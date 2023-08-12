谢倩芸

习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调：“要建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，促进人人皆学、处处能学、时时可学，不断提高国民受教育程度，全面提升人力资源开发水平，促进人的全面发展。”进一步完善服务全民终身学习的教育体系，对保障全民享有终身学习的机会、办好人民满意的教育具有重要意义。

进一步完善服务全民终身学习的教育体系，要坚持各级各类教育的高质量发展和有效衔接，为全民终身学习打下更为坚实的基础。要促进基础教育的优质均衡发展，进一步缩小城乡、区域、校际、群体间的基础教育资源配置差距。提升高等教育的高质量发展水平，突出育人重点，加强学科建设，提升创新人才培养能力。推动老年教育的规范化、优质化发展，依托老年大学扩大老年教育资源供给，提供更高质量的老年教育资源，优化老年教育公共服务。改善职业学校办学条件，促进职业教育和产业发展深度融合，开展学历和非学历、入职前和入职后等多类型的继续教育。

同时，应通过体系设计和制度完善，推动各阶段、各类型教育有效贯通，做到横向融通、纵向连接、协调发展，构建服务全民终身学习的“立交桥”。要统筹职业教育、高等教育、继续教育，推进职普融通、产教融合、科教融汇，并推动普通高校和职业院校面向社会开展继续教育，帮助更多人获得终身学习的机会。

充分利用学校教育资源和社会资源，有助于营造良好的全民终身学习环境。一方面，学校教育资源是服务全民终身学习的重要力量。例如，高等院校可以主动面向社会举办讲座、学术报告等活动，开放艺术中心、体育馆等文化和体育资源，共享线上学习资源，满足人们增长知识、提高职业技能的学习需求。另一方面，要充分调动各种社会资源，为公众提供更多学习机会。例如，更好发挥博物馆、图书馆、科技馆等公共资源的功能；依托社区开发多样化课程，满足社区居民的个性化学习需求，提高社区居民整体素质；健全学校家庭社会协同育人机制，开展家庭教育指导服务，增进学校和家庭的交流，贯通校内外学习空间。

此外，进一步推进数字教育，能够为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。要推进教育数字化，为构建服务全民终身学习教育体系提供新动能，努力实现全民参与、全民学习。应充分利用互联网、大数据、人工智能等新兴技术，扩大终身学习教育体系的覆盖面，确保终身学习教育体系服务更多个体。要创新发展线上教学、混合式教学等多种教学模式，突破学习的时间和空间局限，促进优质教育资源共创共享，丰富终身学习的渠道和资源，满足多样化个性化学习需求，提供更有针对性的学习服务。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。进一步完善服务全民终身学习的教育体系，方能让人民群众享有更多学习的机会、更加便捷的学习资源、更高质量的教育服务，更有力地推动教育强国建设，办好人民满意的教育。

（作者单位：中国社会科学院人口与劳动经济研究所）

《 人民日报 》（ 2023年08月12日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)