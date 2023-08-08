舒刚

原标题：家校社答好“四道题”，暑假更充实

眼下正值暑假，如何让孩子们过一个快乐、安全的假期，引发家长、学校和社会的广泛关注。可以看到，不少学校为落实“双减”政策精神，在设计内涵丰富、形式多样、趣味十足的暑假作业方面下了不少功夫，通过加强体育锻炼、参与家务劳动、引导学生阅读、组织学生研学，使暑期作业面貌一新，帮助孩子增长见识、提升素质、开阔眼界、融入社会、实践锻炼，激发孩子主动了解社会的积极性。

暑假是学生成长关键期，学生虽然放假，教育不能“缺席”。“双减”背景下，如何充分凝聚学校、家庭、社会的共识和智慧，用好暑假作业这一家校共育的载体，把作业写在广阔的社会实践和大好河山中，让作业既有趣又有料，既有益又有爱，不再是学生和家长的负担，而是深受孩子们欢迎的“成长大礼包”？这需要各方群策群力，共同回答好四道“思考题”：

家校社密切协同，读好社会“大书”。暑假期间，学生虽然回归家庭和社会，但这并不意味着学校可以放松责任，而是应抓住契机，以适合的作业形式实现家校社协同育人。老师可结合学生兴趣爱好列出推荐书目，引导学生通过整理读书笔记小卡片、制作荐书短视频、表演家庭情景剧、总结读书小感悟等方式，增加趣味阅读含量。同时，鼓励家庭和社区参与，在丰富的阅读活动中培育书香家庭、书香社区，成就一批具有良好自主学习能力的“阅读小明星”。在阅读基础上，更要鼓励孩子们带着问题、带着想象、带着好奇走进广阔的社会生活和自然天地，接受来自外部世界的多元信息，在切身体验中获取书本上没有的知识，感受风土人情之美、自然和谐之美。鼓励孩子们亲近他人、亲近社会、亲近大自然，从沉迷手机、平板等电子产品的“宅生活”中解放出来，增长对终身发展有益的人生阅历。

用好劳动教育载体，创新实践育人。传统机械的“抄写”作业模式，不符合少年儿童的学习习惯，更不符合现代教育发展的需要。回归教育本质、遵循教育规律，应把劳动教育、感恩教育纳入暑假作业范畴。要以劳动教育培养“完整的人”，鼓励学生回归真实生活，让他们亲近劳动、参与劳动，在增强动手能力和实践能力的同时，教他们学会换位思考、懂得感恩反哺。如带领孩子观察植物生长过程，做好植物成长记录，用孩子的视角思考“化作春泥更护花”、落叶与根的深层情义，学习它的感恩精神，进而引导孩子感恩父母、老师的辛勤付出，涵养情操、健全人格。要引导孩子们热爱劳动、参与劳动、珍惜粮食、敬重劳动者，通过多场景教育探索，让孩子们在亲身实践中获得独特体验，从感官上建立与家庭、学校、大自然、社会的感情。

做好科学教育加法，提升探究素养。青少年时期是培养、激发学生科学精神、创新素质的决定性阶段，要在教育“双减”中做好科学教育加法，强化学生爱科学、学科学与用科学的能力。在暑假作业中，要基于“社会化学习”理念，从青少年视角设计符合其年龄特点的情境式课程，融合各学科特点，开发学生和家长喜闻乐见的暑期作业，如研学科技馆、畅游博物馆、动手参与小实验等。同时，教育行政管理部门与学校要积极整合科学实践活动的各方面资源，参与提供并优化科学课程和体验活动，从而推动科学教育学校主阵地与社会大课堂、自然大学堂的有机融合和有序衔接。如鼓励学生探访各类科普基地，学习科技知识，感受科技伟力和科技报国精神；鼓励学生与大自然亲密接触，通过野外写生、制作树叶标本、植物贴画等，从一棵树、一片草的生长状态观察探索植物世界的奥秘，感受生机勃勃的自然力量，从植物生长的形态变化思考人与自然的关系，探究微观世界和个体精神韧性的生成，在孩子们内心种下绿色环保、生态文明、人与自然和谐相处的精神基因。

浸润优秀传统文化，涵养文化自信。应遵循“以人为本”的教育理念，精心设计融趣味性、实践性、开放性、人文性为一体的暑假作业，注重素养养成，体现五育并举导向。如组织学生参与古诗文经典诵读活动，品读经典美文，提升其传统文化素养，勉励他们与先贤同行、做强国少年，成长为中华优秀传统文化的传承者和推动者。积极开展实践寻访型教育活动，让孩子们到外面走一走、看一看，游览历史名胜、到民族地区感受多民族文化传统与习俗，让任务型作业减下来，让体验型、参与型的学习活动多起来。再如，引导参与研学体验基地、非遗传承美育基地、非遗工坊等项目活动，通过寻找非遗传承人、了解非遗活态保护等创意活动，用好“非遗+美学+教育”资源，让收藏在馆所里的文物、陈列在大地上的文化艺术遗产成为学校美育的丰厚资源，使孩子们切身感受博大精深的中华优秀传统文化的强大魅力和感召力，让文化自信的种子深入童心。

少年智则国智，少年强则国强。暑假是检验家校社协同育人机制和成效的关键时段，在这个重要窗口期，学校和教师责无旁贷，要在联动育人中发挥主导作用。让学生的暑假作业充满新意、产生成效，归根结底要回归常识，让知识活起来，鼓励孩子们在生活中探寻科学的奥秘、数学的运用、中外交流的体验等等，真正实现学以致用。让孩子们带着思考，在丰富多彩的假期活动中轻松愉悦地运用知识、增长见闻、体验生活、发现新知。总之，要凝聚各方合力，提升暑假作业的价值含量、情感含量和科学含量，在真实的社会生活情境中培养孩子的综合素养，共同呵护学生健康成长，最终实现科学育人、智慧育人。

（作者：舒刚，系国家教育行政学院副教授）

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