本报记者 周 輖

日前，来自喀麦隆、尼日利亚、坦桑尼亚、利比里亚、津巴布韦和埃塞俄比亚等非洲国家的青年官员、青年企业家、在华留学生代表齐聚长沙，参加以“激发创业精神 推动创新发展”为主题的中非青年创新创业论坛，并参访当地文化创意产业园、电商平台、现代农业示范点、社区青年工作站和科创企业等，近距离了解中国在数字经济、乡村振兴、智能制造等领域取得的发展成就。

“学习中国经验，搭乘中国发展快车”

没有绿幕和实物布景，运用“电子显示屏+虚拟拍摄”，被拍摄者上一秒还身处夏日海滩，眨眼间便来到茫茫雪山，屏幕效果十分逼真。在考察马栏山（长沙）视频文创产业园时，非洲代表们被一处扩展现实（XR）虚拟影棚所吸引，纷纷站上舞台中央体验产品。

“这项技术太棒了，足不出户也能拥有身临其境的效果。”一家坦桑尼亚动画电影工作室的执行总监、制片人瓜马卡对产业园的发展十分关注。在园区内一家“多频道网络”（MCN）机构内，他还亲自体验了直播带货，穿上服装样品，在镜头前展示效果，兴奋地跟网友互动……“说实话，我很羡慕中国的年轻人。这里有良好的基础设施以及友善的创业环境。”瓜马卡是第一次来到中国，他说：“尽管早就知道中国在各领域的发展都取得了不错的成就，但亲身参观体验后，我还是感到很震撼。”此次中国之行让他产生新的灵感：以坦桑尼亚来华创业者的视角，拍摄一部讲述中国发展变化和良好营商环境的影片，让更多人认识中国、了解中国。

在中非青年创新创业论坛上，位于湘江新区的中非青年创新创业基地正式揭牌。该基地依托湘江新区国际科技商务平台现有对非合作资源网络，积极引进中非商事机构、对非合作重点企业、中非高层次人才及项目。“基地为入驻项目提供多项减免优惠，从信息对接到项目落地都有专人服务，这对于非洲创业者来说有极大的吸引力。”走访该基地后，埃塞俄比亚青年企业家协会会长萨米亚当即决定签约，成为首家入驻机构。她准备在这里设立孵化站，推动更多埃塞俄比亚青年来中国创业发展。

萨米亚每到一处考察，都仔细询问相关情况，积极寻找合作机会。一周下来，她已同3家中国伙伴签署了合作协议。“中国朋友谦虚友好，乐于助人，对合作持开放态度。希望有更多非洲年轻人来中国看看，了解中国在各领域的发展，学习中国经验，搭乘中国发展快车。”萨米亚说。

“为非中互利合作带来更多生机和活力”

走进东非第一大电商平台Kilimall位于长沙的总部，非洲艺术家绘制的油画、非洲鼓、马赛布等元素让代表团成员备感亲切。“把中国产品带到非洲各国，为当地提供大量就业机会，也为非洲特色农产品销往中国提供渠道……”西非国家经济共同体青年体育发展中心主任弗朗西斯详细了解企业产品、经营模式及数字化运营方式后，赞叹道：“中国先进的数字经济技术和管理理念，为非中互利合作带来更多生机和活力。”

“数字化及物联网技术的发展，为非中合作开辟了更广阔的空间。”杭州一家管理咨询有限公司首席执行官米莱认为，在非中经贸合作不断迈上新台阶的背景下，越来越多的非中青年渴望了解彼此。双方在文化领域的沟通和合作越来越多，将拉近彼此距离。

在中车株洲电力机车有限公司，坦桑尼亚劳动就业、青年和残疾人事务部青年发展司司长姆维加对企业自主研发的智轨系统产生了浓厚兴趣。该系统无需设置钢轨、车顶受电弓等设备，只需在城市路面划标线，借助轨迹跟随等技术可实现交通工具智能行驶。智轨系统建设周期短、场景适应性强、运营调度灵活，目前已在中国多个城市以及阿联酋等国家投入使用。姆维加表示：“坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆道路繁忙，高峰期较为拥堵，要是能够引进这项技术，拥堵问题将得到极大缓解。在共建‘一带一路’倡议下，许多中国企业来到坦桑尼亚，在建设基础设施、带来先进技术、改善民众生活的同时，还帮助培养许多本土人才，创造大量就业机会。希望坦中双方未来开展更多合作，期待早日在坦桑尼亚乘坐来自中国的智轨列车。”

在中联重科股份有限公司的工程机械馆内，讲解员讲述了中国现代工程机械从无到有的发展历程，介绍了中国在工业互联网、大数据、云平台等现代装备制造业领域取得的新成就与新突破。姆维加表示：“短短几十年，中国能够取得这样的成绩实属不易。中国人的拼搏奋进精神值得称赞。”

“促进非中青年互学互鉴、互帮互助”

金井河畔，水清树绿，与周边白墙青瓦的民居相互映衬。戴上草帽，非洲代表们走进长沙市长沙县金井镇的茶园，体验传统制茶工艺，品味茶香茶韵，了解当地通过“茶叶+”政策改善生态环境、发展乡村旅游、带动民众致富的故事。喀麦隆科技女性工作室创始人阿丽尔说：“山水秀丽、人民安居的中国美丽乡村令人向往。”

金井镇年轻人回乡创业、带动当地发展的干劲让米莱颇受感动。他来自津巴布韦东北部的一个村庄，2017年起来中国留学，目前正在浙江大学攻读博士学位。他一直希望多到中国农村走一走，实地了解中国脱贫攻坚、乡村振兴的宝贵经验。“金井镇的年轻人从大城市回到家乡发展特色产业，并取得成功，这是中国年轻人为实现现代化不懈努力的缩影。与他们交流创业心得后，更加坚定了我学成后回国建设家乡的信心。”

“从中华全国青年联合会到长沙市青年联合会组织活动的工作人员，从当地企业员工代表到乡村创业者，他们让我深刻感受到中国青年积极向上的精神风貌。中国高度重视青年成长，中国青年也拥有深厚的家国情怀，乐于为国家发展作出更多贡献。”弗朗西斯表示：“欢迎更多优秀中国青年到非洲创业，进一步促进非中青年互学互鉴、互帮互助。”

“我相信，中国和非洲国家携手合作，将取得更多发展成就。双方青年更多参与、交流、互动、对话，我们可以走得更快，也可以走得更远。”中非青年联合会创始人、来自喀麦隆的门杜表示：“中非青年创新创业论坛让非中青年交流更接地气，凭借这一代非中青年创新创业的勇气和力量，非中合作的前景将更加美好。”

《 人民日报 》（ 2023年07月15日 03 版）

(责编：李依环、孙竞)