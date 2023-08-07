开幕式现场表演。图片来源：宁夏石嘴山大武口区教育体育局

人民网北京8月7日电 6日，第二十四届“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛在宁夏回族自治区石嘴山市大武口区开幕，来自全国各地的54支代表队、1700余名选手参与总决赛。

据悉，总决赛项目包括A、B、C 三大类,涵盖橡筋动力扑翼飞机、初级橡筋动力飞机等A类15项，飞翼滑翔机冲浪、一级橡筋动力飞机等B类9项，以及创新型飞行器设计飞行挑战、小水火箭距离挑战等C类4项。总决赛由国家体育总局航管中心支持举办。

“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动是全国性的青少年航空航天模型品牌赛事，也是教育部面向中小学生的全国性竞赛“白名单”赛事活动。开幕式上，当地的中小学生现场表演了大鼓、绳操、武术等节目，并进行了航空表演。

当地有关部门负责人表示，举办全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛，有助于宁夏石嘴山创新打造具有区域特色的体育赛事IP、全力推进“体育赛事+教育文化+全域旅游”融合发展，将以“办好一个赛事、认识一座城市、提升整体形象”为理念，创建一流的场地设施、竞赛组织、服务保障，呈现一场难忘的体育赛事。（李依环、袁宝艳）

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