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暑假过半，孩子“机”不离手该咋办

2023年08月12日17:39 | 来源：光明日报
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原标题：暑假过半，孩子“机”不离手该咋办

“一放假就恨不得抱着手机从早玩到晚，饭也不好好吃，觉也不好好睡，作业也没心思写。”提起暑假里儿子对游戏的沉迷，李艳（化名）就忍不住叹气。在这场与游戏争夺孩子时间的博弈中，和李艳烦恼相似的家长还有很多。

游戏话题屡屡引发社会讨论，游戏成瘾行为也引起医学界的重视。2019年，世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本》（以下简称“ICD-11”）。其中，将“游戏障碍”作为新增疾病，纳入“成瘾行为所致障碍”疾病单元中。随后，国家卫健委发布了《关于游戏障碍防治的专家共识（2019版）》。

网络日益普及，使用人群越来越低龄化，游戏成瘾导致的游戏障碍对儿童青少年身心健康的影响正在扩大。那么，究竟什么是游戏障碍？如何预防和应对？带着这些疑问，记者采访了相关专家。

沉迷游戏，是病吗

苏伟（化名）从小就爱玩游戏，但高中之前一直能有所控制，成绩也不错。但升入高中后，他玩游戏的时间越来越长，加上高中课程难度提高，苏伟的成绩一落千丈，心理压力也越来越大，最后发展到无法继续学业的地步，只能休学回家。他开始封闭自己，变得沉默寡言，拒绝与家长沟通，一段时间后，他被诊断为游戏障碍。像苏伟一样受游戏障碍影响的青少年正在增加。

相关调查研究显示，在我国，与游戏相关的病症患病率可达到17%。综合既往研究结果，游戏障碍患病率平均约为5%，且保持相对稳定。游戏障碍者以男性、儿童青少年人群为主。

“不管是在门诊还是住院部，儿童青少年的游戏障碍个案数量都在增加。”北京回龙观医院成瘾医学中心心理治疗师刘艳说。

“根据ICD-11的诊断标准，游戏障碍表现为持续或反复的游戏行为模式，核心表现包括失控性游戏，游戏行为成为生活优先事项，即使造成负面后果仍无法停止等；游戏行为模式可以是持续性或发作性的，并持续12个月，但如果症状足够严重且满足其他诊断要点，持续时间可短于12个月；游戏行为模式导致了明显的个人、家庭、人际关系、学业、职业或其他功能损伤。”北京回龙观医院成瘾医学中心主任杨可冰介绍。

“游戏障碍会严重影响人的正常生活，除了严重损害社会功能外，还可能带来营养不良、视力下降等躯体问题，手腕、手指关节的相关问题也很常见；作息不规律、昼夜颠倒还可能导致抑郁、焦虑等情绪问题，对身心都带来巨大影响。”杨可冰说。

“游戏障碍值得警惕，但并非只要玩游戏就是游戏障碍。”杨可冰提示，“如果反复游戏行为是以促进社交、缓解无聊、调节情绪等为目的，也不具备游戏障碍的其他必要特征，则不能诊断为游戏障碍。很多青少年在假期时会出现较长时间或较高频次的游戏行为，如果只是阶段性问题，也不构成游戏障碍，家长不需要过度紧张，可以通过增加其他活动来平衡假期手机或电脑的使用时间。此外，对于游戏产业相关个体而言，高强度的游戏行为可能是其职业内容的一部分，不应诊断为游戏障碍。”

“生活中大部分孩子虽然有沉迷游戏的现象，但并没有达到游戏障碍的程度，属于危害性游戏行为，指会带来健康损害的风险，但尚未出现健康损害的状态。对此，家长要保持观察，适时干预，避免发展成游戏障碍。如果发现孩子的游戏行为失控程度增加，如玩游戏的时间越来越长，影响到日常生活及学习，即使在没有玩的时候也总是想与游戏有关的事情。如果不能玩游戏就会出现爱发脾气、坐立不安等情况；已经意识到玩游戏带来的诸多坏处，但仍无法减少游戏时间，建议寻求专业的帮助。游戏障碍问卷可以作为自测游戏成瘾程度的辅助工具，但最终的诊断还需由专业医生完成。”杨可冰介绍。

