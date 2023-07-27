原标题：行走在“一带一路”上的“鲁班”

泰国鲁班工坊铁院中心（高铁）动车组检修技术专业学生正开展实训。图由作者提供

泰国鲁班工坊铁院中心（高铁）动车组检修技术专业学生正开展实训。图由作者提供

泰国鲁班工坊铁院中心（高铁）铁道信号自动控制专业学生正开展实训。图由作者提供

【环球视野】

这是天津职业大学教师刘军最忙的一个暑期。在哈萨克斯坦开设鲁班工坊，并在工坊的新能源汽车与智能网联汽车实训基地为当地培养相关领域的技术人才，这些任务由天津职业大学汽车学院具体承担。四处出差看建设实训基地的设备、比价格、商讨运输方案……刘军和他的同事们认真落实着每一个细节。

8月1日至25日，东哈萨克斯坦技术大学的15名老师将抵津学习，刘军所在学院的全体老师，又投入紧张的备课中。虽然授课对他们来说得心应手，但面对语言和理解方式都有差异的“洋学生”，还要在较短的时间让他们掌握技术，困难可想而知，加班加点就成了暑期的日常。

1.从中国标准到国际标准

“师傅，请喝茶！”屏幕中，一位金发碧眼的洋学生正隔空给中国烹饪师傅敬拜师茶。洋学生名叫大卫·约瑟夫·克里奇利，所拜之师是天津市经济贸易学校中餐烹饪教师、中国资深烹饪大师吴正熙。

2017年5月18日，由天津市经济贸易学校和英国奇切斯特学院合作共建的英国鲁班工坊中餐烹饪专业正式揭牌运行，通过开展学历教育、师资培训、学生交流等合作，提供正宗的中餐烹饪技术学历教育和技能培训。截至目前，英国鲁班工坊参加学历教育（职业培训）人数近1600人。

大卫·约瑟夫·克里奇利在英国鲁班工坊人才培养体系下接受系统且正宗的中餐技能培训，逐渐成为利物浦当地非常有影响力的中餐厨师，多次接到英国烹饪领域具有影响力的赛事邀请。大卫凭借对中餐的热爱与执着，通过鲁班工坊搭建的国际交流与职业人才培养平台，成为英国餐饮界极具影响力的厨师。

虽然中餐早已漂洋过海征服了全球人们的胃，但是受调味品、物产原材料难以标准化，针对当地饮食习惯改良等因素的影响，大多数的外国人认为，中餐菜肴的口味存在不确定性。

为实现中餐烹饪中国标准到国际标准的转变，天津市经济贸易学校的教学团队在校长刘恩丽的带领下，经过数十次的教学研讨和实践验证，克服了调味品、物产原材料等多重因素的影响，将中餐制作过程以“量化”的形式呈现，成功开发出中国饮食礼仪文化、盘饰及冷菜制作、热菜制作、面点制作和津派面塑五个模块的学习资源，并获得英国权威认证机构Qualifi最终核准、认证。“团队创建的英国鲁班中餐烹饪艺术”学历认证体系被纳入英格兰国家普通和职业学历框架，填补了英国餐饮管理服务学徒项目无学历认证的空白。目前“英国鲁班中餐烹饪艺术”二、三、四级学历均已通过Qualifi的核准，为中餐烹饪专业的国际化发展和实现职业教育和普通教育的国际化融通打下了基础，成功创建并推广中餐烹饪国际教学标准。

鲁班工坊的建设，有效推动了职业教育的中国标准、中国模式、中国装备、中国方案进入合作国的国家学历教育体系。鲁班工坊人才培养标准和专业建设质量获得广泛认同，目前已有14个国际化专业教学标准获得合作国教育部批准，纳入其国民教育体系。除了中餐烹饪国际化教学标准经过英国Qualifi核准颁证，纳入英国普通和职业学历框架体系之外，吉布提的鲁班工坊填补了当地没有高等职业教育层次的空白。

2.校校联合，成就梦想

位于泰国首都曼谷以北70公里左右的古都大城府坐落着一所技术学院——大城技术学院。2016年，鲁班工坊扎根这里，让这所学院成为泰国首所拥有全套轨道交通和机电一体化先进设备的技术院校，还因为能与中国的职业院校的学生交流学习，成为泰国年轻人实现“国之工匠”梦想的摇篮。

创建之初，泰国鲁班工坊就依照“一坊两中心”建设模式，建设渤海中心和铁院中心。6年来，学历教育培养逾千人，同时面向东盟国家职业院校师生开放，累计交流培训学生8000余人次。21岁的北曼谷先皇技术学院大二学生沃拉婉就是这些幸运儿中的一个。

