2023年度全国教书育人楷模推选活动启事

为宣传庆祝第三十九个教师节，广泛展示新时代人民教师教书育人事迹风采，激励广大教师以实际行动推进教育强国建设，争做党和人民满意的“四有”好老师、“大先生”，在全社会进一步营造尊师重教浓厚氛围，现决定组织开展2023年度全国教书育人楷模推选活动。

一、推选范围

曾获得过省部级（含）以上荣誉称号，并在教书育人方面作出突出贡献的各级各类学校教师。

二、推选名额

采取自下而上、逐级推荐的方式，由各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团推荐产生候选人，从中产生12名全国教书育人楷模。

三、推选条件

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚于党和人民的教育事业，忠实履行国家教育职责，坚持践行“四有”好老师、“四个引路人”和“四个相统一”要求，教书育人成绩显著，贡献突出，事迹感人，享有很高社会声誉，具有重要影响力，人民群众公认。

四、活动流程

1.推荐候选人

各省（自治区、直辖市）教育厅（教委）及新疆生产建设兵团教育局推荐候选人并征求省级党委宣传部门意见。

2.确定候选人

活动组委会对各地推荐的候选人进行认真审核，确定64名全国教书育人楷模候选人。

3.事迹公示

人民日报、光明日报、中国教育报刊登候选人名单及事迹简介，教育部门户网站、人民网、新华网、光明网、中国青年网、学习强国、中国教育新闻网、中国教育网络电视台等开辟专题网页刊登候选人名单及事迹简介，面向社会公示，公示时间从8月7日到8月11日。

公示期间，欢迎广大师生、家长及社会各界了解学习楷模候选人事迹，并进行实事求是、客观公正的评议和监督。如对候选人有异议，请向全国教书育人楷模推选委员会办公室反映。电子邮箱：fzc@moe.edu.cn，电话：010—66096194。

4.确定结果

推选委员会根据公示反馈和实际情况，从64名候选人中推选出12名全国教书育人楷模。

五、事迹宣传

教师节期间，将公布12名全国教书育人楷模名单，并进行事迹宣传。

全国教书育人楷模推选委员会

2023年8月7日

01 苏东林

苏东林，女，汉族，1960年3月生，中共党员，北京航空航天大学教授、中国工程院院士。她长期扎根系统级电磁兼容设计和测试领域，既是传道授业的“好老师”，也是科技建功的“女英豪”。她30余年如一日为本科生讲授《电磁场理论》，将电磁强国的思政教育和理论联系实际的认知方法融入课堂，筑牢学生专业基础。她瞄准国家重大需求，发现电磁发射内在规律，揭示复杂系统电磁干扰产生机理，主持完成30多项国家重大工程任务，为形成我国电磁兼容核心基础能力作出重要贡献。她勇挑学科建设使命，培养出数百名奋斗在重大工程一线的技术骨干，带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获国家技术发明一等奖、国家科技进步二等奖、全国五一劳动奖章等荣誉。

02 于会祥

于会祥，男，汉族，1965年4月生，中共党员，北京育英学校校长、教师。他躬耕基础教育39年，带领北京育英学校10余年坚持推进特色办学和教育教学改革，取得显著成效。他坚持革命传统教育，把红色基因凝结为学校的文化坐标，充分发挥红色文化的浸润作用。他创新育人模式，构建以“基础课程、修身课程、发展力课程”为支柱的“育·英课程”体系，研制以“课程·评价系统”“管理·支撑系统”“发展·规划系统”为内容的综合素质评价体系，从关注“分数”到重视“人的发展”。他带领学校形成“无体育不教育”的氛围，把环境之美融入育人大课堂，落实劳动育人课程，致力于办“真正适合孩子的学校”。曾获全国模范教师、北京市优秀教育工作者等荣誉。

03 王成山

王成山，男，汉族，1962年11月生，中共党员，天津大学教授、中国工程院院士。他把当好老师、培养好学生作为至高追求，潜心立德树人，执着科研攻关。他做好教学工作，牵头重要课程研发，编纂优质教材，从教以来共培养近200名硕士生、博士生。针对城市电网发展面临的重大技术问题，研发工程化城网结构优化设计系统，广泛应用于城市电网大规模建设改造工程。他积极推动储能技术领域的人才培养和科技创新，组织建设国家储能技术产教融合创新平台，培育勇于创新的技术带头人和具有市场思维的复合型人才，带领的智能电网教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获全国五一劳动奖章、国家科技进步二等奖、国家级教学成果二等奖、全国创新争先奖等荣誉。

04 翟 津

翟津，男，汉族，1976年1月生，中共党员，天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校教师。他扎根职业教育23年，雕琢教学艺术，打造名师团队，成长为具有完善理论知识和企业生产经验的双师型教师。他长期担任世界技能大赛机电一体化项目中国队教练组组长，从无到有搭建系统完备的训练体系，实现中国队该项目金牌零的突破。他构建贴近生产一线、基于任务驱动的实训课程，推进产教高效融合，培养智能制造应用技术领域高素质技能人才。他制定集教学、科研、社会服务于一体的人才培养方案，对典型教学内容进行模块化重组，为各地职教师生和企业职工进行技能培训近两千人次。曾获全国五一劳动奖章、全国模范教师、全国技术能手等荣誉。

05 刘少坤

刘少坤，男，汉族，1978年8月生，中共党员，河北工业职业技术大学教授。他围绕“服务区域经济”和“加强校企合作”的专业建设思路，带领学校计算机技术系由弱到强，成为学校标杆。他针对职教学生学习习惯和心理特点，以学生为本，积极探索基于现代学徒制的人才培养模式，注重培养学生职业能力，使毕业生成为就业市场的“香饽饽”。他锚定“教师能力提升”，磨练教师应用技术研发能力，带领团队搭建的各类计算机系统广泛应用于生产生活场景，入选国家级职业教育教师教学创新团队。入选国家级教学名师，曾获全国优秀教育工作者、黄炎培职业教育杰出教师奖、河北省教书育人楷模等荣誉。