爱玩的背后，藏着他们的心理需求

“游戏障碍患者多为10~18岁的儿童青少年，尤以青春期的孩子居多。”杨可冰介绍，“这与游戏受众低龄化密切相关。数据显示，2021年我国未成年网民规模就达到了1.91亿人，未成年人互联网普及率达96.8%，小学生互联网普及率达95%，较2020年提升2.9个百分点，未成年人触网低龄化趋势明显。儿童青少年大脑发育尚未完全，人生观、世界观、价值观尚未成熟，好奇心强、自制力有限，更容易受到游戏影响，沉迷其中。”

“身边的朋友几乎都玩游戏，我们也经常约着一起玩。”初二的小飞（化名）如是说。采访中，记者发现游戏已经成为青少年社交的重要内容，这无疑加强了游戏在青少年生活中的存在感。

青少年情绪心理问题也会导致对游戏的依赖。“特别是处于青春期，身心快速发展，随着学业等压力的增大、他们渴望得到别人的认同，触手可及的游戏就成了他们的情绪出口。对于因学业、外貌或人际关系受挫而不自信的青少年来说，在游戏中还可以避免面对面交流带来的评价焦虑，能够放松地去表达。”北京回龙观医院成瘾医学中心副主任医师杨清艳说。

“对于家长来说，沉迷游戏是一种行为偏差；但对孩子来说，却可能是一个自救方式和求救信号。”刘艳告诉记者，“作为社会的脆弱群体之一，儿童青少年的情绪问题不仅是个人问题，更是社会压力和家庭问题传导到孩子身上的体现。很多家长看到孩子沉迷游戏特别生气，认为是游戏公司开发的游戏让孩子变成这个样子。但孩子为什么会持续长时间地玩游戏？甚至即使知道会带来很多负面影响也仍然要去玩？反复的游戏行为意味着这件事对他们是有价值的。他们或是在游戏中获得了生活中难以获得的东西，比如成就感、陪伴感、快感等；或是躲到游戏中，回避各种压力、不理想的社会关系等。所以，比起一味指责，家长更应该思考如何在生活中满足这些心理需求，帮助孩子从游戏回到现实。”

“良好的亲子关系是游戏障碍的保护因素，反之，冲突、紧张的家庭关系也会将孩子推向游戏。”刘艳提醒，“特别是进入青春期后，青少年自我意识增强，容易冲动、叛逆，这一时期如果家长不能尊重他们的自主发展需求，仍要求孩子必须服从自己，就容易产生冲突，孩子会通过玩游戏反抗父母的控制，拒绝与父母沟通。”

“从个体特质上，延迟满足能力较差也是游戏障碍的危险因素，这一情况的形成往往与家长过度宠爱、未能对孩子相关能力进行有效培养有关。”杨可冰表示，“从游戏的类型，在线游戏比离线游戏导致游戏障碍的风险更高，大型多人在线角色扮演游戏，第一人称射击、格斗和即时战略游戏更容易让人沉迷。研究发现，离线的游戏模式可以显著改善网络沉迷行为。”

应对游戏障碍，专业治疗不可少

“我也试过藏手机、断网，但最后都没用，现在手机、平板电脑等电子设备随处可见，拿走孩子的手机，他还可以用爷爷奶奶的，我们看不住他，能做的就是多带他出来活动，也报了一个游泳班，希望尽量减少他玩游戏的时间。”面对儿子沉迷游戏的行为，李红（化名）向记者讲述了她的烦恼。

“我们反对家长以暴力性、惩罚性的行为来对抗孩子的游戏行为，比如断网、摔电脑，甚至把孩子赶出去，这样的行为往往导致更大的反抗，强制戒断可能会引起亲子冲突升级，甚至造成伤害性的后果。”刘艳说，“家庭的发展也要跟上孩子的发展，家长可以了解青少年不同阶段的心理特点，学习识别和应对孩子的心理问题，根据孩子的发展需要做出调整教育方式。当家庭处理不了孩子的问题时，不要讳疾忌医，应积极寻求专业帮助。”

站在医学角度，该如何应对游戏障碍？“游戏障碍的治疗方式包括社会心理治疗、药物治疗和物理治疗，其中社会心理治疗是主要方式，包括个体治疗、家庭治疗、团体治疗、行为替代疗法等。”杨可冰介绍。

