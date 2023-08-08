赖敏雅

原标题：职业院校赋能乡村振兴的路径探索

【一线探索】

“千万工程”是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策，实施20年来深刻改变了浙江农村的面貌。

今年中央1号文件强调“大力发展面向乡村振兴的职业教育”，体现了国家对职业教育办学定位和发展导向的新部署，进一步为职业教育助力乡村振兴指明了方向。

职业院校如何学习运用“千万工程”经验，适应时代召唤，主动寻求乡村振兴与职业院校发展的结合点，在推动乡村振兴、县域经济发展、城乡共同富裕中展现更大作为，是亟待探索和创新的重大现实课题。

双融双促，构建乡村振兴校地命运共同体

职业院校要坚持科学办学定位，积极主动融入地方，探索服务乡村振兴的内容与途径，将职业教育高质量发展与服务乡村振兴事业高度融合，形成双融双促的乡村振兴校地命运共同体。

要加强顶层设计，促进校地协同。深入调研当地乡村产业类型、人才现状等，挖掘办学优势与特色，从高素质技术技能人才供给、应用科技服务、涉农培训服务等维度，思考和构建赋能乡村振兴产业的全方位、全链条服务体系。会同地方政府制定服务乡村振兴、县域经济发展的合作方案，并纳入双方发展规划，推动城乡统筹发展和共同富裕。

要完善工作机制，促进校内协同。职业院校要明确乡村振兴的牵头部门，或组建领导小组，全面负责学校服务乡村振兴的规划、统筹和建设工作。完善服务乡村振兴运行机制，明确校内相关部门、二级学院的任务目标与责任清单，建立激励机制和考核机制，为职业院校赋能乡村振兴提供保障。同时，有效整合校内教育教学、科技服务、设施设备等资源，形成资源聚集优势，在实施项目化运营的基础上，积极开展赋能乡村振兴的成果转化和经验推广，形成长效稳定的乡村振兴服务体系。

在校地协同方面，强化党建牵引力至关重要。宁波职业技术学院与宁波市北仑区共建“校地党建共同体”，通过党建引领政、校、企各方协同，开展乡村振兴战略合作。

技术服务，拉动乡村产业振兴主引擎

产业振兴是乡村振兴的首要任务。职业院校拥有与乡村产业链联系最紧密的人才与科技资源，应立足乡村振兴开展科研和社会服务，把科研成果和专利成果转化到田间地头、工厂车间。

要打造特色产业平台，实现职业院校专业设置与乡村特色产业的有效对接，建设乡村振兴学院、乡村产学研示范基地、乡村创新创业基地等，为乡村产业经济发展搭建平台，帮助乡村发展乡村旅游、休闲农业、健康养老等主导特色产业。

要加强科技服务供给，组建由职业院校专家、教授领衔的师生技术服务团队，通过科技特派员、教师下企业、“种技术”、合作开展横向课题研究等形式，送教下乡、送技到田，为乡村企业、农民合作社、农户等提供技术服务和指导。依托直播电商、研学旅游、广告设计等学生技能工作室和实训基地，为乡村农产品销售推广、乡村旅游路线规划、网店开设等提供全方位的支持。

宁波职业技术学院持续开展“科技特派员”+跨专业群师生科技服务团模式。在宁波市江北区的半浦村，科技服务团与地方共建半檏园研学基地，开发了推广半浦文化的“五色”创意课程，带动了旅游业发展。

产教融合，建设乡村振兴人才蓄力池

推进乡村振兴，人才是基本保障。职业院校要坚持以需求侧为导向，主动融入地方产业规划发展，优化或调整专业方向，有效培育“本土”新农匠，做到职业教育专业建设与地方特色产业集群同规划、同发展，形成双向支撑。

要优化专业设置，加快培养适配人才。充分考虑地方产业的人才需求和职业院校的专业布局，开设农村会计、农村电商、农业信息化等专业或专业方向；加强课程建设开发，在人工智能、数字媒体等已设专业中，融入乡村经济建设相关教学内容，提高课程建设的针对性；加强教学模式创新，以任务为导向，坚持学做结合，培养新形态专业人才、技术复合型人才，提高面向乡村振兴领域就业的适应性和广阔性。

要加强职业培训，加快培养本土人才。顺应数字乡村、乡村旅游等新业态发展趋势，结合乡村产业对人才知识、技能和素养的要求，面向新型职业农民、乡村创客、农业技术带头人、企业员工等，开展多层次、宽领域的职业教育培训，聚合针对性强、实用性高的培训服务资源，通过线上学、田间学、夜间学等丰富的培训形式，提升培训服务的实效性。

宁波职业技术学院结合地方发展新需要，一方面积极开设与乡村振兴深度融合的实践课程，将乡村旅游路线规划、美丽乡村环境升级、农产品包装设计、宣传片拍摄、农产品直播等融入专业课程中。另一方面通过校地企共建的港城工业社区学院、产教融合示范园区、农产品物流与电商培训基地、企业营销人才赋能基地，持续助力农村人才的优化与升级。

传承创新，提升乡村振兴文化精气神

文化是乡村振兴的内生动力，也是乡村振兴深层次发展的精神底蕴。职业院校应成为地方文化传承与培育的主阵地，助力乡村营造良好的乡风、民风，提升乡村文化建设的品质。

要充分发挥文化传承作用。职业院校在开展地方历史文化、优秀传统文化、红色革命文化、特色民俗民风等梳理和研究方面，具有明显的优势，可通过乡村文化场所建设、村容村貌文化融入、文化体验路线设计、策划主题文化活动等，发展“一村一品”文化特色。

要广泛开展文化传播服务。组织师生团队，通过专业社会实践周、暑期“三下乡”、志愿服务等项目，深入乡村广泛开展政策理论宣讲、文艺演出、一老一小教育帮扶等文化服务，提升村民的文化素养，满足新时期村民对精神文化的新需求。

宁波职业技术学院挖掘地方非遗资源，与地方文化部门共建根雕、剪纸、漆艺等一批非遗大师工作室。学院绘画工作室用画笔挖掘地方传统文化符号，为北仑区梅山街道的18户侨眷开展“侨家秀院”美丽庭院设计改造，在农村开展院落与街景改造，推动乡村更加美丽宜居。

（作者：赖敏雅，系宁波职业技术学院电子信息工程学院党总支书记）

(责编：郝孟佳、李依环)