还要结合查体，看患者有没有感觉方面的其他异常，比如触觉是不是灵敏、活动起来是否灵活，或者伸脚抬腿是否无力。”梁彦说。

预防损伤注意做好热身与评估

“腿往外拉。还能再坚持吗？”舞蹈教室里，一名舞蹈老师正在帮孩子压腿“预热”。

“这是抻筋——练习舞蹈前的热身活动，在正式上课之前必须要有活动的时间。”杨鸣告诉记者，他们一般会留出10分钟左右的预热时间，让孩子们把身体各个部位都活动开。

“热身活动必不可少！”梁彦特别提醒，儿童身体发育还不成熟，身体柔韧性也存在差异，学舞蹈要循序渐进，不可急于求成。

“有时候小孩没活动开，前腿肌肉抻着了，他们可能也不太清楚自己的身体状况。家长要密切关注孩子的健康情况，与老师、孩子充分沟通，及时发现问题。”杨鸣说。

“比如下腰可能会让孩子觉得呼吸不畅，踢腿也可能过度拉伸韧带。”唐怡说，姿势正确才能降低风险，一旦出现错误动作，要及时纠正并告诉孩子这样做的危害。

儿童一旦发生脊髓损伤，情况往往比成年人更复杂。

郭韵介绍：“除了肢体瘫痪及二便障碍外，还会有脊柱和骨关节的发育异常风险，如脊柱侧弯和髋关节不稳。”

“儿童由下腰造成的脊髓损伤可分为急性损伤（发病当时出现症状）或迟发性损伤（几个小时至几天出现症状）。”郭韵告诉记者，“比如孩子下腰时突然倒地，出现了腰腿痛、下肢麻木或乏力，甚至是伴有二便失禁，这一般是急性损伤的表现。迟发性损伤一般是孩子在跳舞时仅有轻微的腰部不适，但仍能继续训练，几个小时或几天后逐渐出现下肢麻木、无力等症状，送医检查后确诊为脊髓损伤。”

“脊髓损伤主要表现为缺氧——刚开始是缺氧导致缺血的脊髓损伤，可能会出现下肢疼痛、功能障碍；如果继续缺血而导致坏死，还会造成不可逆的瘫痪。”梁彦介绍，“怀疑发生了脊髓损伤，老师或家长要立即让孩子停止训练，平卧休息，不能坐起或站立，更不要随意晃动孩子身体，避免二次损伤。情况严重就要及时就医，寻求专业人士帮助。”

那么，脊髓损伤可以恢复吗？这取决于病情轻重。

“如果是轻微的脊髓或神经损伤，比如出现麻木和疼痛，通过康复理疗、用药、休息等是能康复与缓解的。但如果出现瘫痪等不可逆损伤，就很难恢复了，这对孩子包括整个家庭都影响巨大。”梁彦说。

“儿童脊髓损伤可能会出现损伤平面以下的感觉、运动和二便功能障碍。针对这些功能障碍，康复科可根据情况安排相应的康复治疗，比如物理治疗，包括关节活动度、残余肌力的训练等。如果同时伴有二便障碍（神经源性膀胱或神经源性直肠），那么也要加强二便方面的管理和康复治疗，以预防泌尿系统感染、肠梗阻等并发症。”采访中，郭韵表示，“如果确诊脊髓损伤，医生一般会对患儿进行康复评定，主要使用脊髓损伤专科量表对患儿的感觉、运动及二便的功能进行查体，并结合胸椎核磁表现，综合判断损伤的节段及损伤程度。”

“如果家长希望孩子从事舞蹈工作或完成专业舞蹈动作，建议先带孩子到医院评估身体状况。”梁彦建议，“要是孩子先天发育存在问题，比如患有先天性的脊柱裂或是存在峡部发育不良、脊髓拴系等情况，就要非常慎重。因为下腰等动作，本身就容易引发关节损伤、峡部断裂等，导致脊髓牵拉受损。”

（本报记者 李菲）

(责编：李依环、郝孟佳)

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