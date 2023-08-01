【大湾观察】

7月13日，香港特区行政长官李家超在立法会首次使用普通话回答议员提问；更早之前，香港特区政府商务及经济发展局招募“一带一路”项目专员，岗位要求应聘者“会流利或良好的普通话”；2022年澳门公务员35项培训课程中，有14项是和语言相关的培训课程……港澳地区对作为国家通用语言的普通话的需求越来越高。

为支持和服务港澳地区开展普通话教育，自2016年起，教育部连续8年举办港澳中小学和幼儿园教师普通话能力提升培训，培训教师超1000人次。

今年6月，2023年港澳教师普通话能力提升培训班开班并开启线上培训。7月19日至25日，培训班线下课程在北京师范大学举办。7天的时间里，来自港澳中小学及幼儿园的80名教师学习普通话发音技巧，提升普通话表达能力，并到故宫博物院、国家博物馆开展体验式学习。结业仪式上，港澳教师代表表示，参加培训班不仅提升了个人的普通话水平，更为日后的教育教学积累了素材和方法，为培养更多港澳优秀人才打下基础。

突出针对性，提升普通话发音技巧

邓友杰是澳门浸信中学的一名普通话科教师，他的普通话已达到二甲水平。“我的成绩离一乙只差2分，这次来参加培训，争取能达到一乙。”邓友杰说。

为提升港澳教师的普通话水平及普通话测试成绩，6月的线上培训安排了3节语言课，由北师大文学院教授孙银新系统地讲解普通话语音。“来到北师大，我们为老师们安排了粤语区域普通话水平提升策略和上机培训课程。”此次培训的设计者之一、北师大文学院副教授聂大昕介绍，线上课程是讲解每个音该怎么发，线下培训侧重普通话测试的评分标准及应试技巧，帮助老师们查缺补漏，纠正容易说错的音。

“这几次普通话提升课程，我们都是根据粤语发音的特点有针对性地纠正老师们的普通话发音。”聂大昕举例说，粤语里面有很多入声的字，读起来特别短，比如一册书的“册”字，普通话是四声，老师们会习惯性地读成入声，就需要特地帮助纠正。

对于粤语方言使用者来说，前后鼻音、平翘舌音、轻声、儿化音、多音字、“一”“不”等字的变调都是特别容易读错的地方。针对这些问题，授课老师也会分享一些发音技巧。

“洪爽老师教的前后鼻音发音技巧就很受用，他说如果发前鼻音，就用舌头往上顶牙齿，发后鼻音就把舌头往后收一收。”来自香港奥恩国际幼稚园的蔡庆菁觉得这个方法十分有效。

培训班采用学测结合的方式，所有老师都会在最后一天参加普通话水平测试，以检验自己的学习成果。因此，普通话基础较弱的老师还会在课后选择加练。

晚上7点半，记者来到北师大文学院。刚出电梯，就听到教室传来大声诵读的声音。“大家的学习热情非常高，晚上有二三十名老师来练习，7点开始，有时9点多才会结束。”聂大昕说，每天晚上学院也会派老师和研究生当陪练，为大家答疑解惑。

这是澳门中德学校的谭艳娴连续第四次参加培训班。她解释说：“作为一名普通话科老师，我首先需要不断提升自己的普通话水平，还希望能学到更多教授普通话的方法。”

在当天下午的普通话模拟测试中，谭艳娴的成绩较之前提高5分，她把成绩的提高归功于过去几天的线下课程。和谭艳娴一样，接受采访的几位港澳教师都非常珍惜此次到北京学习的机会，老师们表示，身处普通话的语言环境中、每天高频次的练习再加上老师们有针对性的讲授和纠正，对提高普通话水平帮助很大。

学习普通话，更是学习中华文化

7月24日下午的结业仪式上，80位港澳教师分为4组进行汇报展演，用普通话以吟唱的方式演绎《诗经·关雎》《所见》《九月九日忆山东兄弟》《问刘十九》四首古诗词。

古典诗词吟唱，是一门用诵、吟、歌、唱等形式呈现中国古典诗词的优秀传统艺术。老师们表演的，正是他们培训班的课程内容之一，中华文化体验性学习“时令之美——诵吟歌唱学古诗”。

