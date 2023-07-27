原标题：【学思想 强党性 重实践 建新功】兰州大学：坚定信心 在西北办好一流大学

【学思想 强党性 重实践 建新功】

七月盛夏，刚刚结束期末考试的兰大学子，迎来了“学在兰大”之“科学与中国”院士行系列报告会。两天时间里，13名院士应邀面向全校师生讲述科学家精神、传递学术最前沿动态、展开热烈讨论，每一场报告会都座无虚席。这是兰州大学为同学们精心送上的暑期学术大餐。同学们纷纷表示，与院士面对面，才是兰大学子暑期正确的打开方式。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，兰州大学党委坚决贯彻落实党中央部署，对标对表习近平总书记关于开展主题教育的系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持高质量学习、解剖式研究、当下改并长久立，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

精研细读强根基

兰州大学党委将学校领导班子和中层读书班一体部署，学校领导班子率先垂范，坚持不懈把理论书籍作为“案头卷”，原原本本、逐字逐句研读，深入学习领会理论内涵、思想精髓、核心要义、实践要求。学校党委精心设计“习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系”等九个专题，进行为期一周的集中学习研讨，深入谈体会、理思路、树目标、明举措，切实把理论学习成效转化为推动学校事业高质量内涵发展的具体举措。

同时，学校将各中层党组织和师生党支部通过横向联动纳入共同学习的架构体系，认真开展“靶向”集中学习研讨，紧密结合本单位教育教学、科学研究、人才培养等中心工作，通过专题式、研讨式学习，着力在增强政治意识上有新提升、在掌握立场观点方法上有新收获、在胸怀“国之大者”上有新提高、在把握“校之要者”上有新思路。

38位中层党组织书记、22位学院院长用一周的时间在井冈山大学集中学习培训，深刻感悟革命精神，聚焦学校事业发展的重点难点，打破思维定式，认真探讨如何扛牢和担好学院院长、书记的责任与重担。

“全校上下要深刻领悟习近平总书记重要讲话中所蕴含的道理学理哲理，切实增强贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的政治自觉、思想自觉和行动自觉。”兰州大学党委副书记、校长严纯华在党委理论学习中心组“建设教育强国”专题学习会议上说。

解剖调研找问题

在兰州大学，学校领导班子成员围绕基层组织建设、基础学科建设和人才队伍建设等瓶颈问题深入调研，把师生最关心最现实的问题摆在最重要位置，形成校级层面12项、各中层单位150余项整改整治问题清单，抓好典型案例解剖，全面分析找准根源和症结，举一反三，起到剖析一个问题解决一类问题的实效。

聚焦专项整治，加快教职工公寓修缮工作，主动通报工作进展接受监督；校区间开通定制公交，信息填报“一表通”工程启动，办好一批暖心事、贴心事，不断增强师生的信任感、获得感、幸福感。

紧紧围绕立德树人，深度“把脉”学科建设发展，制定实施《兰州大学学科专业改革实施方案》，全面修订2023版本科人才培养方案，召开兰州大学基础学科拔尖学生培养研讨会，持续实施本研贯通一体化培养，提升人才自主培养能力。

关注学生就业，精准提高学生就业竞争力，打造“行业+用人单位+实习基地+学院”的就业资源维护和拓展模式，开展“访企拓岗”，实地走访用人单位200余家，开拓岗位1200余个，助力学生“好就业、就好业”。

针对部分学院人才短缺问题，根据实际情况对急需紧缺人才“一院一策”稳培引用。

兰州大学还针对校级层面整改整治问题开展“回头看”，推进形成一系列打基础、管长远的制度办法，避免问题倒流。

“兰州倡议”建新功

随着主题教育不断走深走实，恰逢新时代振兴中西部高等教育工作会暨教育强国战略咨询会发出“兰州倡议”，兰州大学作为中西部代表性高校，建设教育强国，服务高质量发展，责无旁贷。

兰州大学主要领导亲自谋划，密集推进与西部六省区深度合作，先后与内蒙古、新疆、新疆生产建设兵团、西藏，以及甘肃省的部分厅局、市州和重点企业签署战略合作协议，让高等教育与区域经济社会发展共荣共生。

兰州大学积极响应习近平总书记关于切实加强基础研究、夯实科技自立自强根基的要求，以“四个面向”为牵引，深化推进与甘肃省发改委、生态厅、自然资源厅、林草局等省直单位合作；积极推进与中国兵器集团、中国核工业集团、华为等大型企业的产学研合作，加快推进有组织的科研，一批重大基础研究平台建设取得重要进展。

“使命越光荣，任务越艰巨，越需要统一的思想、统一的意志、统一的行动。下一步，兰州大学将进一步坚定‘在西北办好一流大学’的信心决心，持续以高质量的主题教育引领开拓中国特色世界一流大学建设新局面，在强国建设、民族复兴的伟大征程上贡献兰大力量。”兰州大学党委书记马小洁说。

（记者 宋喜群 王冰雅 通讯员 法伊莎）

(责编：郝孟佳、李依环)