台湾青年在贵州都匀石板街品尝特色美食。

周燕玲摄

本报电 （钟欣）漫步贵州都匀石板街、在保存完好的百年建筑前合影留念、品尝巷子里的特色小吃……对于台湾青年詹韵婷来说，城市漫步、走街串巷，不仅能感受一座城市的烟火气，还是了解和读懂大陆的一扇窗口。

近日，2023年全国台联第二十届台胞青年千人夏令营贵州分营活动举行。来自台湾20多所大学的30余名台湾青年学生来到贵州都匀，漫步街头，感受当地的烟火气。

当前，“City walk”（城市漫步）在年轻群体中备受追捧。在城市漫步途中，台湾青年邂逅了有着600多年历史的都匀石板街。夜幕下，石板街上鳞次栉比的古楼与流光溢彩的灯光交相辉映，身穿民族服饰的游客在古门楼、青瓦红墙下摆出各种姿势拍照，三五成群的小孩在光滑如玉的街边石块上嬉戏打闹，慵懒的小猫在橱窗前呼呼大睡。

“走在街头巷尾更能了解大陆民众的当下生活，感受这里的烟火气。”詹韵婷说，希望用手中镜头消弭两岸青年的信息差，让更多台湾青年了解真实的大陆。“大陆发展很迅速，就像贵州，虽然是山区，但高速网络发达，交通很便捷。”

台湾青年向彦儒曾去过上海、厦门等大陆城市。除游览景点外，向彦儒也特别喜欢漫步城市街道，了解当地生活特色，感受人文历史风情。在向彦儒看来，贵州的城市街头很有生活气息。“逛到都匀的西山大桥时，见到一些市民在河里游泳，一些人则在桥上吹奏乐器和跳广场舞，人们很悠闲自在地生活。”

“百闻不如一见。”向彦儒坦言，游山玩水可以感受大陆的地大物博，城市漫步则可以了解大陆的发展变迁和人文风情，留下属于自己的城市记忆。

参加此次夏令营活动的台湾青年还表示，城市漫步也是一种社交方式，可以和大陆的大学生志愿者边走边聊，交流探讨大学生活、学习贵州当地方言、了解两地的特色美食，拉近彼此距离，增进友谊。

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