06 娄延果

娄延果，男，汉族，1963年7月生，中共党员，河北省石家庄市第一中学党委书记、教师。他守护、弘扬学校的红色底蕴，常年组织“中国梦·学子行”主题活动，夯实学生理想之基、信念之基，帮助学生树立勇于担当、知行合一、增长本领的人生追求。他坚守“教育的生命即生命的教育”办学理念，提出的课堂教学“境脉理论”在全省推广，推动石家庄一中与18所学校成立学科教研共同体，主持的河北省名校长工作室累计培养指导校长32名，充分发挥优质教育资源辐射引领作用。他倡导“像爱自己家孩子一样爱每一位同学”，向全体学生和家长公布个人手机号码，“永远在线的手机”成为学校的闪亮名片。曾获全国教育系统先进工作者等荣誉。

07 白琦瑞

白琦瑞，女，汉族，1968年11月生，中共党员，山西财经大学副教授。她树立以学习为中心的思政教育理念，提出“哲学思维教学法”“课堂学习实践法”等多种教学方法，长年坚持“学生热点问题课前论坛”教育活动，使思政课堂更贴近学生生活、抵达学生内心。她采用“精准教育”“追踪教育”等方法帮助学生解决自我认知、情感困惑、网络成瘾等问题，积极对学生进行思想引导。她投身大中小学思政教育一体化建设，深入大中小学、企业宣讲30多场，参与研发山西省教育厅“两学一做”网络平台，建立“志愿者教育帮扶队”，促进学生学以致用、与社会接轨。曾获全国优秀教师、山西省教学成果一等奖等荣誉。

08 张 昀

张昀，女，汉族，1966年1月生，中共党员，山西省阳泉市盂县第二中学教师。她坚守课堂一线，大胆创新教学，摸索出学案导学“五环节”教学模式、“一三五”教学模式等多种教学方法，参与编写的《初中新课程问题解决导学方案》被全省初中学校广泛使用。她多次主动到乡村学校交流任教，探索出的农村初中数学课堂教学的新模式在全县推广。她爱生如子，38年来坚持家访，辅导学生，资助家庭经济困难学生。她示范引领，推广教学经验，指导的青年教师成为省市“三晋名师”“学科带头人”，交流任教过的3所农村学校教师科研能力大幅提高。入选国家级教学名师，曾获全国优秀教师、全国师德先进个人等荣誉。

09 黄平平

黄平平，男，汉族，1978年10月生，中共党员，内蒙古工业大学教授。他是科技报国的践行者，创建了内蒙古自治区第一个雷达技术研究团队和雷达技术与应用重点实验室，研制国际先进水平的地基微变监测雷达。开展草原雷达遥感监测技术研究，为草原遥感监测提供了新方法、新手段。他带领团队先后入选内蒙古自治区“草原英才”创新创业团队、全国“工人先锋号”和“全国高校黄大年式教师团队”。他是讲台上的好教师，强化课程思政，引导学生扎根边疆、科技报国，推行“分阶段、特色方向、多方协同”培养模式，完善研究生培养新体系。曾获全国优秀共产党员、全国先进工作者、国家有突出贡献中青年专家等荣誉。

10 弭光艳

弭光艳，女，回族，1979年7月生，中共党员，内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市三河小学教师。她扎根乡村美术教育23年，践行“以美引善、以形悦目、以情感人”的教学理念，带领学生感受身边之美、家乡之美，用爱心与匠心，坚持每年为学生举办大型画展，把美的种子播撒在学生心中，用艺术的力量帮助乡村孩子树立信心，培养学生审美能力和人文素养。她因地制宜，整合乡土美育资源，研究开发《“毛毛狗”拼贴画》校本课程，建立“毛毛狗”工作坊，推进学科融合，将课堂教学、社团活动、艺术活动、社会实践、校园文化建设等充分结合，深受学生喜爱，教学成果在全区推广。曾获全国优秀教师、内蒙古自治区草原英才等荣誉。

11 万荣春

万荣春，男，汉族，1981年2月生，中共党员，渤海船舶职业学院教授。他博士毕业放弃在大城市工作的机会，到东北小城职业院校任教，为装备制造业培养人才，参与大国重器建造。他以校友黄旭华先生为灯塔，把爱国之情、报国之志作为自己的职业情怀和人生追求，带领团队先后建成省职工创新工作室、材料检测中心和国家级协同创新中心，推动学校科研和社会服务能力不断提升。他全身心钻研教学，虚心向老教师求教，以年均700个教学学时的强度坚守课堂教学一线，成为受学生喜爱、同行认可的优秀教师。入选全国最美教师，曾获辽宁省优秀教师等荣誉。

12 杨 清

杨清，女，汉族，1963年11月生，中共党员，中国医科大学教授。她扎根教坛34年，潜心打造国家级一流本科课程2门、虚仿实验教学项目3项、精品慕课3门。秉承将人才培养与服务国家健康战略紧密结合的育人理念，坚持带领医学生深入乡村开展健康科普及宫颈癌免费筛查等社会公益活动，锻造学生医者仁心品质，指导学生获国家竞赛金奖。牵头组建国家级虚拟教研室、东北三省一区新医科临床实践教学联盟，创建CIVBA临床实训体系，带领32所院校师生联合开展临床实践云查房等特色教学，为推进东北三省一区优质资源共享、医学人才共育、一流师资共培贡献力量。曾获国家级教学成果二等奖、辽宁省教学成果一等奖，获评辽宁省本科教学名师。

13 史宁中

史宁中，男，汉族，1950年4月生，中共党员，东北师范大学教授。他扎根教育50年，从事统计学教学和研究，将约束条件下的统计推断引入国内，推动中国统计学发展。他深耕课程与教材建设，主持国家中小学数学课程标准修订，提出“四基”“四能”“三会”等数学核心课程理论，为中小学数学课程改革奠定理论基础。出版数学思想系列书籍，成为数学教育专业和数学教师培训教材。他提出“尊重的教育”理念，致力于为基础教育培养创新型师资。他率先在东北师范大学实行教授委员会制度，开国内高校“教授治学”先河。曾获首届全国教材建设先进个人、第五届高等学校教学名师奖、教育部高等学校科学研究优秀成果（自然科学）二等奖等荣誉。

