本报记者 金 晨 文/图

台湾青年实习就业人才对接会现场。

“请问台湾毕业生在温州从事教师职业需要哪些资质？”“参与实习是否有转正入职的机会？”“凭借台湾的医师资格怎样来温州任职？”……

近日，第八届“筑梦温州 创业创新”台湾青年实习就业人才对接会在浙江温州举行。来自清华大学、北京大学、浙江大学等数十所两岸高校的台湾青年人才与企业负责人现场交流互动，了解人才需求，期待在温州找到事业新起点。

台湾青年实习就业人才对接会由温州台湾青年创业就业服务中心主办，自2015年以来已成功举办7届，累计已有440多家企事业单位参会，提供了4100多个优质就业岗位，帮助1000多名台湾青年人才对接就业创业需求。

主办方介绍，本届人才对接会筛选了42家优质企业，专门面向优秀台籍青年人才提供400多个就业岗位和150多个实习岗位，涵盖金融、科技、教育、文化艺术等多个领域，满足了不同专业背景台青的需求。

“学校这次带来了教育、管理相关的多个岗位，许多台湾青年有意向来温州从事教育工作。”温州医科大学人才科科长高孟表示，希望能够借助对接会的平台，让台湾青年亲身感受温州的好政策和无限机遇，吸引更多台青来这里就业发展。

“我对金融行业非常感兴趣，也有相关的专业背景，这次来正好碰到之前实习过的公司，就果断投了简历。”台湾青年李逸涛目前就读于浙江大学，他告诉记者，温州与台湾地缘相近，文化、饮食、气候都很相似，对台青就业创业也非常支持。“这里的发展空间更广阔，待遇也更好，希望研究生毕业后可以顺利入职，在温州工作发展。”他说。

近年来，温州不断拓展台湾青年创业就业政策支持，建立惠台政策兑现专项资金，3年来已累计兑现相关补贴80余万元，惠及在温台青150多人次。

来自西南财经大学的台湾青年甘婷予表示，通过这次对接会了解到温州有很多利好台青的政策。“我毕业以后想继续读研究生，然后留在大陆当老师。今天现场有很多学校在招聘教师，正好可以提前了解相关的用人要求。”她说。

据介绍，本届台湾青年实习就业人才对接会是2023浙江·台湾合作周温州分会场的系列活动之一。期间，两岸青年（温州）学术交流论坛、两岸大学生“瓯·文创之旅”暑期研学营等两岸青年各领域交流活动在温州同步举行。

就读于北京大学考古系的台湾学生廖家平此次来温参与“瓯·文创之旅”暑期研学营活动。在感受温州历史文化的同时，她也对这里的发展前景充满期待。“温州有台湾青年创业就业服务中心，为台青发展提供了许多便利。期待更多两岸青年通过此次活动成为好朋友，携手在温州筑梦、圆梦。”廖家平说。

(责编：李依环、孙竞)