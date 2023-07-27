原标题：中国职业教育深耕埃塞俄比亚

日前，记者跟随“金砖国家职业教育联盟及对非职业教育合作会议团”走进位于埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院的鲁班工坊，探索中埃塞职业教育合作现状。

埃塞联邦职业技术培训学院位于埃塞首都亚的斯亚贝巴东北部。步入校区，记者感到非常亲切，校园规划和楼宇设计都似曾相识。据介绍，这所学院成立于2008年，曾取名为埃塞-中国职业技术学院，从校舍到设备全部由中国政府援建援助，主要为埃塞全国培养职业技术领域的教师和领导者。鲁班工坊就坐落于该学院内。走进工坊，多种电子电器工程类设备有序排列，最吸引眼球的是工业机器人操作台，一位埃塞学生正熟练地操作演示机器完成预设工作。

鲁班工坊教师江绛向记者介绍，鲁班工坊由天津职业技术师范大学与埃塞联邦职业技术培训学院共同建立，于2021年4月28日在非盟总部所在地、埃塞首都亚的斯亚贝巴揭牌启运，定位于人工智能领域，服务埃塞联邦职业技术培训学院的制造技术、电子与通信技术、电气与控制技术3个本科专业和电气与控制技术1个研究生专业，聚焦工业传感器、机电一体化、工业控制、工业机器人4个技术方向，采用工程实践创新项目（EPIP）教学模式开展以本科、硕士研究生和博士研究生为主的教育教学活动，向非洲青年学生和企业员工提供学历教育和技术培训。鲁班工坊被非盟总部确立为面向整个非洲国家的高素质技能人才培训中心，与东非职教一体化（EASTRIP）世行项目中心签署协议，为东非国家培养高水平职教师资。

江老师说，截至目前，鲁班工坊在三方面取得了可喜成绩：首先，实现了中国职业教育模式在埃塞的本土化应用。鲁班工坊正式启运后，中埃塞院校合作在埃塞设立了非洲第一个EPIP应用与推广机构——埃塞EPIP教学研究中心，该机构被写入《中国职业教育发展报告（2012—2022）》白皮书。2023年4月，双方院校合作在埃塞设立了全球第一个EPIP认证试验中心——东非职教师资培养EPIP认证试验中心。2022年4月与世界银行“东非职教一体化（EASTRIP）世行项目中心”合作启动东非地区职业技术师资培训和考核认证，颁发由埃塞鲁班工坊、世界银行、埃塞职业技术培训学院联合认证的证书。其次，该工坊树立了中非职业教育师资培养典范。2023年5月，第三届埃塞国家技能大赛上，埃塞鲁班工坊代表埃塞联邦职业技术培训学院参展，埃塞总理阿比·艾哈迈德·阿里到访鲁班工坊展台，对鲁班工坊培养成果成效给予了高度肯定。鲁班工坊启运以来，先后接待联合国妇女署、非盟总部代表团、世界银行代表、EASTRIP项目代表，以及坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚高校联合考察团等。再次，该工坊推动了“教训研赛”培养体系的国际化实践。2021年9月，埃塞鲁班工坊骨干教师团队在2021世界机器人大赛锦标赛上取得了一金两银两铜的优异成绩，实现了埃塞在世界级技能比赛中参赛并获奖的双突破。江老师强调，未来将结合埃塞合作方发展需求，增设埃塞鲁班工坊铁道学院中心，同时继续推动开展“工程实践创新项目（EPIP）”教学模式推广与应用。

正在埃塞访问的“金砖国家职业教育联盟及对非职业教育合作会议团”团长、中国教育国际交流协会副秘书长宗瓦在接受记者采访时表示，埃塞鲁班工坊是已认定的27个鲁班工坊运营项目之一。工坊建设运营情况良好，并取得了预期成果，特别是双方合作设立埃塞俄比亚EPIP教学研究中心和东非职教师资培养EPIP认证试验中心，探索建立了新的教学研究和师资培养机制。他强调，交流协会将继续支持工坊高质量建设与可持续发展，为中埃塞职业教育合作树立新典范。

埃塞联邦职业技术培训学院副校长哈夫托姆·格布雷齐亚卜赫对记者表示，众所周知，包括人工智能在内的前沿科技驱动着现代工业化进程的迅猛发展，埃塞工业化发展需要高技术人才以适应现代工业的发展迭代。鲁班工坊聚焦工业传感器、机电一体化、工业控制、工业机器人4个技术方向，成为帮助包括教师和企业人员在内的技术专才提升能力建设的重要基地。该工坊不仅硬件设施配备水平较高，而且教学模式特点突出，强调真实环境下的工程实践教学。因此，鲁班工坊不仅服务于埃塞，也服务于整个东非。“值得一提的是，我们与天津职业技术师范大学的合作模式非常好，短期培训和长期能力建设相结合，有效地完成技术和知识从中方向我方输出。目前我们学院至少有10余名教师前往中方合作学院完成进修培训课程。”

在与鲁班工坊学生交流的过程中，记者发现鲁班工坊培养的学生就业前景良好。鲁班工坊学生尤纳斯告诉记者，在鲁班工坊建立以前，他们的课程以书本为主，鲜有实践课。自从进入鲁班工坊学习后，他对当前包括工业机器人在内的自动化设备的掌握程度已经很高了。不久前，一些中资企业到学院进行招聘，对他的技术表示了肯定。

（记者 王传军）

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