14 金永七

金永七，男，朝鲜族，1969年4月生，中共党员，吉林省白山市长白朝鲜族自治县新房子镇中心小学教师。他在吉林省偏远的乡村学校坚守35年，帮助300余个孩子走出大山。他爱生如子，是学生的老师，也是孩子们的“爸爸”，不仅承担教育教学工作，还照顾学生的生活起居。他关爱留守儿童，为每个孩子庆祝生日，在学校建立“快乐活动室”，为留守儿童与家长建立网络沟通桥梁。他坚持学习，不断提升教育教学能力，努力探索适合乡村学生的教学方式，开齐语数英音体美等十多门课程，自编乡土课程，帮助每个孩子绽放光彩。曾获全国模范教师等荣誉。

15 于 波

于波，男，汉族，1962年10月生，中共党员，哈尔滨医科大学教授。他深耕心血管诊疗和科研领域，坚守临床教学一线，将典型临床案例引入教学，及时更新专业领域的诊疗知识，形成独特的教学风格。至今已培养96名博士生，其中41人成为博士、硕士生导师，5人入选国家级人才计划，向边疆地区输送大量医学人才，为边疆人民的生命健康筑起了坚固的“城墙”。他带领团队攻克现代冠心病精准诊疗的世界难题，显著降低了冠心病急性事件支架植入率及院内死亡率，突破我国腔内影像设备的进口依赖，建立冠心病介入精准诊疗体系并在全国推广。曾获国家科技进步二等奖、全国模范教师、全国杰出专业技术人才先进集体带头人等荣誉。

16 邰 慧

邰慧，女，汉族，1972年3月生，中共党员，黑龙江省哈尔滨市第十七中学新区学校教师。她30年坚守班主任岗位，关爱班级每一个孩子，尤其关心单亲、离异家庭学生的健康成长。她形成了“智慧和情趣，灵性和活力，让笑声朗朗，让童心闪亮，让思维飞扬”的教学风格，积极探索“十新”教育改革模式，先后撰写了近百篇教育教学论文，主持参与近50个国家级、省市级课题研究，关于“六顶思考帽”的研究在全市名师工作室推广使用。她多次带领名师工作室成员送教下乡，疫情防控期间作为志愿者到大学守护校园。作为党的二十大代表，她通过40多场宣讲，将党的二十大精神带进校园、社区、企业、工厂。曾获全国先进工作者、全国模范教师、全国三八红旗手等荣誉。

17 赵东元

赵东元，男，汉族，1963年6月生，中共党员，复旦大学教授、中国科学院院士。作为功能介孔材料领域的国际顶尖科学家，他坚持“课比天大”的信念，连续20年面向自然科学大类本科生讲授《普通化学》，带领团队不断创新教学方法，课程入选国家级一流本科课程，并获上海市教学成果一等奖。他培养了65名博士生和23位出站博士后，其中许多已成为学科领军人才。他不仅开创了介孔有机高分子和碳材料研究新领域，还成功将原创基础研究成果转化到石化工业应用中，为我国材料科学和经济发展作出重要贡献。曾获国家自然科学一等奖、全国劳动模范、全国创新争先奖章等荣誉。

18 张人利

张人利，男，汉族，1948年7月生，无党派人士，上海市静安区教育学院附属学校校长、教师。他恪守教育规律，锐意改革进取，把一所薄弱学校打造成家长和学生向往的“轻负担、高质量”优质学校和实施素质教育的知名学校，呈现出学生睡眠时间多、体育艺术科学活动多、课外作业少、近视率低、学业成绩好等特征。他提出的“后‘茶馆式’教学”及其研究成果向三省一市推广，产生良好示范效应。他多次主持教育部、上海市重点课题，荣获国家级教学成果一等奖和上海市教学成果特等奖。曾获全国五一劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀教育工作者等荣誉。

19 张洪程

张洪程，男，汉族，1951年2月生，中共党员，扬州大学教授、中国工程院院士。作为我国作物栽培科学家，他始终坚守教学一线，创建“课堂—实验室—基地—生产田”四位一体人才培养模式，培养知农爱农兴农的硕士、博士研究生140多名，他们毕业后主动下沉一线、投身农业。他捐赠150万元设立奖学金，助学子成才。他潜心问“稻”四十八载，研创的水稻轻简化、机械化、精确化等技术获选全国农业主推技术，为保障国家粮食安全作出重要贡献。他把技术送到农村、教给农民，一条棉被伴其走遍苏皖鄂赣等省份，成为农民爱戴的“泥腿子”教授。他带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获国家科学技术进步二等奖4项，获得全国模范教师、全国五一劳动奖章等荣誉。

20 眭碧霞

眭碧霞，女，汉族，1964年3月生，民盟盟员，常州信息职业技术学院教授。她深耕职业教育36年，创建了“职业情境、项目育人”的人才培养新模式，组建了“双元”式跨专业的教学团队，运用数字技术灵活调整内容，指导学生个性化成长。她关心关爱学生，护佑学生成长之路，提携帮带年轻教师，传递职教改革接力棒。她带领团队建成国家级在线精品课程6门，出版22部国家规划教材，建设的“软件技术国家教学资源库资源”注册用户超过94万人，访问量突破1.8亿人次。获得国家级教学成果奖一等奖，入选国家级教学名师，团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获全国模范教师、全国教育系统巾帼建功标兵等荣誉。

21 陈杰诚

陈杰诚，男，汉族，1962年6月生，中共党员，浙江师范大学教授。他36年耕耘在数学教学一线，坚持为本科生讲授《数学分析》《实变函数》等课程，其中《实变函数》获评国家一流课程，先后培养30多位博士，很多已成为数学领域的佼佼者。他研究学科前沿问题和核心问题，在多元调和分析、流形上分析、调和分析在方程研究中的应用等方面均有建树，解决了多个公开学术问题。他鼓励教师主动服务和对接国家发展战略，在“数学+计算机+X”学科交叉领域取得成效，为地方经济建设提供技术支持。他积极推进大中小教育一体化，成立教育研究中心，开展学生核心素养培养研究，推动基础教育改革。曾获中国青年科技奖、做出突出贡献的中国博士学位获得者等荣誉。

