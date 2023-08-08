原标题：作业设计越用心 孩子假期越从容多彩

“一是热胀冷缩，加入热水摇晃，瓶里气体会膨胀，倒出后温度冷却，气体体积随之缩小；二是大气压强，盖紧瓶盖后瓶内气压低于瓶外，瓶子就变扁了……”纸杯、乒乓球、空饮料瓶，利用家里再常见不过的物品进行小实验，在镜头前，江苏盐城市康居路初级中学初二11班学生李梓妍将实验原理讲得有条有理。笃信物理学家丁肇中名言“实验可以推翻理论，而理论永远无法推翻实验”的她没有想到，这样一份在家做实验的作业视频，会在学校微信公号上吸引全校小伙伴跟着自己一同动手动脑。

当一次“小老师”，为爸妈讲道数学难题；种植一棵向日葵，观察记录它的生长；找找家里的“老物件”，听长辈讲讲它背后的故事……“双减”两周年以来，各地各校如何以暑期作业为载体，引导孩子们利用好暑假时光，收获不一样的成长？

1.品行塑造更“走实”

感恩——感恩父母的辛勤付出，尝试向他们表达爱意；责任——关爱家中的每一个人，主动承担家务；专注——在图书馆、阅览室、电影院、展览馆中专注地阅读、观看，不发出影响他人的声音；守时——制订一份假期学习计划，按时完成每天的学习任务，在家与父母协商好学习、娱乐的时间，并认真遵守；节俭——合理饮食，珍惜粮食，管理好自己的零花钱。

这是湖北大冶市第五实验学校为学生打造的特色暑期作业的第一章“心灵——‘暑’你最美”。“这份作业体现的理念是，培养一个具有感恩、责任、专注、守时、节俭良好品格的学生，需校内与校外有机结合，且在生活中慢慢渗透。”负责教师说。

道德引领、品行塑造、习惯养成，这些看似宏大的主题在不同学校的作业设计中有了更“实”的体现。

安徽滁州市第五中学暑期作业的开篇“崇德篇”布置了二选一的任务：一是法律护航行动——查阅未成年人保护法，了解家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护和司法保护的主要内容，选择其中一个方面，调查当地对未成年人实施保护的状况，写一份调查报告；二是画说民族英雄——整理七年级下册历史课本中出现的民族英雄，用绘画形式讲述他们的事迹。

北京密云东邵渠镇中心小学的学生在假期将迎来“火热假期‘五个一’作业”打卡，具体包括一次专题学习、一次对话新时代主题活动、一次参观寻访、一次志愿服务、一次亮明少先队员身份活动。“这次作业目的是引导学生从小处着手看家乡、身边变化，从大处着眼看祖国、首都举世瞩目的成就，提升团员、队员归属感和荣誉感，激励其为强国建设、民族复兴伟业团结奋斗。”负责教师表示。

“从原来的学科作业为主转向重视学生社会实践和劳动教育； 从一味巩固所学知识转向培养学生日常习惯、社会情感、学习能力；从追求统一标准答案转向拓展孩子的兴趣和特长。”中国教育科学研究院教育体制机制改革研究所所长、研究员王烽观察到，近年来特别是“双减”政策实施后，中小学生暑假作业出现了上述可喜变化。

东北师范大学家庭教育研究院院长赵刚表示，假期是培养孩子自主自立 意识、锻炼生活能力很重要的时期，“除了让孩子充分接触家务劳动，也要给他们一些实现个人追求目标、参与社会服务的时间和空间，如发展音乐活动、体育活动、科技活动等个人爱好，使其通过与标准化课程不同的特色化教育方式亲近自然，接触社会。”这正是各校探索新式假期作业的意义所在。

2.学科作业更有趣

假期快结束才赶作业？假期作业开学一交很少会被批改？不存在！北京密云西田各庄中学初三年级学生肖瑶表示，每天的暑假作业，随时可以提交到智笔AI系统教师端。据介绍，为培养学生按时完成计划的习惯，该校借助智笔AI系统，利用码点纸设计印刷作业，通过系统上传至终端后，由教师在线批改。“老师不仅及时批改，还通过云课堂为我提供个性化答疑，帮助我随时改正作业中的错误。”

记者也注意到，不少学校通过创新传统学科作业呈现形式，让学生不再将写作业看成“苦差事”，而是乐在其中。

密云区第三中学结合学科特点开展的暑期实践活动颇具挑战性：数学学科实践活动主题为生活美——铺地砖中的几何图形，要求学生分别用若干个等边三角形、正方形、正五边形、正六边形，设计一个由两个不同图形组成的平面镶嵌图案。物理动手实践要求自选粗细均匀的木棍、线绳、秤盘、秤砣设计制作杆秤，并用实际称量物品与正规的测质量工具验证对比准确度；制作简易气压计，从1楼上到6楼观察吸管内液面的变化，分析气压大小的变化。生物实践活动要求自选四组凸度不同的凸透镜，探究视觉的形成及调节过程，提出问题、作出假设，探索近视的成因。