“我们会首先了解游戏障碍患者的过往病史等情况，通过病史采集、精神检查、体格检查、辅助检查等方式确定病人的状态，判断是单纯的游戏障碍还是同时有其他精神问题的共病。治疗方面，一般会先从患者的个体心理治疗开始，进一步了解病人的情况。如果发现孩子和父母之间存在问题，需要家庭介入，会通过家庭治疗引导家庭成员发现各自的问题，促使他们调整言行、建构共同的家庭目标、消除矛盾；团体治疗也是很好的治疗方式，让问题相似的患者在一起分享彼此的经历，在这个过程中他们会发现自己并不孤独，并通过彼此的理解支持获得一定的心理能量。除此之外，还有行为替代疗法，比如提供跳绳、呼啦圈、绘画、手工折纸等多样的活动，希望游戏障碍患者能在其中找到有兴趣又能坚持下去的项目，在过程中感受快乐，并意识到生活是多元的，不是只有游戏好玩。总体而言，医生在治疗中会根据每个病人的特点，在不同阶段采用适合的治疗方式。”杨清艳介绍。

“如果需要住院治疗，那么时间一般在6~8周，干预有效的话，病人认识到过去的行为模式不可取，且情绪保持基本稳定，也愿意回归基本规律的生活时，可以从住院转向门诊复诊，在家庭环境中进一步康复，最终回归正常生活。”杨清艳说。

“在药物治疗方面，由于游戏障碍常常与其他情绪问题并存，药物治疗一般用于对患者某些情绪、行为障碍的对症治疗。目前没有通过国家药品监督管理局批准的用于游戏障碍治疗的药物，这意味着游戏障碍没有特效药，家长要警惕相关营销骗局。”杨可冰提醒，“物理治疗主要是一些无创性脑刺激方法，比如经颅直流电刺激、经颅磁刺激等，这些刺激方式都是无创、无痛的非侵入性治疗，其基本原理是通过刺激改善患者的神经突触可塑性，以达到改善游戏成瘾症状的目的。”

“与游戏相关的问题快速增加，我们对游戏障碍提供的专业支持却还是太少。这需要相关学术机构及团体，完善游戏障碍识别、评估、诊断体系，开展相关培训，从而提升游戏障碍诊治的专业能力。”杨可冰说。

成长路上，学会科学游戏很重要

“对于游戏成瘾问题，预防是比治疗更有效、影响更小的手段。作为家长，首要积极关注孩子的状态和生活情况，对游戏障碍尽早尽‘小’预防；其次，帮助孩子培养控制冲动、延迟满足的能力。从孩子幼时开始，锻炼其经过努力获取满足的能力，防止过度宠溺孩子导致延迟满足能力下降。最后，引导孩子建立多样爱好，从孩子自身兴趣出发，发展下棋、打球、弹琴等特长，增加业余活动的多样性。”杨可冰建议。

几乎所有专业人员都强调了家庭环境对游戏障碍预防的重要性。

“儿童青少年的生活主要由五大基本系统构成：以亲情为主的家庭系统，以学业为主的学校系统，以归属为主的同伴系统，以偏好为主的网络系统，还有以社区为主的境遇系统，其中家庭和学校是最重要的两个系统。保持良好的亲子关系、尊重孩子、沟通顺畅可以有效预防游戏障碍。当亲子关系出现问题时，要优先修复亲子关系，只有在一个沟通良好的亲子关系中，孩子才愿意从游戏中走出来，随着现实链接逐步修复，他们对网络的依赖就没那么强了。”刘艳说。

“学校也是预防游戏障碍的重要场所，可以通过组织班会和专家讲座等帮助学生和家长了解游戏障碍，开展一些心理健康知识和应对技巧的宣传。此外，学校所提供的友好氛围，良好的师生关系、同学关系等都可以减少青少年的孤独、抑郁等情绪，对预防游戏障碍有积极作用。”杨可冰说。

“玩游戏也是儿童青少年的正常需求，预防游戏障碍并不意味着完全拒绝游戏。”在刘艳看来，“预防和干预游戏障碍的最终目标是帮助青少年学会科学游戏、健康使用网络，享受游戏带来的快乐。作为生长于网络信息社会的一代，这也是青少年成长中的重要课题。”

（记者 陈童）

(责编：郝孟佳、李依环)

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