22 蔡小雄

蔡小雄，男，汉族，1971年10月生，中共党员，浙江省杭州第二中学校长、教师。他致力于学校帮扶工作，作为教育部“组团式”帮扶专家委员会委员，建立教育帮扶云上沟通机制，长期帮扶四川省甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州等5个县的县中以及浙江省内近10所县中，为基础教育优质均衡作出贡献。他积极响应国家“一带一路”倡议，领办杭州第二中学迪拜中国学校，在海外成功创办全日制中国学校。他积极发挥示范引领作用，建立省级名师工作室，9名成员成长为正高级或特级教师、10余名成员被评为省市教坛新秀，并带动了上千名教师共同成长，工作室网站点击量突破144万人次。曾获全国优秀教育工作者、苏步青数学教育奖、浙江省杰出教师等荣誉。

23 冯 璐

冯璐，女，汉族，1976年9月生，中共党员，安徽省合肥市师范附属小学校长、教师。她长期致力于教改研究，独创“音频识字法”“说写四步训练法”，突破低学段学生识字难题，广泛应用于乡村学校和民族地区学校，推广到葡萄牙等10余个国家，惠及学生25万余人。她注重优质资源引领，创设教师“三级梯度培养”方案，在小学语文教师培训基地探索出“12345学导研相结合”的研训模式，帮助教师快速成长。她将自己在多个奖项中所获的奖金捐赠给希望工程和学校，反哺教育事业，关爱特殊儿童，持续为推进教育公平而努力。入选国家级教学名师，曾获全国模范教师、安徽省先进工作者等荣誉。

24 胡忠国

胡忠国，男，汉族，1976年8月生，无党派人士，安徽省滁州市滁州中学教师。他潜心研究物理教学，从物理学科特点和学生认知规律出发，让学生重演知识的发生过程，逐步形成了“问题引领式高中物理思维型课堂”的教学特色。他坚持“信任、尊重、宽容”的师生相处之道，浸入学生成长过程，关注学生终身发展。他热心公益事业，为乡村学校送去有趣、实用、易懂的科学课，激发学生探索科学的兴趣和热情。他成立名师工作室，在多地开设示范课和专题讲座，引领广大教师专业成长。曾获全国优秀教师、安徽省先进工作者等荣誉。

25 李建平

李建平，男，汉族，1946年11月生，中共党员，福建师范大学教授。他是该学校理论经济学科带头人和马克思主义理论学科创始人，带领团队建设“南方马克思主义理论阵地”。作为首席专家，他主持修订的“马工程”重点教材《马克思主义政治经济学概论》（2021年）成为高校通用教材。他不改初心，年近八旬仍坚守讲台，为新生上“开学第一课”，教会他们真信、真学、真懂、真用马克思主义。他用心育人，培养了95位博士、硕士，许多人成为高校和科研机构的学术领军人才。曾获国家有突出贡献中青年专家、福建省杰出人民教师、福建省劳动模范等荣誉，享受国务院特殊津贴。

26 兰 臻

兰臻，女，畲族，1971年2月生，中共党员，福建省漳州市实验小学党委书记、教师。她有效推动学校党建与教育教学深度融合，带领学校党委先后获得“省级先进基层党组织”“五星级党组织”等荣誉称号。作为省市两级名师工作室领衔人，她心系乡村教育，累计送教下乡106场次，开办“乡村种子教师”培训班16期，培养乡村教师992名，为促进漳州地区义务教育优质均衡发展贡献了智慧和力量。作为党的二十大代表和第十四届全国政协委员，她积极为促进教育均衡发展、教师专业成长、未成年人健康、家庭教育等建言献策。曾获全国模范教师、全国优秀共产党员、全国巾帼建功标兵等荣誉。

27 刘红宁

刘红宁，男，汉族，1957年7月生，中共党员，江西中医药大学教授。从教41年来，他创办践行“惟学、惟人”校训精神的“双惟”实践班，并担任班主任17年，致力于大学生素质教育改革与实践。他提出“潜明合予”教育理念，创建“将潜明知识一并传授，培养学生感知、掌握和运用潜知识能力”的教学方法。他带领团队研发创制中药固体制造设备，替代进口设备，填补国内空白，破解中药固体制剂制造质量低、产能低、能耗高的难题。他制定完善江西多种中药材种植标准操作规程，规范中药资源的开发、保护与利用。曾获国家科技进步二等奖、国家级教学成果一等奖、全国中医药杰出贡献奖等荣誉。

28 邵应花

邵应花，女，汉族，1973年3月生，中共党员，江西省赣州市安远县安远中等专业学校教师。她坚定职业教育信念，坚持“人人有才”的教育理念，每年寒暑假深入偏远乡村走村串户，为孩子争取读书改变命运的机会。她乐教善教，践行生活化教学理念，彰显知识、技能与生活世界的联系，致力于培养能活学活用的专业技术人才，为高校输送了大批应用技术型人才。带领多个团队进行教研实践创新，培养大批优秀青年教师。曾获全国优秀教师、江西省特级教师、江西省先进工作者、江西省职业教育教学成果二等奖等荣誉。

29 闫 蕊

闫蕊，女，汉族，1980年1月生，中共党员，山东省泰安市宁阳县特殊教育中心教师。她扎根特教22年，为特殊学生带来希望。她用心温暖心，践行“有爱无障”的教育理念，挖掘孩子的特长和优点，点燃希望。她通过个性化的心理沟通深入学生内心，通过活动化课程发挥学生潜能，通过生活化课程实践引领学生走向社会，关爱成长。她用爱传递爱，义务宣讲为爱发声，为重度残障儿童送教上门，传播特殊教育普惠政策，组建“微光炬火·为爱发声”志愿服务团队。曾获山东省五一劳动奖章、山东省教学成果二等奖、山东省职工职业道德建设标兵个人等荣誉。

30 韩冰川

韩冰川，女，汉族，1972年11月生，民进会员，山东省淄博市汇英幼儿园教师。她扎根学前教育32年，坚信“教育就是生命影响生命”，引领老师们做幸福的老师，培养幸福的孩子。她倡导生活教育，开启自主游戏研究，推动幼儿园自主游戏的多元化发展。她设计开展基于“儿童本位”的“难忘童年系列活动”，让孩子拥有幸福童年。她重视儿童阅读，发起了“书香宝贝行动计划”，带动5000多个家庭开展亲子阅读活动，发起“花婆婆行动”，为20多个乡村幼儿园建起绘本馆，让2600余名山区孩子爱上阅读。曾获国家级教学成果二等奖、宋庆龄幼儿教育奖、山东省教书育人楷模等荣誉。

