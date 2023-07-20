人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

把课堂搬到田间地头

——青岛农业大学以“科技小院”模式培养新时代“三农”人

2023年07月20日08:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：把课堂搬到田间地头

“陈教授和学生们都在玉米地里呢，我拉着你们过去吧。”炎炎夏日，记者来到山东青岛莱西市于旺庄兄弟家庭农场的“玉米科技小院”，农场负责人于志学听说要采访陈延玲教授，便主动开上三轮车，拉着记者来到了一大片玉米田边。

“嗨，你好！”穿着防晒服、戴着防晒帽，全副武装的陈延玲和学生们站在远处的田地里，朝记者挥着手。昨天下了一场大雨，她和学生们担心出苗不久的玉米受影响，便赶来察看。还好，玉米苗长势不错。

“我人生最美好的6年都是在‘科技小院’里度过的，因为亲身经历过，所以深知‘科技小院’对农业人才培养的意义和价值。”陈延玲告诉记者，她师从中国农业大学张福锁院士，进入青岛农业大学资源与环境学院工作后，在学校的大力支持下，她将“科技小院”人才培养模式引入学校。

“‘科技小院’就是把课堂搬到田间地头，既可以学习理论知识，又可以解决实际问题。”陈延玲说，青岛农业大学“科技小院”的研究生们平均每年在小院的驻扎时间长达220天，学生们在田间地头碰到的问题，都是在校园和实验室里面碰不到的，遇到问题，可以第一时间进行研究解决；而且，长时间与土地打交道、与村民打交道，学生们能更好地了解土地、了解农民，真正培养出懂农业、爱农村、爱农民的研究型人才。

“俺村有160多户人家，大部分都外出打工，像我这样四五十岁的在村里都算年轻人了。这些学生娃来了以后，和我们同吃同住，不仅带来了知识文化，还带来了活力。”于志学说，青岛农业大学的“玉米科技小院”来到于旺庄3年来，农场的玉米产量逐年提升，不但土壤环境改善了很多，还使用北斗导航实现了机械化播种，让他们这些农民学会了科学种植，从“会种地”变成了“种好地”。

“我的胡萝卜为啥卖得贵？那是因为我跟着‘科技小院’科学种田，种出来的胡萝卜个头齐整、品质一流，这年头，种田不讲科学是不行的。”李茂岳是莱西市店埠镇的胡萝卜种植户，今年他种的500亩胡萝卜不仅大丰收，而且客商给出的收购价比给其他很多农户的都高。

“我们的手机24小时开通，农忙时节，对周边农户的服务是零距离、零时差、零费用、零门槛。”陈延玲说，农民无论是上门咨询，还是打电话求助，“科技小院”的师生们都会第一时间入户进田指导。

为了让种植户更好地学习种植技术，“科技小院”还开设了晚间课堂、田间学校等培训课，讲解如何科学灌水施肥、如何识别假化肥、如何解决胡萝卜裂根、如何治理线虫病等常见问题。陈延玲表示，“科技小院”驻村，不仅提升了学生们的专业知识、适应能力、实践技能和综合素质，还把当地的农民、种粮大户都培养成了“土专家”，培育了一批接地气、高素质的农业技术队伍。

“截至目前，全校已有92名研究生到‘科技小院’学习实践，在田间地头培养出来的研究生不仅有知识、有实践，还会沟通，能跟老百姓打交道，颇受用人单位青睐。”青岛农业大学校长刘新民告诉记者，“科技小院”人才培养模式实现了教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的紧密结合，在乡村振兴、“三农”发展等方面发挥着越来越重要的作用。

（记者 刘艳杰）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部