除普通话能力提升讲座之外，培训班还有中华经典文化讲座和中华文化体验性学习两项内容。开班之初，对于第一次到北京的港澳教师来说，故宫博物院和国家博物馆的观摩学习令人期待。

7月21日一早，港澳教师在住地集合，乘大巴前往故宫。早上八点半，老师们从午门进入，在故宫讲解人员的带领下沿着故宫中轴线体验学习。

从太和殿、保和殿走过，香港广东道官立小学教师李达然不时拿出手机拍照记录。“我上课时会给学生们介绍中国古代文化，这次参观后回到香港，我就可以把新的资料和感受分享给他们。”李达然一边走一边对记者说。香港新生命教育协会平安福音中学教师周淑仁希望未来也能带自己的学生来故宫，“那样可以让他们对中国历史有更直观的感受，提升他们对历史的兴趣”。

澳门圣公会中学教师萧晓华则想到了澳门课本里的《故宫博物院》，“这篇课文我讲过很多遍，这次来参观，回去再讲又是不一样的感受”。

与其他港澳教师相比，萧晓华的经历有些特殊。2012年，她本科毕业于北师大文学院，毕业后回到澳门成为一名语文老师。“这次一听说培训班是在北师大文学院举行，我毫不犹豫就报名了。”萧晓华说，她上学时的班主任李小龙恰好也是此次培训班的授课教师之一，开设“好玩儿的四大名著”讲座。

“四大名著都有一个共同点：石头！”在李小龙的课堂上，他以“石头”为线，将四大名著故事娓娓道来：一百单八将怎么来的？《红楼梦》的原名叫什么？孙悟空又是从哪来的？孙吴为什么可以三分天下？

“四大名著我们自己也会读，但绝对没想到会这么好玩，老师讲得通俗易懂。”听完讲座，蔡庆菁用“眼前一亮”来形容自己的感受。

“学习普通话，不能仅仅停留在语言的学习上，还离不开文化的学习和体验。”聂大昕说，从线上到线下，从古代家训到汉字汉语，从唐宋诗词到四大名著……培训期间，港澳教师领略了中华优秀传统文化的深厚意蕴和精神价值。

“通过文化体验加学术讲座的培训模式，我们得以沉浸式地学习普通话，并在学习的过程中真真切切地感受到文化上的一种血脉连接。”结业仪式上，蔡庆菁作为香港教师代表发言时说。

薪火相传，把所思所学融入教育教学

陈霖是香港启思幼稚园的一名教师，非常喜欢甲骨文。教小朋友文字时，陈霖最喜欢的方法之一就是请他们看甲骨文，“甲骨文能让孩子们充分发挥想象力。以图像的方式学习，孩子们对汉字的认识更形象，更深刻。”

北师大文学院教授王宁关于“传统文化与汉字汉语”的讲座，让陈霖认识到汉字汉语对文化传承的重要性，对汉字的喜爱更进一步。

“希望老师们能成为‘火种’，将在北师大的所学、所悟、所识、所见以及中华优秀传统文化传递到港澳，推广和规范普通话。”北师大副校长周作宇表示。

和箫晓华一样，澳门联国学校教师姚咏琳和澳门大学附属应用学校教师翟安怡均毕业于北师大。重返母校，和当初作为学生时的心态不一样，她们想得更多的是，如何能把这次学到的内容传授给自己的学生。

翟安怡表示：“对于澳门学生来说，他们发翘舌音会比较困难。回去后，我会将这边学到的纠正口音的方法也教给他们。”姚咏琳则对李小龙讲的四大名著印象深刻：“如何向学生推广四大名著一直是个难题，李老师提供了一个好玩儿的角度，我们可以借鉴。”

“普通话作为国家通用语言，对港澳深化与内地更加紧密的合作、更好融入国家发展大局、推动粤港澳大湾区高质量发展具有重要而深远的意义。”教育部语言文字应用管理司司长周为希望老师们共同为港澳青少年和儿童打好普通话的语言基础，为港澳长期稳定繁荣发展贡献语言之力。

培训班的结业仪式在北师大英东学术会堂举行。当年，著名爱国人士、香港知名实业家霍英东先生为北师大捐建英东教育楼，慷慨支持祖国教育事业发展。如今，80位港澳教师在此学成结业，为培养更多爱国爱港、爱国爱澳人才贡献力量。

（本报记者 张文骁 李薇 柴如瑾）

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