31 涂 勇

涂勇，男，汉族，1966年7月生，中共党员，河南职业技术学院副教授。他潜心执教30余年，从普通教师成长为专业带头人，在数控铣应用于工业生产的初期，率先探索出自动编程软件的安装和编程方法。他持续深耕数控铣行业，将市场化标准引入实际教学，进行针对性的课程改革，培养数控铣削高素质技术技能人才，助力中国制造在关键领域的突破，并逐步建立起数控铣技能人才遴选和梯队建设标准。他精益求精，指导中国选手取得世界技能大赛数控铣项目的最高得分纪录，培养出四个世界冠军，刷新中国在数控铣项目的新高度。曾获国家级技能人才培育突出贡献个人、河南省技术能手等荣誉。

32 吴拥军

吴拥军，男，汉族，1972年11月生，中共党员，河南省洛阳市栾川县特殊教育学校校长、教师。他扎根山区学校32年，用音乐和体育带领乡村儿童走出大山。在特殊教育工作岗位上，他挑战残疾人体育中较难的聋生田径项目和特奥足球项目，带领孩子们坐上高铁、登上飞机，在全国残运会、特奥会等赛事中斩获106枚奖牌，培养出7名运动员进入第十二届世界冬季特奥会国家代表团和2026年冬残奥会运动员选拔训练营。他用7年时间在深山区打造了一所全国“冰雪运动特色校”“残疾人体育项目基地学校”，带领乡村孩子们创造奇迹。曾获河南省首届校园冰雪运动会“优秀教练员”等荣誉。

33 丁俊萍

丁俊萍，女，汉族，1955年6月生，中共党员，武汉大学教授。她从事高校思想政治理论课教学41年，善用生动的史实讲活深刻的理论，义理交融地讲授思政课。她用所获奖教金设立新生奖学金、“青马才俊”奖学金。她是高校思政课教学改革的探路先锋，率先在武汉大学试点开设“中国化的马克思主义概论”课程，带头推动思政课在线课程建设，领衔录制《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程。她探索高校思政课“多元立体教学模式”，参编多本中央“马工程”重点教材。她重视运用科研成果反哺教学，为思政课教学提供高质量的思想性、理论性资源。曾获国家级教学成果一等奖，入选国家级教学名师。

34 彭玉生

彭玉生，男，汉族，1976年12月生，中共党员，湖北省丹江口市龙山镇彭家沟小学教学点教师。他坚守库区教学点27年，坚持在田间地头开展课改，探索“无边界课程”和“不唯分数唯成长”的评价方式。他以“自制玩具研究”“乡村创客教育”等特色课程，提升学生科学素养。他引入智慧美育优质课程资源，建设云教室和智能阅读区。他坚持走访每一户学生家庭，行程达3万多公里，资助40多名学生，成功劝返辍学学生50多人。他重视教师的专业发展，支持教师将学到的先进教育方法运用到教学实践当中。曾获全国模范教师、全国希望工程园丁奖、湖北省贫困地区专业技术人才奉献岗位奖等荣誉。

35 万步炎

万步炎，男，汉族，1964年1月生，中共党员，湖南科技大学教授。他瞄准世界科技前沿，聚焦国家重大战略需求，三十多年如一日扎根海洋资源勘探技术研究，带领团队全力突破关键核心技术难题，主持研发的“海牛”系列海底钻机标志性成果，实现了我国海底钻机技术从0到1的突破，将深海资源与地质钻探核心技术掌握在自己手里。他潜心立德树人，把课堂搬到实验室、车间和海洋，培养了大批青年科技人才，团队入选第二批“全国高校黄大年式教师团队”。入选时代楷模、全国最美教师、全国杰出专业技术人才。

36 卢光琇

卢光琇，女，汉族，1939年4月生，九三学社成员，中南大学教授。她八旬高龄仍坚守教学一线，坚持把课堂搬到临床一线，将一流临床资源转化为一流育人资源，与其团队共培养22名博士后、135名博士和354名硕士。她深耕生殖、遗传、干细胞学科领域，带领团队建立全国第一家精子库，指导诞生我国首例人工授精婴儿，为20多万个家庭带来新生命。她捐资1000万元设立“卢惠霖教育基金”支持学生成长，培养了一大批生殖医学拔尖创新人才。曾获国家科技进步二等奖、全国五一劳动奖章、全国优秀教师、全国优秀教育工作者等荣誉。

37 龚盛昭

龚盛昭，男，瑶族，1970年7月生，中共党员，广东轻工职业技术学院教授。他扎根职业教育27年，创办国家级高水平精细化工技术专业，并开发“问题导向课堂教学法”和“试错迭代综合实训法”，探索形成“以研促教，以研育创”教学模式。他尽心帮助毕业生成长，帮助大批学生成功创业。他勇于创新，推行职业教育教学改革，承担专业核心课程的建设和教学任务，编写融入产业新元素的高水平专业教材，研制国家级教学资源库及国家精品资源共享课程。他注重专业团队建设，设计和实施了“四强四能”卓越教师培育模式，培养出大批教学名师、技术能手。入选国家级教学名师，团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。

38 何容妹

何容妹，女，汉族，1970年6月生，中共党员，广东省惠州市惠东县白花中心小学教师。她扎根乡村讲台34年，用爱为留守儿童撑起一片天，用“德、勤、才、学”诠释自己的教育追求，积极营造“轻松乐学”的课堂教学风格，开设趣味数学、绘画小组等社团活动课和校内课后服务活动，在丰富学生课余生活的同时促进学生特长的发展。她倾心指导青年教师提高教育教学能力，长期为乡村小学送教，积极为教师搭建展示和成长的平台。她撰写的论文多次获省、市、县奖，主持多个市级课题获成果奖，研究成果广泛应用于农村小学教育教学实践。曾获全国优秀教师、广东省特级教师等荣誉，获评中国好人。

