人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

持续加力促进高校毕业生就业（民生观）

邱超奕
2023年08月10日08:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　要以系统、长远的眼光综合施策，完善就业链条、健全长效机制、汇聚多方合力

　　

　　上半年，城镇新增就业678万人，完成全年目标任务的57%，就业形势总体改善。同时也要看到，当前就业的总量压力和结构性问题依然存在，尤其今年高校毕业生规模创近年新高，稳就业促就业仍需持续加力。

　　高校毕业生就业事关民生福祉和社会稳定。做好这项工作，不仅要在“毕业季”集中发力，更要以系统、长远的眼光综合施策，完善就业链条、健全长效机制、汇聚多方合力，推动就业优先战略发挥更大效用。

　　一方面，优化供给，加强产教融合。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷，对高校毕业生的就业能力提出了新的要求。相关高校只有更加重视产业转型升级带来的就业需求变化，深入开展校企合作、产教融合，把就业工作贯穿人才培养全过程，拉紧教育链、人才链与产业链、创新链之间的衔接，才能有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。

　　另一方面，搭建桥梁，破除信息壁垒。青年人“求职难”和企业“招工难”并存，一个重要原因是双方之间存在信息壁垒。近年来，我国已培育近10万家专精特新中小企业，超过20万家创新型中小企业，超过2500万家“四新经济”民营企业，为高校毕业生就业提供了广阔新天地。然而，不少毕业生对中小企业缺乏了解，同时中小企业也难以靠“单打独斗”提升知名度和吸引力，亟待人社、教育、工信、商务等部门和高校一道搭建信息桥梁、组建就业联盟，让更多优质中小企业与大学生“面对面”，减少信息不对称导致的就业机会流失。

　　此外，针对就业困难毕业生、登记失业青年等重点对象，也应健全长效机制，为其提供结对帮扶、见习培训、就业补贴等一揽子支持政策，让他们享受到更周到、贴心的“不断线”服务。

　　今年以来，各地区各部门落实落细就业优先政策，实施了一系列措施。接下来，要继续把促进高校毕业生就业工作摆在突出位置，强化宏观政策支持就业的导向，持续用力化解结构性就业矛盾，助力高校毕业生实现高质量充分就业。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月10日 14 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部