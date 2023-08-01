从当初择业时的迷茫，到目前参加入职培训后对于职业梦想的坚定，半年时间已经过去。我庆幸，在迷茫时，有一双双大手牵引我，帮我打破信息壁垒、认知真实自我，进而找准人生的最佳“赛道”。

我是西安交通大学材料科学与工程学院热喷涂实验室的硕士毕业生，本科毕业于哈尔滨工业大学焊接技术与工程专业。去年秋天，我加入浩荡的就业大军，成为一名“准毕业生”。一开始，尽管心中懵懂地知道自己想要从事专业领域的研究，但择业和就业规划都非常模糊。很快，我就被线上线下数千家单位的海量招聘信息淹没，对于具体岗位的薪资、工作职责、职业发展等信息更是不知该如何了解。要是选错了怎么办？紧张、焦灼的情绪一下笼罩了我。

幸运的是，学校就业创业服务中心以及学院辅导员老师及时伸出援手，为我搭建了一条条与企业沟通交流的渠道。

学校先是尽可能地克服种种困难，为毕业生们举办线下宣讲会，让我们能获得与用人单位面对面交流的机会。接着，通过就业信息网、微信公众号、QQ群、微信群等渠道将精心匹配后的信息及时推送，使我的择业方向逐渐清晰。学校还举办“毕业生事业起航周”、“校友茶话会”、求职加油站、模拟面试等指导活动，使我们对不同行业有了更深层次的了解。

逐渐缩小“目标圈”后，某国防重点研究院进入了我的视野，它非常符合学校就业引领“五个计划”中的科技强国“行业菁英”的方向。但新的疑惑又来了——参加工作后，我的具体岗位职责是什么？有没有机会在喜欢的专业领域深耕？当得知我拿到offer、仍然迟迟不能做出抉择后，学院负责就业的老师主动帮我联系了在该研究院工作的一位师兄。师兄耐心解答了我的疑虑，并且结合自身经历介绍了入职后的职责和工作状态，其中一句话让我热血沸腾，“有些事情总是要有人去做的，作为交大人，我们应该义无反顾！”师兄的分享，打消了我心中最后的顾虑。

回首这段求职经历，我深深感到，某种意义上，找工作也是一场“信息战”，但我们从来不是孤军奋战。大家只要积极利用好学校、学院为我们搭建的就业平台、提供的就业服务，充分了解市场和用人单位信息，结合兴趣和所学专业坚定就业方向，就一定能够找对自己的人生“赛道”。

（作者：邓立华，系西安交通大学材料科学与工程学院2023届硕士毕业生）

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