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小小科学作业，蕴含创新人才成长大能量

刘远杰
2023年08月08日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：小小科学作业，蕴含创新人才成长大能量

　　 中小学生的暑假生活，除了放松玩耍，还要温故知新，完成作业。而作为暑假作业的重要一环，科学作业越来越受到家庭、学校等多方的重视。由此，正确认识暑假科学作业的特殊性质、正视暑假科学作业存在的问题、优化暑假科学作业设计成为关键。

　　认识暑假科学作业的特殊性质

　　 什么是暑假科学作业？这是合理布置暑假科学作业必须预先回答的问题。要答好这个问题，必须对暑假科学作业有一个正确的价值定位和清晰的边界厘定。

　　 首先，布置暑假科学作业，一个重要出发点是维持学生的学习习惯，强化学生学习力，使学生在暑假期间有所学、有所悟、有所获。科学作业是学校科学教育的合理延伸与拓展，它能确保科学教育的连贯性和持效性，彰显独特育人功能，促进学生全面发展。其次，布置暑假科学作业，根本目的在于激发学生的好奇心、求知欲和想象力，培养学生的科学兴趣，发展学生的科学素质。暑假科学作业也强调知识学习，但知识本身不是目的，而是滋养学生思想、锻造学生思维的介质。作为一种探究性学习活动，科学作业的问题源于日常生活、对象在日常生活、完成过程融于日常生活，具有“生活化”“情境性”乃至“闲暇性”等特点。最后，暑假科学作业是科学教育的加法，又在做应试教育的减法。科学作业以科学实践活动为主要载体，作业形式包括生物观察、手工制作、科学实验、科学游戏、科技竞赛、社会调查、实地参观等，作业依托活动而完成，在此过程中，学生可以体验科学探究的深层趣味，收获科学创新的愉悦感、幸福感和成就感。同时，科学作业是学生减轻作业负担和校外培训负担之后的一剂宝贵“营养液”，能适时补充学生所需的科学知识养分和精神养分，为学生提升创新能力与综合素质积蓄内在动能。

　　省思暑假科学作业存在的问题

　　 在不断加强中小学科学教育工作的背景下，暑假科学作业的重要性不言而喻。但从现实来看，当前暑假科学作业还存在一些瓶颈。

　　 第一，学校与家长对暑假科学作业的重视度不高，其重要意义没有得到正确认识，这成为合理布置科学作业的障碍和阻力。第二，暑假科学作业形式单一，特别是在乡镇及偏远地区学校，书面作业占比仍然较大，知识记忆是科学作业的主导性目标。作业以复习已有知识为主，突出知识强化巩固和训练，作业内容设计简单，对于锻炼和培养学生的科学思维、创新精神效果有限。第三，暑假科学作业评价过于看重“结果”而忽略“过程”，诊断性评价和增值性评价不足。作为评价主体的教师未能真正参与到学生科学实践活动之中，对作业完成过程了解不够全面、深入，未能给予及时反馈和指导。第四，作业布置较为随意，目标不明确，针对性不强，“为布置作业而布置作业”的现象比较普遍。作业设计缺乏系统性和科学性，“低质量”与“低趣味”成为暑假作业的负面标签。第五，作业设计的问题意识不强，作业内容没有很好地结合学生身心特点、兴趣爱好及发展特长，也没有充分融入学生实际生活。

　　优化暑假科学作业之建议

　　 鉴于上述问题与后果，笔者建议着力从以下几方面优化暑假科学作业。

　　 首先，破除科学作业只属于“科学课程”的认知局限，建构“大科学作业”观。立足新时代国家培养创新拔尖人才的迫切需求，深入挖掘各个学科的科学教育功能，以不同学科为基础，创设具有不同学科特色的暑假科学作业。语文、数学、体育、物理、生物、化学、历史、地理、艺术等学科，均可开发科学知识资源，基于不同角度和方法，多样化设计暑假科学作业，培育学生的科学精神、科学思维、科学审美、科学情感与科学伦理等素养。从“大科学作业观”出发，设计暑假科学作业，可尝试推进学科交叉与融合，以特定科学问题为导向，构建类型丰富的暑期科学作业任务群和目标体系。各学科教师互补协同，对应不同任务群而组建暑假科学作业设计与指导共同体，彰显作业特色，形成智慧合力。

　　 其次，增强暑假科学作业的趣味性，激发学生兴趣，提高学生的积极性和主动性。科学作业最忌枯燥乏味。科学作业是学生利用暑假闲暇时间而承担的学习任务，更加需要强化作业趣味性，确保学生自愿且兴致勃勃地开展学习活动。作业的趣味性有两大来源：作业符合学生身心特点、作业密切联系生活实际。学校设计暑假科学作业时，需要在内容选择、主题聚焦、形式表达等方面充分考虑，尽可能做到因材施教。

　　 最后，突出暑假科学作业的活动性和实操性，减少书面作业，降低知识类目标比重，以素养目标和能力目标为主导。做到作业以活动为载体、在活动中进行、通过活动而完成，学生学得活、学得主动、学得深入。只有引导学生广泛参与探究实践，进行沉浸式科学活动，才能综合发展学生的科学素养，培养学生的探究能力和创新精神。为此，学校需进行科学实践活动的项目化、游戏化、情境化设计，形成丰富的探索—发现式项目、问题—情境性游戏、质疑—验证型实验、批判—建构类课题。注重将知识学习与实践相结合，强化做中学、用中学、创中学，发展学生的知识分析能力、应用能力、综合创新能力。学生是科学活动的主体，要充分尊重学生的实践自主性和主人翁身份，让学生在科学活动中感受到自己就是一名“小科学家”，进而涵养学生的科学家精神和对科学家的认同与尊崇。教师和家长要适当参与学生科学活动，成为学生暑假科学作业的共同完成人，发挥引导、提问、协同、诊断、反馈的作用，助力其高质量完成作业。

　　 （作者：刘远杰，系广西师范大学教育学部副教授）

(责编：郝孟佳、李依环)

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