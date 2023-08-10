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海外华裔青少年走进颐和园：遇见书里的“老朋友”

2023年08月10日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：海外华裔青少年走进颐和园：遇见书里的“老朋友”

　　8月9日，2023海外华裔青少年夏季研学营进入第三天，海内外营员走进颐和园，乘坐画舫游昆明湖。

　　来自马来西亚的华裔青年罗苡岂从小就学习中文，她头梳传统盘发，身穿红色马面裙，她说，马面裙是来自中国明代的传统服饰，裙子四个面各有四块裙门，四块裙门彼此间两两重合。

　　图为来自马来西亚的华裔青年罗苡岂。中新网记者李骏摄

　　今天她所穿的红裙四片装饰各有特色，发饰灵感则来自中国壁画。对罗苡岂来说，身着传统服饰，走在中国风景的园林中是她期待已久的体验。“马来西亚有很多具有中国特色的建筑，比如天后宫、知园，但我最喜欢看颐和园的荷花，我期待体验李清照笔下的‘兴尽晚回舟，误入藕花深处’的美好意境。”她说。

　　罗苡岂喜欢中国影视剧和中国的诗词，她希望有越来越多的机会感受中华文化，更好地理解诗词里的意境。

　　来自菲律宾的张子妤今年10岁，来颐和园前，她做足了功课。当记者问到她对颐和园的了解时，她脱口而出：颐和园曾有着悠久历史，其亭台、长廊、殿堂、庙宇和桥梁等人工景观与天然的山峦和谐共生。

　　图为学员乘坐画舫游湖。中新网记者李骏摄

　　张烨晗就读于日本全日制中文学校，她告诉记者，颐和园是她文学常识课中的老朋友，这次终于见到只能在书本上看到的风景，她曾看过“金光穿洞”的故事，期待自己有一天能看到十七孔桥的桥洞被夕阳照亮的奇观。

　　“昆明湖中的南湖岛像是龟身，十七孔桥像是龟颈，廊如亭则如探入水中的龟脑袋。龟在中国象征着健康长寿，这些元素体现着中国的象形文化和美好祝愿。”在导游的介绍下，小营员们沉浸式体验美丽风景，也感受传统建筑中的独特魅力。

　　游览之余，来自不同国家的华裔小朋友收获了跨国友谊，印尼的学员交到了来自赞比亚的好朋友，国内的小朋友和海外的华裔青年互留了联系方式。

　　据悉，此次活动由中国国务院侨务办公室指导，中国新闻社主办，中国新闻网、中国侨网、中国华文教育网承办。 (记者 徐文欣)

(责编：郝孟佳、李依环)

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