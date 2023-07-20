邢建军

许多意大利大学、艺术院校已经全面恢复线下教学模式，赴意大利留学、短期交流、赴意访问学者和研究人员的人数快速增长。“安全出去，平安回来”是家长、学生的共同期盼。根据近年来的经验，我将留学意大利需要关注的安全问题和注意事项归纳如下，供同学和家长参考。

交通和出行安全

意大利的部分交通规则、交通设施和国内有区别。例如在一些城市，用来调节车流量的环岛较多，因此过环岛要十分注意。另外，有很多人行横道是不设置红绿灯的，全凭驾车人的观察，越是早晚人少车少的时候，驾车人越容易麻痹大意，车速更快，所以在横穿马路过人行道时要格外注意观察。曾经就有中国学生在都灵过人行道时被疾驶的车辆撞成重伤，幸运的是经抢救后逐步康复。

一些同学在意大利取得了驾照，和同学一起租车去旅游时，要注意行车安全，严格遵守交通规则。停车要注意到正规的停车场，以免被人敲诈，造成不必要的损失。

同学们利用假期去周边国家旅游或去意大利其它城市探访时最好结伴出行，建议不要独自远行，尤其是女同学。提醒大家提前做好功课。避免在夜间旅行，同行人少时尽量不坐夜车，将到达目的地的时间集中安排在白天；酒店和青年旅馆的周边安全要提前打听一下。在游玩时，旅行证件、现金、银行卡要妥善保管，国外线上支付不发达，要事先备出买车票和食品饮料的零用钱，切记不要在人前拿出装满各种卡和现金的钱夹。

旅游时不要参加高风险的运动，游泳也要注意，曾有中国留学生在海边游泳溺亡。在意大利山区旅游，要特别关注天气变化和当地媒体的安全警示，注意规避可能发生地质灾害的地区。

谨防电信诈骗

留学生是各类诈骗分子的主要“目标群体”之一。我曾经认识一位家长，他孩子的QQ号被盗，诈骗分子以学生的名义，要求家长赶紧汇钱缴纳学费，不然学籍资格将被取消，家长在慌乱之中上了当。

同学们需注意：中国驻外使馆不会以任何方式联系中国公民处理国内案件，国内司法机构和公安机关也不会联系在海外的中国公民，这类电话是诈骗电话。

再次提醒：意大利的任何大学绝对不会打电话联系学生和家长催缴学费和注册费，类似电话属于诈骗电话，切记不要转账和汇款。

警惕租房骗局

意大利大学、艺术院校和工作场所集中的城市住房需求量大增，尤其是米兰、博洛尼亚、帕多瓦、都灵市区以及公共交通通勤较为便利的城镇。

在这种情况下，不法分子纷纷登场，通过互联网、社交媒体等渠道进行诈骗。由于互联网环境复杂，语言沟通存在问题，因此，学生一旦上当受骗，举报和查证较困难，很难挽回损失。在此特别提醒大家注意识别骗局、谨慎通过互联网找房。

如果不通过国内中介机构找房，学生可以先预定青年旅舍等，暂时有个住处，到达意大利后再找房子。除非有认识的可靠人牵线搭桥，请勿为了尽快拿到租房合同，向不认识的人上传你的个人信息、护照页等，以免个人信息泄漏。

据多名同学反映，一个较为常见的骗子套路是，互联网上认识沟通后，“房东”谎称自己在国外，由于工作繁忙等原因，无法回意大利和学生签订租房合同，介绍学生通过“Airbnb”的私人服务完成租房有关手续。实际上提供给学生的是一个“Airbnb”的钓鱼链接，让学生转账付款。请大家擦亮眼睛，不要在毫无确证的情况下汇款和转账。

(责编：郝孟佳、孙竞)