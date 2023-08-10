邱超奕

要以系统、长远的眼光综合施策，完善就业链条、健全长效机制、汇聚多方合力

上半年，城镇新增就业678万人，完成全年目标任务的57%，就业形势总体改善。同时也要看到，当前就业的总量压力和结构性问题依然存在，尤其今年高校毕业生规模创近年新高，稳就业促就业仍需持续加力。

高校毕业生就业事关民生福祉和社会稳定。做好这项工作，不仅要在“毕业季”集中发力，更要以系统、长远的眼光综合施策，完善就业链条、健全长效机制、汇聚多方合力，推动就业优先战略发挥更大效用。

一方面，优化供给，加强产教融合。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷，对高校毕业生的就业能力提出了新的要求。相关高校只有更加重视产业转型升级带来的就业需求变化，深入开展校企合作、产教融合，把就业工作贯穿人才培养全过程，拉紧教育链、人才链与产业链、创新链之间的衔接，才能有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。

另一方面，搭建桥梁，破除信息壁垒。青年人“求职难”和企业“招工难”并存，一个重要原因是双方之间存在信息壁垒。近年来，我国已培育近10万家专精特新中小企业，超过20万家创新型中小企业，超过2500万家“四新经济”民营企业，为高校毕业生就业提供了广阔新天地。然而，不少毕业生对中小企业缺乏了解，同时中小企业也难以靠“单打独斗”提升知名度和吸引力，亟待人社、教育、工信、商务等部门和高校一道搭建信息桥梁、组建就业联盟，让更多优质中小企业与大学生“面对面”，减少信息不对称导致的就业机会流失。

此外，针对就业困难毕业生、登记失业青年等重点对象，也应健全长效机制，为其提供结对帮扶、见习培训、就业补贴等一揽子支持政策，让他们享受到更周到、贴心的“不断线”服务。

今年以来，各地区各部门落实落细就业优先政策，实施了一系列措施。接下来，要继续把促进高校毕业生就业工作摆在突出位置，强化宏观政策支持就业的导向，持续用力化解结构性就业矛盾，助力高校毕业生实现高质量充分就业。

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 14 版）

(责编：郝孟佳、李依环)