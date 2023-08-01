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利用新一代信息技术，弥合就业信息鸿沟

2023年08月01日09:20 | 来源：光明日报
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我们在毕业生中做过调研:就业中最大的难点是什么？很多毕业生认为是就业信息不够及时、不够精准。怎样弥合就业信息鸿沟？如何更加精准地把信息推送到学生手上？需要人工智能等新一代信息技术来助阵。

我们利用云就业平台把每一条就业信息直接推送至每一位毕业生，只要你关注了平台，手机就会收到自动提醒。有同学考研失败后关注了平台，发现每天都有数条信息发到手机，对他们帮助很大：只需点开找寻自己需要的信息加以分析，比起自己网络搜索方便多了。

“因为信息不对称，用人单位找不到优秀的毕业生，毕业生又找不到心仪的工作。”这是很多用人单位和毕业生的烦恼。我们利用大数据技术，把用人单位的岗位需求与学生的求职意愿自动匹配，只要是进入了系统的岗位信息，系统都会通过关键字采取模糊的或者精确搜索的方式，把信息定向推送给需要的学生，同时系统会把学生简历依据相同的规则推送给用人单位。

不同职位有不同的需求，对简历和面试表现的要求都不一样。我们利用人工智能技术为学生开设简历门诊和面试门诊，提升学生求职成功率。系统收集了数千份优秀求职简历，只要上传自己的简历，系统就会利用大数据分析简历的优缺点，提出改进建议，让每一份简历更具说服力。进入面试环节后，学生可以在平台上进行模拟，平台会根据岗位素质要求，提出在职场礼仪、自我介绍、面试答辩等方面的不足之处，学生可以根据提示反复演练直至系统好评，再到面试现场就会不慌不乱，有的放矢。

我们每天到办公室第一件事就是利用就业驾驶舱功能研判信息、解决问题。就业驾驶舱就像飞机、高铁驾驶室一样，可以看到用人单位需求、毕业生意愿以及二者的契合度，通过系统行为轨迹，我们会发现其中的个性或共性问题，采取针对性措施加以解决。比如，刘毅是一个来自东北的男生，有一次我们给他打电话，问他是不是想回家乡就业，他很诧异地问：“你怎么知道？”后来我们给他精准地推荐了家乡的一个事业单位，现在已顺利签约入职。

我们还积极利用新技术，实施毕业生就业“八个五”工程，分类打造就业信息平台，引导毕业生到祖国需要的地方建功立业。“八个五”，即细分升学、考公考编、出国出境、求职、就业积极性不高5类群体，向学生推介不少于5个就业信息平台；挖掘毕业生中5种就业典型开展朋辈示范，邀请5位不同领域优秀校友分享，举办5场就业主题活动，走访5家往届毕业生签约主要单位，新开拓5家优质用人单位，筹备5场小而精、专而优的专场招聘活动。

（作者：吴堂高，系中国地质大学〔武汉〕学生就业指导处处长）

(责编：孙竞、郝孟佳)

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