39 任彩祝

任彩祝，女，汉族，1978年11月生，中共党员，广西壮族自治区百色市凌云县深圳盐田镇洪小学校长、教师。她二十年如一日坚守在山村瑶寨，坚持走村串寨进行家访动员，使辍学率降至零，将到任时学生不足100人的村级小学办成现有学生500人的示范性寄宿制少数民族窗口学校。她关爱家庭经济困难儿童和留守儿童，帮助他们养成良好生活习惯，并以社团活动为载体促进学生全面发展。她重视教师队伍建设，让优质教育惠及1000余个家庭，并作为名校长工作室负责人，影响和指导大批青年教师和乡村学校发展。曾获全国优秀教师、广西三八红旗手、广西壮族自治区关心下一代先进工作者等荣誉。

40 孙希延

孙希延，女，汉族，1973年2月生，中共党员，桂林电子科技大学研究员。她专注于本科和研究生教育，推进教学改革，近5年讲授本科和研究生课程近10门，出版高质量教材3部，指导多名学生进入世界一流高校和行业领军企业深造、就业。她深耕北斗时空信息领域十数载，推动北斗科技走出国门，主动服务“一带一路”建设。她坚持科技创新，发明了北斗灾害多维度精准监测技术，建成“中国—东盟多边协作的北斗精密定位、精密测量应用示范系统”，成功应用于地质灾害监测预警等20多个行业，已在国内外布设监测站点500余处，保障了上千万民众生命和财产安全。曾获全国三八红旗手、广西优秀共产党员等荣誉。

41 刘 谦

刘谦，男，汉族，1976年12月生，中共党员，海南大学教授。他将本科生教学与科研有机结合在一起，在课堂教学外成立科研兴趣小组，实现课题式的研究性教学。他带领团队完成海量数据的分配、标注和重建，建立高分辨率的中国数字人体三维结构数据集。组建表型检测团队，自主研制全生育期高通量作物表型数字化测量大型装置，成为快速解码大量未知基因功能的重要科学工具。他制定人才培养体系，建设国家级一流本科专业、创新引智计划（111计划）基地。他是国家有突出贡献中青年专家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，曾获海南省优秀共产党员、海南省优秀教育工作者等荣誉。

42 洪美叔

洪美叔，女，汉族，1996年8月生，中共党员，海南省琼台师范学院附属永兴学校教师、幼儿园园长。她扎根在祖国最南端学校，克服艰苦环境的“生活关”和远离亲人、远离繁华生活的“思想关”，用青春捍卫祖国基础教育的“南大门”。她以“全覆盖、全时段、全方位”的教育服务守护三沙的孩子，珍藏304封信件，为每个孩子留下成长足迹，平均每学期开展家访43次，走访每一个家庭。她深挖育人资源，和老师们一起组织“爱岛卫生”“爱海净滩”等特色实践活动，给孩子播下了“爱祖国、爱三沙、爱海洋”的种子。曾获海南青年五四奖章、海南省优秀教育工作者等荣誉。

43 蒋兴良

蒋兴良，男，汉族，1961年6月生，中共党员，重庆大学教授。他一直奋战在极端环境电气外绝缘、电网防冰减灾科研一线，带领团队以“产、学、研、用”方式建成能源装备安全国家野外科学观测研究站，揭示电网覆冰及其致灾的规律，提出电网直流融冰方法，发明研制电网不停电智能融冰装置，攻克覆冰监测和冰灾预警难题，取得的成果在全国推广应用。他让学生利用创新平台参与课题研究，共培养硕士、博士120余名。曾获国家科技进步一等奖、全国创新争先奖、全国优秀科技工作者等荣誉。

44 曹礼静

曹礼静，男，汉族，1972年7月生，中共党员，重庆市荣昌区职业教育中心党委书记、教师。他扎根职业教育28年，不断推动学校畜禽生产技术专业发展，学生由原来的8人增至1100余人，毕业生成为畜牧站、养殖场、食品厂、兽药厂的业务骨干。他采用个性化教学方法，创新“阶段式工学交替”人才培养模式，助力学生成才，所任教的班级学生对口就业率达99%。他推广新技术10余项，深入养殖户开展畜牧养殖、疾病防治技术服务实践2000多人次，受到社会好评。带领团队入选国家级职业教育教师教学创新团队。他是国务院特殊津贴专家，入选国家级教学名师，曾获重庆市教书育人楷模等荣誉。

45 黄廷祝

黄廷祝，男，汉族，1964年10月生，中共党员，电子科技大学教授。他推动大学数学课程改革、教材改革创新，主持的课程入选首批国家级线上一流本科课程、国家级线下一流本科课程。他建立拔尖人才培养新机制，创新设计本科生自主设计个人专业培养方案、本科生荣誉计划、优秀本科生自主掌握学业进程等长效机制，有效解决了工程教育改革的“大规模适用性”难题。他大力推进课程思政建设，构建“传授专业知识与弘扬真善美相结合”的课程体系。入选国家级教学名师，曾获首届全国教材建设先进个人奖、国家级教学成果一等奖等荣誉。

46 史玉川

史玉川，女，汉族，1970年7月生，中共党员，四川省成都市第七中学教师。她践行“名校领办、自主抓建、军地扶持、服务边防”的办学治校“成都模式”，在读军人子女数量由几十名增至600余名，有效解决了西藏军区军人子女教育的后顾之忧。她积极推行研究性学习，注重学生综合素质培养，开设了学校电视台、足球队、合唱团等，为学生提供丰富多样的展示舞台。她秉持“为奉献者奉献”的价值追求，将“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的老西藏精神贯穿于办学始终，为高校输送优秀人才。曾获全军优秀教师、四川省优秀教师等荣誉。

47 晏 梅

晏梅，女，汉族，1976年1月生，中共党员，贵州省六盘水市第四实验幼儿园园长、教师。她扎根教育30年，创新党建与业务融合的管理机制，为区域提供了以党建促进学校管理的经验。她指导易地扶贫搬迁点幼儿园质量提升，用心推进县域内幼儿园普及普惠创建工作，积极参与助力乡村项目，指导区域内8所幼儿园顺利通过省级示范园评估。她引领教师专业成长，培养全省各地幼儿园骨干教师110名。她是教育部新时代中小学“双名计划”培养对象、贵州省首批名师工作室主持人，曾获第十二届宋庆龄幼儿教育奖等荣誉。

