本报记者 张 盼

暑假期间，澳门大三巴景区附近游人如织。

王 冈摄（人民视觉）

游客在香港动漫电玩节体验区玩游戏。

中新社记者 陈永诺摄

游客在澳门威尼斯人度假村游览。

孙立君摄（人民视觉）

暑期是传统旅游旺季，港澳旅游同样热度高涨。文旅、科技、美食、亲子游等呈现崭新特点。内地知名旅游平台预订数据显示，暑期港澳游预订热度骤升，不但港珠澳大桥、香港维多利亚港、澳门渔人码头等景点行程人气很旺，香港故宫文化博物馆、M+博物馆、香港大馆等新晋网红景点吸引力也持续飙升，尤其受年轻人追捧。

香港“文旅游”热度高

在访港旅客中，内地客源仍是主力。香港旅游发展局最新数据显示，6月访港旅客约为275万人次，其中超过215万人次来自内地。今年上半年访港旅客约为1288万人次，其中超过1011万人次来自内地。

据港媒观察，暑假期间内地游客赴港“文旅游”大热。在西九文化区，参观香港故宫文化博物馆、M+博物馆、戏曲中心，欣赏璀璨中华文化和来自世界各地的现当代艺术，成为不少内地游客的选择。香港书展也吸引大批家长和学子前来购书、聆听名家讲座。参观香港大专院校、感受大学氛围，更成为很多期盼来港升学内地学子的指定活动。

香港《文汇报》评论道，香港特色旅游发展潜力巨大，除文化、教育游之外，香港的行山、单车、露营、海洋运动、米其林美食等特色游，都可发展成为香港旅游的新支柱。香港特区立法会旅游界别议员姚柏良说，目前访港内地游客很多选择自由行，“Z世代”（指1995—2009年间出生的人）游客不断增多，旅游偏好也发生变化。他们除了去一些大众化的旅游景点，也更加注重个人体验、小众及特色。

7月初起，“乐聚维港嘉年华”如约而至，多元街头表演、水上音乐会等活动尽显青春风采。疫情之后首次香港动漫电玩节也赚足眼球，少男少女大玩Cosplay（角色扮演），共赴动漫展会。香港昂坪360缆车推出“夏日泡泡嘉年华”，香港海洋公园、香港迪士尼乐园也有夏日限定主题活动，给游客带来别样体验。不少旅行社也大展身手，发掘香港离岛特色旅游资源，推出涵盖生态、自然、人文及特色美食的旅游线路，吸引游客前往打卡。

为提升服务品质，香港旅游发展局近日举行《专业优质旅游服务承诺》启动仪式，近百名来自八大旅游相关行业的代表和员工，承诺为游客提供最佳体验。旅发局也会向访港游客加推100万份“香港有礼”游客消费优惠券，吸引游客来港旅游消费。

澳门亲子游成亮点

当剧本杀遇上滨海游，会是怎样的体验？这是澳门今年暑期打造的全新玩法。澳门历史城区发展促进会推出的海上游剧本杀《镜海谍影》，结合历史及滨海元素，以真人实景的方式，带领玩家“穿越”回明朝。剧本监制蔡志成说，用年轻人喜爱的剧本杀方式打开历史，设身扮演人物角色，可让玩家印象更深刻。在认识澳门真实历史方面，比起单纯宣讲，可达到更大的推广效力。

澳门还在暑期推出一系列亮点活动，比如“澳门创意美食齐体验”“玩转官也街”等。在游览大三巴牌坊、恋爱巷等景点时，游客可在伴手礼店体验制作蛋卷或杏仁饼等地道小食，并手绘专属的美食包装，打造独一无二的纪念品。氹仔老城区内，以澳门旅游吉祥物“麦麦”及原创IP“梳打熊猫”为主题设有多个玩乐设施，包括麦麦灯塔、梳打波波池、玩转手作坊、游戏摊位等，并联动区内60家商户提供消费折扣优惠，让游客感受“旅游+”魅力。

“想带小朋友来开开眼界，认识不同地方的文化”，来自内地的杨先生一家人利用暑假前往澳门旅游，他们登上澳门旅游塔俯瞰传统与现代交融的城市面貌，参观金光大道、路环小镇等特色旅游线路，品尝了经典美食葡式蛋挞，感受到澳门世界旅游休闲中心的独特魅力。“澳门原本就是全家休闲度假游热门目的地。今年暑期出游的旅客中，亲子游占了很大比例。”澳门导游促进会会长吴勇为说。

澳门科学馆8月无休天天开放，并举办一连串科普活动，带领参观者体验科学趣味，是亲子游的好去处。馆内将举办3场“点亮星辰”天文科普活动，指导参观者使用专业的天文望远镜观察星空、辨识星座，欣赏英仙座流星雨、超级月亮及土星等。

澳门特区政府旅游局最新数据显示，2023年上半年澳门入境旅客累计超1164.5万人次，日均超过6.4万人次。澳门特区政府旅游局局长文绮华近日表示，暑期访澳旅客人数让她感到“非常乐观”，近来澳门酒店客房入住率很高，期望七八月日均访澳旅客人次能达8万水平。

湾区城市游受期待

粤港澳大湾区城市联动，拥有“一程多站”的丰富体验，也成为港澳旅游新选择。从北京前往澳门旅游的程女士一家便采用“珠澳联动”的旅行方式，先从北京飞到珠海，畅游长隆海洋王国，随后从横琴进入澳门，开启多日的深度游。

澳门城市大学国际旅游与管理学院执行副院长李玺说，横琴粤澳深度合作区、粤港澳大湾区中亲子旅游资源的不断整合，进一步推进澳门旅游经济融入湾区，增强区域旅游经济的协同效应。

文绮华日前透露，珠澳两地正推动海岛游，即从澳门直接乘船前往珠海各海岛观光游览，短期内将正式启动。珠海海岛旅游资源丰富，相信此举可进一步丰富澳门休闲元素，加快与湾区各城市旅游联动，推动澳门“一程多站”旅游发展，满足大众对多元化旅游产品的需求。

“我们会继续加强‘一程多站’旅游模式。”香港旅游发展局总干事程鼎一说，粤港澳大湾区有超过8000万人口，而且是“9+2”个城市。香港周边非常近的距离内，就是澳门和大湾区内地城市，相对于整个湾区，香港能够发挥枢纽的作用。

程鼎一说，比如海外的朋友飞到香港来，可以从香港到澳门、深圳以及广东省其他地区旅游或商务考察。内地朋友到大湾区来，可以顺路到访香港和澳门，或者经香港到海外。“大家除了购物或者到景点以外，还可以看一看我们的岭南文化，这方面对旅客提供的产品非常丰富。”

(责编：郝孟佳、李依环)