“在视频中老师的指导下，我一步一步地完成并联电路的连接实验，发现两个小灯泡的亮度竟然不一样呢，真是太有意思啦。”西田各庄中学初二年级学生霍清鑫表示，学校暑期利用力学、电学实验盒开展“我是小小科学家”征集评选，根据实验任务单以及扫描二维码观看教师录制的视频，就可以完成实验设计，并写下观察记录。“实验盒就像一个好玩的玩具，让我们在玩中学习，在发现中成长，使我们更喜欢学物理。”

阅读5～8篇英文版的中国传统神话、寓言、名著故事，写一篇以“我最喜欢的故事”为题的英文演讲稿并熟练演讲；查找与“光现象”相关的古诗词，并结合其中涉及的物理知识给出解释……“本次特色作业结合五育并举要求，加强学科融合，促进学科间相互关联，淡化学科边界，将语文、数学、英语、科学、美术、体育、劳动等学科进行有效融合，让学生在这个假期有动有静，有喜有得。”滁州市第五中学相关教师表示。

王烽认为，在应试倾向还没有彻底扭转的当下，暑假作业的“纠偏”作用更加突出。“非学科作业增加后，要减少学科课程作业，避免‘增负’；要对作业进行更为细致的设计，特别是老师要加强对家长的引导、与学生的及时沟通指导，以及作业效果评估。”

3.亲子互动更温情

“暑假本来是孩子们休整的黄金期，可很多家长早就把孩子的暑假生活安排得满满当当，兴趣班、文化课轮番上阵。‘学而不思则罔，思而不学则殆’，奉劝各位家长朋友千万别让各种补习成为孩子们暑假生活的主旋律，请放慢脚步让孩子们沉淀下来，放下手机跟孩子们互动起来。”这个暑期前夕，长春市教育局给全市家长发了一封信，并为全市中小学生留了一份包括读书、体育、社会实践在内的暑期作业。

“例如阅读，我们倡导广大中小学生和家长走进图书馆，参与亲子图书管理员、我最喜爱的童书展、青青草绘画沙龙、青青草故事沙龙、农民工子女书画精品展等系列主题读书活动，培养阅读习惯、激发阅读兴趣，掌握科学阅读方法，提升阅读能力。”相关负责人表示。

记者注意到，鼓励家长和孩子共同参与到完成作业的过程中、加强情感交流，成为不少学校暑假作业的主题，在共同任务的促进下，亲子关系更融洽，互动更温情。

四川万源第一小学暑期“‘暑’你最勤快”劳动作业要求学生学会为父母分担力所能及的家务：二年级学生随家人进行锄草、浇水等田间劳动；三年级学生随同家人参加社区、街道、村委组织的文明城市创建活动；六年级学生通过走进父母工作岗位，参与体验部分工作的方式，了解父母工作性质、工作内容等情况。

一个老物件，往往承载着祖辈的寄托和希望。镇江市丹徒实验学校的暑期任务单里，有一项文化传承主题作业：和家长找一找家里的“老物件”，向长辈了解它的名字、传承及意义，开学后给老师、同学们讲解分享。

青岛经济技术开发区实验小学学生们则“晒”出了他们的亲子运动照。“亲子比赛跑步、跳绳、仰卧起坐，咱的孩子们个个‘初生牛犊不怕虎’，摩拳擦掌地向家里的‘大朋友’发起挑战，绳儿飞扬，欢声笑语，好棒的一群‘动感超人’！”该校负责教师感慨地说。

山东师范大学槐荫实验学校的暑期作业，附带了一张“家庭指导手册”。“您可以和孩子通过网络共同寻找积极奉献社会主题的新闻，与其共同观看，和孩子交流观后感受；观察孩子有无帮助他人行为，并及时询问其感受；外出游玩时引导孩子为保护自然做一件力所能及的事。”

在赵刚看来，暑期为以专业化为主的学校教育和以个性化、生活化为主的家庭教育提供了结合时机，亲子互动性的暑期作业有助于形成家校合作的一种新生态，有利于学校发挥在家校社协同育人体系中的引领作用，与家庭在育人上形成互相借鉴， 又互相督促、彼此激励的关系。“这也反映出我们已从传统的单一学校作业，走向一种协同育人的活化状态。”

赵刚还表示，一方面教育部门可以通过育人微视频、书单、设计互动环节等多样形式给予家长更多针对性强的暑期家庭教育指导；另一方面，彼此熟悉的家庭可以更多采取“家家合作”的模式，互通有无地共享不同家长时间、金钱、兴趣特长等资源，扩大孩子们在暑期完成作业和任务时的交往面，拓展其心理空间。

“暑期作业从以学生独立完成为主转向由家长、社区配合完成，更要求加强学校与家长的协同、与社区的合作，逐步健全社区的教育功能，依托社区组织多种多样的实践活动，形成真正的‘育人共同体’。”王烽补充道。

（记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、李依环)