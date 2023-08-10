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“云课堂”激扬兵王梦

——记火箭军士官学校教授顾爱云

2023年08月10日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：“云课堂”激扬兵王梦

【最美新时代革命军人】

28年来，足迹遍布大江南北，把讲台设在院校、搬到阵地、搭在哨所，火箭军士官学校教授顾爱云，矢志传播党的创新理论，她的课深受官兵喜爱，被大家亲切地称为“云课堂”。

盛夏时节，记者走进火箭军士官学校，感受“云课堂”里蕴含的独特魅力。

思政课堂润兵心

95分，这是上学期2022级学员给顾爱云思政课的评分，位居火箭军士官学校基础课榜首。为什么原来学员们认为“枯燥难懂”“离得远”的思政课，如今却备受追捧？有什么吸引学员的秘诀？

“要给学员一杯水，就要先把自己的一桶水注满。”和顾爱云同在一个办公室的讲师郑娟说，即使上午没课，顾爱云也会早早到办公室，一头扎进“理论世界”；深夜备课，顾不上吃饭的顾爱云办公桌下常年备着煎饼。

每天跟学员随堂听课，学员队队长曲成军发现，顾爱云比队干部都更懂学员所想，总能把理论讲到点子上。今年，她又主动担任学员队的思政班主任，一有空就钻在队里，拉家常交朋友，深入了解一百多名学员的学习基础、疑惑、兴趣，让思政授课“有的放矢”。

授课中，顾爱云经常把理论讲授与强军实践联系起来，与新时代取得的历史性成就、发生的历史性变革结合起来，在鲜活案例、生动故事中传播理论，引发共鸣。该校教学督导专家汪徐胜说：“她把大道理讲小、远道理讲近、深道理讲浅，让学员‘抓眼球’又‘触灵魂’，觉得‘有意思’更‘有意义’。”

发射架下铸兵魂

长剑问天，直指苍穹。发射架下，刚完成突击演练的上士李明，和一群号手围坐聆听顾爱云带来的党的二十大精神微宣讲。短短半小时，她围绕“实现党在新时代的强军目标”主题，带学原文、辨析热点，深入浅出、一气呵成。

“让习近平强军思想落地生根，这是我的神圣使命。”这些年来，从备战一线的导弹分队，到部署偏远的哨所一隅；从硝烟弥漫的发射阵地，到日夜鏖战的施工点位，顾爱云辗转奔波十几万公里，让理论最强音响彻导弹军营。

大山深处，某部一级上士刘平精心守护着国之重器，他回忆说：“顾教授的那次宣讲给我传递坚守的力量，让我选择留在部队。”那天，越野车碾冰压雪，奔波上百公里山路，把前来宣讲的顾爱云颠晕了车，一路走一路吐。到了目的地，她脸色惨白，可一上讲台就瞬间精神焕发，为官兵送上一场“理论盛宴”，鼓舞大家用青春年华书写时代答卷。

“士兵有哪些理论困惑”“如何用创新理论指导备战打仗”……这些年，顾爱云一路思考一路行，上百次送学到一线。偏远阵地，她以“动散条件下如何学用创新理论”为题，为基层理论骨干充电；操作大厅，她化身理论辅导员，与号手聊学习训练，谈读书计划。中士许亮说：“她结合岗位实践讲创新理论，听起来‘解渴’、品起来‘有味’，让我们练兵备战动力更足了。”

时刻在线“云指导”

2019年9月29日，古城西安，第七届世界军人运动会火炬传递活动正在举行。高举燃烧的火炬，顾爱云担任7号火炬手。

当她将自己的学生、某旅一级军士长何贤达手中的火炬点燃时，不禁热泪盈眶——“传递，这不正如自己的事业？”那刻，她觉得传递的不只是火炬，更是“播火”的使命。

2013年，何贤达刚入校时，一门心思只钻导弹专业。“执掌大国长剑，既要练强手中武器，更要擦亮思想武器，思想不偏向确保导弹不偏航。”顾爱云不停引导他把理论学习与履职尽责结合起来。在她影响下，何贤达学会运用强大的思想武器助推备战打仗实践，自己也当上了政治教员，带动身边官兵用理论“金钥匙”开启强军“实践门”，2022年还被表彰为“全军优秀政治教员”。

“士兵是部队主体力量，我希望为他们种下理论火种，涌现更多‘播火者’。”每次授课和宣讲结束，顾爱云都会留下电话和微信号，为官兵提供24小时在线的“云指导”。

今年7月，火箭军某团三级军士长俞细文接到一项授课任务，马上给顾爱云打电话请教。16年前，她曾耐心指导俞细文上好第一堂教育课。这些年，在顾爱云的电话指导鼓励下，俞细文成长为基地“优秀政治教员标兵”，还带出了20多名理论骨干……

火箭军士官学校剑锋广场，一排士兵楷模灯箱熠熠生辉，党的十九大代表朱红军、“全军践行强军目标标兵个人”顾汉春、“忠诚使命的高原火箭兵”盛德华……这些兵王有一个共同的身份——理论骨干，有一位共同的政治教员——顾爱云。

越来越多的士兵在她的带动下，散向座座军营“播火”……

（记者 刘华东 通讯员 李永飞 李兵峰）

(责编：郝孟佳、李依环)

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