48 丁贵杰

丁贵杰，男，汉族，1960年9月生，民盟盟员，贵州大学教授。他扎根贵州37年，带领团队创建马尾松杂交育种技术体系和种质基因库，在多目标培育技术体系和优化栽培模式等方面取得重要突破。建成多个省部级教学科研平台和国家级一流专业，形成本、硕、博及博士后多层次人才培养体系。他培养了博士20余人、硕士50余人。在担任全国和省政协委员期间，多项提案被评为全国和贵州省优秀或重点提案。曾获国家科技进步二等奖、全国先进工作者、全国杰出专业技术人才等荣誉。

49 李青霖

李青霖，女，汉族，1973年8月生，中共党员，云南省曲靖市第二小学校长、教师。她始终立足课堂，带领老师们开设经典诵读、古筝、版画、舞龙等40余门中国传统文化特色课程，让学生在个性与创造共生的课程文化中自由生长。她始终秉承“传统文化进校园，礼乐诗书润根魂”的办学理念，带领学校获得“全国特色学校”称号。她在全国各地提供特级教师课例及专题报告百余场。她的教学名师工作室培育了2名“兴滇英才支持计划”教学名师和数十名各级各类骨干教师。曾获全国五一劳动奖章、云南省优秀共产党员、云南省先进工作者等荣誉。

50 杨 斌

杨斌，男，汉族，1965年5月生，中共党员，昆明理工大学教授。他创建了“产学研用”相结合的技术创新模式，实现了科学研究、技术开发、产业化应用的无缝衔接。他解决了稀散金属、贵金属等国家战略金属绿色高效提炼的难题，提升了我国有色金属工业的国际影响力和国家战略金属的保障能力。他培养了64名博士和硕士，为冶金领域培养了大批拔尖创新人才。他打造了具有国际领先水平的真空冶金创新团队和工程研究中心，团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。曾获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、全国创新争先奖等荣誉。

51 德吉卓嘎

德吉卓嘎，女，门巴族，1979年6月生，中共党员，西藏自治区林芝市米林县中学校长、教师。她扎根祖国边疆，深入边境一线，先后在平均海拔4600米的多个乡镇任教。她引导教师根据道德与法治、语文、历史三科教材的特点和教学目标、结合林芝多民族和睦相处的历史和现实，灵活运用不同的教学方法和文史资源，开展铸牢中华民族共同体意识教育。她重视学校校园文化建设，致力于让学校的每一面墙壁、每一个角落都具备育人的功能，学校被评为西藏自治区文明单位。获评西藏自治区“全区中小学名校长”，曾获全国模范教师、西藏自治区师德标兵等荣誉。

52 觉 嘎

觉嘎，男，藏族，1963年11月生，中共党员，西藏大学教授。他扎根教育38年，是我国第一位获得音乐博士学位的藏族音乐家。他一心投入西藏音乐教育事业，推出了以“自律性曲式”与“他律性曲式”为核心的曲式学元理论相关的重要理论模型。他在西藏首次开办了“作曲与作曲技术理论”专业，培养了首批作曲专业艺术本科生、硕士研究生和中国少数民族艺术专业博士研究生。他培养的作曲专业人才已成为西藏专业文艺团体的音乐创作骨干，《飞弦踏春》等学生作品登上央视春晚、亮相北京人民大会堂。入选国家级教学名师，曾获全国模范教师、全国先进工作者等荣誉。

53 张新科

张新科，男，汉族，1959年8月生，中共党员，陕西师范大学教授。他从教37年，坚守“心在育人，情在学生，扎根西部，教育报国”的理念，深入挖掘古代文学经典中的育人元素，坚持用中华优秀传统文化培养学生的高尚品格，先后培养文学博士30余名、硕士百余名。他自觉把个人学术研究融入中华文化全面振兴的历史征程，身患重疾仍以顽强毅力完成国家社科基金重大项目《中外〈史记〉文学研究资料整理与研究》。他带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。入选国家级教学名师，曾获国家级教学成果二等奖、陕西省教育系统先进典型等荣誉。

54 李 杰

李杰，女，汉族，1974年10月生，中共党员，陕西省榆林市绥德实验中学教师。从教28年，她扎根基层教育一线，秉持“立德树人，因材施教”理念，致力于教学改革和探索，形成“差异教学—自主学习”的教学模式，近年来主持6项省市级课题。她为青年教师订制不同的职业发展规划，开展丰富多样的研讨学习活动，引领多名青年教师快速成长为教育教学的佼佼者。她热衷于公益活动，坚持帮扶经济困难家庭的孩子，多次深入学校和社区开展家庭教育公益讲座，把关爱延伸至课堂外。曾获全国巾帼建功标兵、陕西省学科带头人等荣誉，获评中国好人。

55 任继周

任继周，男，汉族，1924年10月生，中共党员，兰州大学教授、中国工程院院士。他作为我国草业科学教育专家，建立了现代草业科学的理论与方法论，创建了草业科学的学科框架和教学体系，创办了第一个草业科研教学机构和第一本学术刊物，建立第一个草原野外台站，培养了大批草业科学人才。他在90多岁高龄开创了中国农业伦理学研究先河，主持编写《中国农业伦理学概论》。他综合提炼出黄土高原草地农业系统的发展模式，有效控制了水土流失。他组织设立了6个奖学金项目，累计捐资助学600余万元。曾获全国优秀共产党员、国家级教学成果特等奖等荣誉。

56 闫浩文

闫浩文，男，汉族，1969年1月生，中共党员，兰州交通大学教授。他牵头创办了兰州交通大学地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术3个本科专业，其中地理信息科学专业和测绘工程专业入选国家一流本科专业建设点。他与年轻教师一起钻研新教法，并将其融入本科生课堂，主讲的“地图学”多年来一直是学生口中的“明星课程”。他牵头申请获批了“地理国情监测技术应用国家地方联合工程研究中心”国家级平台，使学校的测绘学科人才培养水平迈上新台阶。他是“全国高校黄大年式教师团队”负责人，主编的多部教材被全国100多所高校采用。曾获国家科技进步二等奖、全国五一劳动奖章、甘肃省优秀教师等荣誉。