曾经在鲁班工坊学习轨道交通的沃拉婉中学毕业时是个彻头彻尾的文科生，从来没想到自己会走上一条与预期完全相反的职业技术之路。“刚开始学的时候，对火车相关的技能完全不懂。但那时候高铁刚开始兴起，大家都在谈论，直到现在，高铁在泰国也仍然是个很热门的话题。所以老师当时就告诉我们，学习这个专业对将来就业会很有帮助。”她说。

在天津铁道职业技术学院交流的一年多时间里，沃拉婉有机会实地考察关于火车信号、火车控制等相关的知识，获得宝贵的学习体验。回到泰国之后，沃拉婉又为大城技术学院鲁班工坊的教学楼内设施之完善而惊叹，“这里各种工具和设备一应俱全，可以说是泰国唯一设施如此全面的技术学院”。

天津铁道职业技术学院党委书记、院长于忠武介绍道：“2021年10月，泰国鲁班工坊以优异成绩通过评估。铁院中心入选了‘中国-东盟高职院校特色合作项目’、全国首批鲁班工坊建设运营项目。外方合作院校获泰国王室最高奖项——国王奖，铁道学院获泰国诗琳通公主纪念奖章。”

泰国留学生张明浩从泰国鲁班工坊毕业后，2019年进入天津铁道职业技术学院继续深造。他在泰国鲁班工坊用过铁路信号机实训，到中国后发现了更多的高科技设备，这让他非常激动。

天津铁道职业技术学院铁道动力学院教师张磊参与过泰国鲁班工坊建设和教学。他说：“在泰国鲁班工坊建设和运营过程中，我们开发了国际化专业建设标准、课程标准、双语教材、实训指导书，建设双语在线课程，研发轨道交通实训装备，培养泰国本土动车组检修技术技能人才，培训泰国本土一线专业教师，满足学生的发展需求和社会的人才需求。鲁班工坊是非常好的平台，希望我能为中泰高铁专业建设和中泰友谊贡献力量。”

鲁班工坊建设依托中外院校友好合作，以天津职业院校国际交流合作为基础，在海外选择优质合作院校，采取产教融合的发展模式共同建设而成。鲁班工坊紧贴合作国国情民意，因地制宜，给当地人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。

3.“中国工匠”漂洋过海

鲁班工坊源于2015年教育部和天津市合作共建的“国家现代职业教育改革创新示范区”，致力于培养合作国家的技术技能人才。

2016年，天津渤海职业技术学院和天津铁道职业技术学院联合在泰国大城府建立的鲁班工坊正式挂牌成立。这是我国在海外设立的首个鲁班工坊。2017年5月，天津市经济贸易学校在英国建成欧洲第一个鲁班工坊。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会提出，要重点实施“八大行动”。其中在“能力建设”方面明确要求在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供技能培训。从此，“鲁班工坊”上升为国家项目。

2023年5月18日至19日，中国-中亚峰会中，天津市与哈萨克斯坦共和国东哈萨克斯坦州签署《中华人民共和国天津市人民政府与哈萨克斯坦共和国东哈萨克斯坦州政府建立哈萨克斯坦鲁班工坊合作协议》，哈萨克斯坦鲁班工坊项目全面启动。

天津市教委职业教育处处长李力介绍：“截至目前，天津市先后在泰国、英国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、柬埔寨、葡萄牙、吉布提、肯尼亚、南非、马里、尼日利亚、埃及、科特迪瓦、乌干达、马达加斯加、埃塞俄比亚、保加利亚、摩洛哥、塔吉克斯坦等亚非欧三大洲20个国家建成21个鲁班工坊。此外还有俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等在建项目。”

据介绍，鲁班工坊采取“学历教育+职业培训”方式，采用工程实践创新项目（EPIP）教学模式，建设实训中心，提供先进教学设备，组织我国教师和技术人员为合作国家开展技能培训，并邀请其来我国进行实地交流。

同时，鲁班工坊还形成一套包括定位和宗旨、办学基础、场地建设共8项一级指标、26项二级指标和若干具体观测点在内的标准。

天津市教委副主任罗延安说：“七年时间里，已建成的鲁班工坊围绕智能科技、新能源新材料、先进制造、铁路运营、汽车工业、中医中药等重点领域，结合合作国家产业需求，开设了工业机器人、增材制造、新能源、云计算、物联网、动车组检修、汽车维修、物流管理、中餐烹饪、中医药、跨境电商、智慧农业等14大类53个专业，合作举办的学历教育包括中职、高职、应用本科、研究生四个层次。开展学历教育达到3200余人，面向中资企业、合作国当地企业以及师生的培训规模超过11000人，实现了国际产教融合校企合作，为合作国家培养了大量熟悉中国技术、了解中国工艺、认知中国产品的技术技能人才。”

（记者 刘 茜 陈建强）

(责编：郝孟佳、李依环)