记者8月16日从教育部获悉，日前，教育部公开曝光第十三批7起违反教师职业行为十项准则典型案例。

这7起典型案例分别是：宁夏大学教师马某某违规获取津贴问题、辽宁省阜新市细河区育才小学教师徐某某收受礼品礼金问题、山东省淄博师范高等专科学校教师张某不雅行为问题、甘肃省张掖市民乐县民族小学金贝贝幼儿园教师樊某某体罚幼儿问题、陕西省延安市宝塔区延安培植中学（附设小学）教师刘某体罚学生问题、四川省泸州市纳溪区棉花坡学校教师徐某骚扰学生问题、贵州省铜仁市碧江区和平中心小学教师吴某某猥亵多名学生问题。

教育部有关负责人表示，7起典型案例涉事教师均已受到严肃处理，反映出各地各校在深入贯彻落实教师职业行为十项准则要求、加强教师思想政治和师德师风建设工作中，始终把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，亮明对师德违规“零容忍”、严惩师德违规行为的坚定态度。

教育部要求，各地教育部门和学校要认真贯彻落实党中央有关决策部署，持续完善师德师风建设长效机制，把严格的制度规定和日常教育督导相结合，突出全员全方位全过程师德养成，引导广大教师自律自强，形成自觉践行良好师德、维护良好师风学风的有利环境。（记者徐壮）

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