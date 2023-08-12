原标题：安置点有了教学托管服务

“少年智，则国智；少年富，则国富；少年强，则国强……”8月10日，走进河北省涿州市西丁市口学校安置点，学生们的朗诵声在校园上空回荡。“8月4日，我们开启了亲情托管服务，关注孩子们的心理健康，帮助他们复习功课、锻炼身体。”西丁市口学校教务主任马明山说，7月31日，学校作为安置点入驻千余名受灾群众，后经校党委研究决定成立亲情托管服务中心，为安置点的孩子们上课托管。

“我们按学段分为小学班、初中班、高中班三个班级，我们学校10余名老师和社会招募的10余名志愿者为安置点50余名学生上课。”马明山介绍，亲情托管服务中心科学合理安排课程，设置了语文、数学、英语、体育、音乐、美术等课程，每周还有一节心理辅导课。

在高中班教室内，19岁的志愿者丁宇喆正给学生们讲解高考试卷。“我传授给他们一些考试经验，他们有不会的题目，我也可以辅导。”丁宇喆说。43岁的赵小云在教室外等候17岁的儿子李俊杨下课。她说，安置点向社会招募大学生志愿者，给高中生辅导功课。“辅导老师很细心，教给我们很多记单词的小技巧。”李俊杨说。

西丁市口学校的教室内窗明几净，凉爽舒适。“刚开始学校没有通电，我们用发电机发电，教室里空调、多媒体教学设备等一直能用，给孩子们创造良好的学习环境。”马明山说。

教室内，心理辅导老师胡伟利正在跟学生们互动。“目前，一些孩子会出现焦虑和失眠等状况，我对他们展开心理辅导，传递正能量信息，帮助他们平复心情。”胡伟利说，希望通过心理辅导，学生们能够保持良好心态，逐渐回归正常的生活轨道。

传球，射门。不远处的足球场上，亲情托管服务中心的师生们正在尽情奔跑……

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 姚 琳）

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