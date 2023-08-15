京藏两地学生“科学探秘奥林匹克”活动合影。校方供图

京藏两地学生正在一起搭建“吸管高塔”。校方供图

8月11日，拉萨北京实验中学里热闹非凡，与来自北京的“爱心雏鹰”开展了京藏两地学生的“科学探秘奥林匹克”活动。

本次活动由北京援藏指挥部、北京青少年科技创新学院、拉萨市教育局主办，多所科研院所、首都学校协办，多方助力，活动育人，为新学年启动蓄力赋能。北京青少年科技创新学院组织相关专家、骨干教师和优秀学生一行24人走进雪域高原，以专家讲座、同行交流、探秘科学、同伴共创等丰富形式爱心传递推进“雏鹰爱心行动”。

拉萨北京实验中学是此次爱心行动走进学校的第一站，当天上午在北京市实验中学举行了“雏鹰爱心行动-拉萨行”启动仪式。

北京市教委援藏干部、拉萨市教育局党组成员、副局长周晓宇在讲话中说：“北京和拉萨教育合作交流源远流长，持续深入，本次活动正逢其时、意义特别，希望大家不仅收获知识，收获友谊，更要懂得民族团结的重要性。”

在启动仪式上，京藏两地学生代表共同发布了“京藏同心，见字如面”雏鹰主题建言。北京中学李槟子和拉萨北京实验中学索朗晋美分别用汉语和藏语号召两地青少年鸿雁传书，通过书信广交朋友，架起京藏学生心灵沟通的桥梁，让两地学生像石榴籽一样紧紧抱在一起。

北京师生带来的“吸管高塔”“欢乐气球搭高”“飞向北京、飞向未来——纸飞机设计与制作”“纸张穿人”“升旗赛”等科学探秘奥林匹克项目让京藏学生玩在一处、探在一起。

“活动中，我了解到了滞空机以及距离机的特性与原理，充分感受到了科技的发展与科学的奥妙。活动也见证到拉萨与北京亲密无间的关系，让我体会到科学家们对科学发展技术方面的成就与付出的心血，对未来科学发展事业充满了无限期待。”初二年级学生仁增旺姆说到。

初二年级学生罗珍参与“纸张穿人”项目后表示，“这个活动中，我们要紧紧抱在一起，这样才能取得好的成绩；在生活中，我们也要互相帮助，团结一心，共度难关；我更加明白了，我们56个民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同热爱我们的国家。”

据悉，“雏鹰爱心行动-拉萨行”还将走到堆龙德庆区、达孜区、当雄县、尼木县的中小学校，让更多的西藏孩子参与到“科学探秘奥林匹克”中。“雏鹰爱心行动”必将成为京藏两地师生团结凝聚的纽带，两地师生必将共绘京藏一家亲的美好画卷。

（供稿来源：北京市教委）

(责编：李依环、熊旭)