57 卢艳香

卢艳香，女，汉族，1980年2月生，中共党员，青海大学教授。她扎根西部、服务青海，16年来，始终坚持从事思想政治教育、马克思主义理论研究。她将思政教育融入日常，通过课堂教学主渠道和红色教育基地相协同的育人模式，推动思政“小课堂”和社会“大课堂”深度融合。她聚焦思政育人体系构建，邀请国内名师专家加盟助力，带领团队入选全国高校思政课名师工作室，促进了学校马克思主义理论学科建设。曾获全国高校思想政治理论课教师年度影响力提名奖、青海省“昆仑英才·高端创新创业人才”拔尖人才等荣誉。

58 李秀琴

李秀琴，女，土族，1972年11月生，群众，青海省海北藏族自治州祁连县第一小学教师。她扎根乡村小学，倡导“学会做人，快乐发展”的教育理念，独自上山找回辍学学生，自学手语帮助听障学生走出“无声世界”，在18年班主任工作中，班里无一人辍学。她用真情和爱心呵护每一位学生，把培养学生的学习兴趣、满足学生的内在需要、教学生学会做人放在重要位置。她努力改革授课模式，注重启发学生，结合学生实际设计制定合理的教学方案，力求把每一堂课讲精、讲活。她积极适应教育信息化发展，主动承担网课教学任务。曾获全国五一巾帼标兵、青海省杰出教师、青海省先进工作者等荣誉。

59 张永宏

张永宏，男，汉族，1967年4月生，中共党员，宁夏回族自治区银川一中校长、教师。他从教36年来，积极开展课堂教学改革，实行音乐、美术、体育、劳动等课程选课走班，让学生发展特长。他大胆尝试评价机制改革，建立科学合理的量化考核指标体系，将考核结果作为教师职称评审、年终考核和评优评先的重要依据，让越来越多优秀教师脱颖而出。他把本校经验推广至周边学校和托管帮扶学校，开展“五地十校”大教研活动，在宁夏及周边地区起到辐射引领作用。他主持省级科研课题6项，成立名师名校长工作室。曾获全国模范教师、全国中小学优秀班主任、全国基础教育科研先进个人等荣誉。

60 许 斌

许斌，男，汉族，1965年3月生，中共党员，宁夏职业技术学院研究员。他带领团队积极践行技能型人才培养的教育理念，重构以工作过程为导向的畜牧兽医专业课程体系，主持西北地区国家高等职业教育专业教学资源库建设项目。他积极推动“中心+学校+科研助手”的人才培养模式，所在团队入选自治区级黄大年式教学团队。他秉持项目带动畜牧兽医专业跨越式发展的理念，争取国家和地方各类项目投入4000万元以上。他深入养殖一线，每年为建档立卡户和移民开展养殖技术培训600余人次，助力产业发展、乡村振兴。曾获全国五一劳动奖章、全国农村星火科技先进科技工作者、黄炎培职业教育奖等荣誉。

61 许智宏

许智宏，男，汉族，1971年2月生，中共党员，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县特殊教育学校校长。他坚守边疆从事特殊教育27年，倡导终生康复的理念，促进残疾儿童更好地回归家庭、社会。他结合实际创建一套完整的语言康复训练方法，自2000年至今，已帮助242名听障儿童学会说话、顺利走进社会，带领学校获得全国“残疾人之家”称号。他不遗余力帮扶家庭经济困难残疾学生，先后协调为23名孩子争取到免费人工耳蜗项目，总金额达368万余元。他用自己的工资给家境贫困的孩子置办衣物和生活用品，先后为200余名儿童减免衣食住行所有费用，解除了他们上学的后顾之忧。曾获全国文明家庭、新疆维吾尔自治区特殊教育先进个人等荣誉。

62 孟 楠

孟楠，男，汉族，1962年11月生，中共党员，新疆大学教授。他从教40多年来，始终坚守教学一线，培养了上千名本科学生、硕士和博士研究生，这些学生大部分留在新疆工作，为新疆经济社会发展发挥积极作用。他结合学生实际情况制定个性化培养方案，既在课堂教授知识，又在生活中培养学生积极向上的人生态度，成为学生心中的大先生。他主编、参编《中国历史》《简明新疆地方史教程》《可爱的中国》等系列教材，发表学术论文80余篇，主持、参与各类基金项目20余项。曾获全国教材建设先进个人、国家级教学成果二等奖、开发建设新疆奖章等荣誉。

63 吴翠云

吴翠云，女，汉族，1968年5月生，中共党员，塔里木大学教授。她扎根边疆教育33年，践行胡杨精神，深耕教学，创新教育教学理念，率先推行课程群建设，构建“一体两翼”型园艺专业人才培养模式、多维立体化教学资源平台等，培养的学生85%以上都留在了新疆。她致力于科技教育，带领团队攻克新疆盐旱区密植枣园栽培系列技术难题，助推新疆红枣产业发展。她带领团队建成兵团首个国家级科技小院——昆玉红枣科技小院，培养“能下果园指导产业、服务农民”的硕士研究生。她数十年如一日服务基层，培训果农1.3万余人次，技术指导林果面积500余万亩，被果农亲切地称为“红枣公主”。曾获全国先进工作者、全国优秀教师、全国五一巾帼标兵等荣誉。

64 刘小丽

刘小丽，女，汉族，1970年1月生，中共党员，新疆生产建设兵团第二师铁门关市教学研究和师资培训中心教师。她从教34年来，先后4次赴和田地区皮山农场和皮山县援教、支教，走遍了皮山县16个乡镇100多所学校，大胆推行分层教学、推门听课、联片教研，推进“阳光校园舞起来”等系列活动，有效提升了所在区域教育教学质量，大力推广国家通用语言文字，增强了师生的文化认同感。她通过协调解决户口、学籍、贫困补助、助学款等难题，使得180多名辍学孩子返回学校读书，所带的班级曾经连续5年被评为文明班级和特色班级，创造了学校纪录。曾获全国五一劳动奖章、兵团第五届道德模范等荣誉。

《 人民日报 》（ 2023年08月07日 15 版）

(责编：郝孟佳、李依环)