原标题：【促就业全社会在行动】全力打好就业攻坚战

【促就业全社会在行动】

“投递的简历大都石沉大海，看着同学忙着笔试、面试，自己真的很焦虑。”华北电力大学计算机科学与技术专业硕士研究生高丹丹尽管在校期间成绩优异，多次获得奖学金，但她的求职过程一直不顺利。于是，高丹丹向老师寻求帮助。在学校就业指导中心老师建议下，她调整了简历的相关内容和求职意向，最终顺利签约国家知识产权局专利局。

电气工程专业硕士研究生李明达也有类似经历。“初次求职，在应聘过程中吃了很多次闭门羹。后来，在老师的分析和帮助下，我逐渐明确了自己的优缺点和求职目标，学会了如何在面试中发挥优势。最终我成功拿到了国家电网公司的录用通知。”李明达很开心。

“除了提供线下一对一就业指导，学校就业指导中心以就业指导校内外专家导师库为抓手，建立了线上预约咨询机制，及时解答毕业生在求职中遇到的难点、问题，为其无忧求职护航。”华北电力大学就业指导中心主任沈岚介绍，学校深入学生社区、班级开展就业指导，定期举办职业生涯设计、简历制作、模拟面试等活动，利用寒暑假组织开展职业体验，提高了毕业生的求职技能，助推毕业生更高质量更充分就业。

“之前了解到的招聘都不太符合我的预期，怎么办？”法学专业本科毕业生王晋有着另一种烦恼。一次机缘巧合，他参加了学校组织的建筑企业校企合作暨联建活动，对建筑行业有了更直观的了解，因此萌生了拓宽岗位目标到建筑企业工作的念头。“之前从来没有考虑到所学专业以外的领域就业，如今在老师的指导和推荐下，我已经通过了北京建工集团的面试。果然还是要拓宽就业视野啊！”王晋说。

为全力促进毕业生充分就业，华北电力大学部署开展毕业生春季促就业攻坚行动和就业百日冲刺行动，针对往年低于学校平均就业水平的学科专业，校院两级进一步增大就业岗位的开拓力度，尽最大努力满足毕业生就业需求。今年3月以来，学校通过走访用人单位为毕业生开发就业岗位2500余个，组织毕业生到企业参加就业实习实践及招聘活动500余人次。通过校院访企拓岗，200余名学生与相关用人单位顺利签订就业协议。

（记者 晋浩天）

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