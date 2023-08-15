北京建筑大学毕业生优秀作品展开幕式。北京建筑大学供图

人民网北京8月15日电 “2023城乡更新·空间再生——北京建筑大学建筑与城市规划学院毕业生优秀作品展”今天在北京市规划展览馆开幕。本次展览聚焦城乡更新主题，共展出12个校级优秀毕业设计，涉及多个领域。

据介绍，此次展览是北建大毕业生优秀作品首次走出校园。作品涉及文化遗产保护与更新、线性文化带更新、工业遗产更新与再利用等多个领域，融合专业性、实用性和艺术性，既是毕业生们智慧和才华的结晶，也是学校教育理念和教育成果的集中体现。

北京建筑大学毕业生优秀作品。荆政嵛摄

开幕式上，北京建筑大学党委书记李军锋讲到，作为一所具有百年校史的高水平特色型大学，北建大始终与时代发展同频共振、与首都城乡建设同向同行。本次毕业生优秀作品展以“城乡更新·空间再生”为主题，旨在鼓励青年学子以专业所长服务城市更新，为人民城市建设贡献建大力量。

据悉，本次开幕式还邀请了2023级新生和家长参加，旨在让新生和家长对学校的人才培养、专业方向、教学特色等有更为直观的认识，鼓励新生以优秀毕业生为榜样，传承建大学子建设人民城市的责任担当，阔步走进北建大、踏上求学新征程。（李依环、实习生荆政嵛）

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