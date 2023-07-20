本报记者 刘军国

自2019年成为“全国儿童青少年近视防控试点区”以来，浙江省绍兴市上虞区连续两年将“明眸亮睛”护眼工程列入区十大民生实事工程，全力推进儿童青少年近视防控工作走深走实。据统计，上虞区监测点学校2021年近视率为54.82%，2022年为53.57%，下降了1.25%。

普及科学用眼 提高防控意识

“我在一年级时看东西有些模糊，听了学校的保护视力讲座后，知道这是由不良用眼习惯造成的。以后，我要好好保护我的眼睛。”近日，上虞区百官小学邀请眼科专家进校开设“珍爱眼睛 保护视力”近视防控科普讲座，二年级的陈黄钲和同学们听完讲座后纷纷表示要自觉爱眼护眼，科学用眼的意识也有了一定程度提高。

作为上虞区全域推进儿童青少年近视防控工作的特色试点学校，百官小学定期举办近视防控科普讲座。学校党总支书记、校长胡月华说：“学生从幼儿园进入小学，用眼时间相对增加。在这个过程中，学生的眼球发育、用眼习惯、学习姿势等如果不加注意，都有可能造成近视。尤其是随着学段年级的上升，部分学生对电子产品过度依赖，导致近视概率增加。学校必须通过提前预防，注重矫正，努力守护孩子们的‘明眸亮睛’。”

近年来，为扎实做好青少年近视预防和矫正工作，上虞区坚持“政府主导、教卫为主、部门联动、全面推进”的原则，组建上虞区青少年儿童近视防控领导小组，由区教体局、卫健局、财政局、市场监管局等七部门联合出台《绍兴市上虞区第二轮深入推进青少年儿童“明眸亮睛”工程实施方案》，通过建立并完善防控工作机制，扎实推进健全防控考核机制、推进健康教室建设等10项举措。

在上虞区教体局的全面指导下，百官小学定期邀请上虞区人民医院眼科医生走进校园，为师生们进行“科学用眼 防控近视”宣传讲座，引导学生自觉从保持正确读写姿势、养成良好用眼卫生习惯、保证睡眠、营养均衡、规范眼保健操等方面保护眼睛、预防近视。

此外，百官小学还开设“爱眼护眼小知识进课堂”活动，普及近视形成原因、危害影响和如何科学保护视力等知识，进一步提高学生们的近视防控意识。

密切家校协作 强化护眼教育

每天上午的大课间结束后，伴随着欢快的音乐声，百官小学的学生们都会端坐在敞亮的教室内做有趣的“晶睛”护眼操。陈黄钲每次都特别认真，他说：“眼保健操帮助我的视力有所好转，既有趣又放松。”

为提高学生视力健康水平，百官小学集思广益，精心创编了一套“晶睛”护眼操。该护眼操结合民间传统“抓骰子”游戏，根据学生年龄特点，以多位转动的方式帮助学生活动眼睛，引导学生通过互动协作游戏预防近视。每学期，学校会组织相关眼保健操比赛，引导学生养成认真做眼保健操的习惯，把爱眼护眼融进日常生活。

“儿童青少年近视防控工作是一项长期而艰巨的任务。”胡月华表示，为全面做好近视防控工作，学校积极打造“健康教室”，定期组织专人对各教室灯管进行检查，及时更换损坏灯管，确保教室内光线充足。“每学年，各班还会根据学生身高、坐高匹配相应的课桌椅，并结合学生听力、视力等特殊情况进行调换。”

为加强宣传教育，百官小学除了通过道德与法治课、体育与健康课、主题班会等集中提高学生自觉保护视力意识，还通过举办以近视防控为主题的黑板报、手抄报、绘画比赛等孩子们喜闻乐见的形式，进一步提高学生爱眼意识，利用广播、校园电子屏、家长钉钉群等宣传渠道，强化社会、家庭、学校联动效应。

“在儿童青少年的近视防控中，家长的守护至关重要。每学期，我们都会通过家长会、致家长一封信等形式向家长宣传保护视力、预防近视的知识和方法，指导、督促家长为学生提供有利于视力保护的学习环境、控制学生近距离用眼时间。”胡月华介绍。

百官小学积极落实学生作业、睡眠、手机、读物、体质等方面的“五项管理”，把“防近视四五六准则”落实到日常教育教学的全过程，指导学生阅读和书写的正确姿势，注重培养标准读写姿势与习惯。利用晚托时间增加每天半小时的室外体育锻炼，鼓励家长多带孩子到户外锻炼，以家校协作的方式，共同营造良好的体育运动氛围，增强身体素质的同时帮助学生预防近视。

定期视力筛查 及时矫治干预

近年来，为抓好儿童青少年近视防控的关键环节，上虞区教体局联合区卫生健康局全面启动筛查矫正工作，重点针对全区8.5万名幼儿园中班以上学生完成一年两次的近视普测工作，逐步构建起“预防—筛查—发布”的常态机制。

“每学期，我们都会组织全校学生进行视力健康普查，由专业医护人员组成筛查小组对每名学生进行视力检查，并将检测结果详细录入‘上虞区儿童青少年视力防控中心’平台，做到‘一生一档、转学迁档’。”胡月华说。

去年10月，百官小学提升改造校园医务室，建立视力健康指导站，通过定时视力筛查，及时发现学生存在的视力问题并做好重点监测，帮助有近视、斜视、弱视等视力问题的学生及早实施矫正和干预治疗。家长可以通过上虞教育码端口，扫码查询学生历年和近期筛查的结果及预警信息，做到早预防、早治疗。

据统计，经过“重预防”“强矫正”的系列举措，自2021年下半年至今，百官小学的学生近视率得到有效控制。“学校将以‘不近视、迟近视、慢近视、低近视’为工作目标，继续创新工作举措，依托‘四前并举’策略和‘三方共管’机制，坚决打好近视防控持久战。”胡月华说。

《 人民日报 》（ 2023年07月20日 13 版）

(责编：杨光宇、孙竞)