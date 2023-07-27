一段时间以来，一些营销视频制造教育焦虑，引发网友强烈反感。视频中，每个暑假都被渲染成“被甩掉”“快赶超”的关键节点，如果孩子“暑假不努力”，只能“开学徒伤悲”；接着，便开始兜售辅导课程和各类材料。一些家长受到这类营销视频的影响，出现焦虑情绪。这种情绪传导扩散，也让孩子压力倍增。

好的教育，绝不是贩卖焦虑，而是给予希望。教育的本质，不是为了让孩子与他人比较，而是鼓励孩子超越自我、不断成长，与最优秀的自己相遇。技术快速迭代的时代，对人的综合素质，特别是终身学习能力提出更高要求。但盲目通过课外辅导拔苗助长，可能阻碍这种能力的发展，甚至扼杀孩子的求知欲、好奇心，长此以往还可能影响孩子心理健康。

“双减”政策实施两年来，深化拓展改革成果，需有关部门、地方进一步协同发力。7月至8月，教育部在全国开展校外培训“监管护苗”2023年暑期专项行动。北京市委网信办已启动相关网络不良信息专项整治行动。各方携手努力，必将为广大中小学生度过一个健康、平安、快乐的暑假创造更好环境。

北京市朝阳区 吴 丹

《 人民日报 》（ 2023年07月27日 05 版）

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