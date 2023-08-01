讲述人：澳门中德学校教师 谭艳娴

谭艳娴向记者展示学生用普通话朗诵古诗词的视频。本报记者 张文骁摄/光明图片

我是一名教普通话的老师。今年是我第四次参加港澳教师普通话能力提升培训班。

在我们学校，普通话是一门独立且必修的科目。普通话科的分数和语文、数学、常识科的分数一样，满分都是100分。普通话学习贯穿学生的整个小学阶段。一至三年级进行普通话的基础训练，包括认识声调、声母和韵母，学习标调规则、轻声、“一”字和“不”字的变调、三声连读、儿化音、四声连读、音节拼读和短句拼读等；四至六年级学习正音与应用，包括针对难点练习，分辨容易混淆的声母、韵母，巩固轻声、儿化音和三声字连读变调的念法，学习一般拼写规则以及读说技巧等。

为了让普通话课堂更加生动有趣，除了讲授普通话的知识以外，我还加入了角色扮演、游戏、唱儿歌、讲故事、诗歌朗诵、说绕口令、电影配音、唱普通话歌曲等活动，努力创造轻松融洽的学习环境，激发学生的学习兴趣。我还尽可能给予学生多的鼓励和肯定，让他们感到自己的进步和成功。

在刚完成的六年级教学中，我让学生以小组合作的形式，自己设计动作,进行朗诵《水调歌头·明月几时有》的比赛。他们积极参与，表现出色，课堂气氛十分浓厚。

这次培训中，古典诗词吟唱令我印象深刻，也大大启发了我。我想，在今后的教学中可以加入这一课堂活动，这对于未能完全掌握声母、韵母发音的学生来说会有很大的帮助，也能提高他们讲普通话的自信心。

（记者张文骁采访整理）

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