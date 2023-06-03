王在御

原标题：天津开展儿童节系列活动 与小朋友们欢度“六一”

“六一”儿童节系列活动期间，小朋友们在“如果”儿童创意市集参加手工制作项目。 王在御 摄

印工坊、染工坊、“小穆桂英”们走上舞台、百米长卷绘制活动、娃娃团文艺演出……“六一”国际儿童节期间，天津市少年儿童活动中心(以下简称：活动中心)组织开展“六一”儿童节系列活动，陪伴孩子们度过一个欢乐的假期。

图为“如果”儿童创意市集活动现场。 王在御 摄

近日，活动中心搭建的少年儿童自我设计、打造、管理的“如果”儿童创意市集在天津市青少年街区奇趣开市。孩子们欢乐畅游，动手创造，家长与孩子“童”行，一同体验市集的童乐妙趣。

印工坊、染工坊、扭工坊、剪工坊……充满创造氛围的儿童艺术工作坊吸引了诸多前来游玩的少年儿童。孩子们既是“手工达人”，又变身“小导师”，带着小伙伴们一起做剪纸、版画、印染等手工项目，在开拓思维和勤于动手中感受传统文化之美与劳动之美。此外，创意市集上还设置了“如果”放映室、巨型魔方、“诗歌家”、中外艺术作品展等奇趣环节，让少年儿童充分感受生活的惊艳，创意的火花。

“如果”儿童创意市集以蔬菜、水果为主要表现内容，通过工作坊、主题艺术展、即兴戏剧等形式，让孩子们透过日常生活中的点滴具象体味诗心意象，让传统文化的种子在孩子的心灵发芽。同时，也全方位呈现了少年儿童的艺术创作，彰显了儿童力量。

“六一”儿童节系列活动期间，天津开展少年儿童百米长卷绘制活动。 王在御 摄

与此同时，活动中心组织开展少年儿童百米长卷绘制活动，少年儿童用笔触描绘家乡，从天津三岔河口永乐桥至海津大桥，一幅长卷画出孩子们心中的美好。

图为天津市少年儿童百米长卷绘制活动现场。 王在御 摄

给蜿蜒如玉带般的海河装点上游船，孩子们希望让更多的人来到天津，领略天津之美；把“天津之眼”摩天轮拟绘成大眼睛的样子，让它时刻守望着美丽的津城；为高耸屹立的天塔描画上“信息接收器”，使它能接收来自天宫空间站的信号......天津市少年儿童以家乡为基础，加上自己想象，将津城灵动跃然于百米长卷之上。小朋友们精雕细琢自己的作品，小小画笔下五彩斑斓的色彩，渲染的是对家乡的热爱，勾勒的是对美好生活的向往，刻印的是成为祖国、家乡建设者的志向。

图为天津市第一届少年儿童优秀传统文化展演启动仪式现场。 天津市少年儿童活动中心供图

系列活动期间，天津市第一届少年儿童优秀传统文化展演启动仪式举行。天真可爱的幼儿表演《腊八童谣》拉开了演出帷幕。“小穆桂英”们惊艳亮相，一段京剧《穆桂英挂帅》中经典唱段《捧印》赢得了观众的阵阵欢呼。京韵大鼓《长征》、诗朗诵《我的南方和北方》、快板《文明赞》、诗朗诵《强国有我》……一个个精彩节目接连登场，用中华传统艺术表现形式展现了中华优秀传统文化的魅力，展现了新时代少年儿童传承中华文化精髓，厚植文化自信的风采和决心。

启动仪式上，特别邀请天津市空港实验小学朗诵社团的同学们表演了诗朗诵《红领巾与祖国共成长》，许下了“津门少年心向党、强国一代有我在”的铮铮誓言。

6月1日，天津市少年儿童活动中心举办“红领巾的向往”津娃娃艺术团六一文艺演出。 天津市少年儿童活动中心供图

除此之外，在6月1日当天，活动中心举办“红领巾的向往”津娃娃艺术团六一文艺演出。津娃娃艺术团用动听的歌声演绎红色旋律，用轻快的舞姿展现祖国花朵的蓬勃生机，与小朋友们共享节日的欢乐。

图为“红领巾的向往”津娃娃艺术团六一文艺演出现场。 天津市少年儿童活动中心供图

据了解，文艺演出共分为“榜样的力量”、“红领巾的向往”以及“未来有我”三个篇章。通过精彩纷呈的节目，展现孩子们积极向上的精神风貌，表达了他们希望通过努力学习，不断成长，争取早日成为少先队员的美好愿望。 (王在御)

(责编：郝孟佳、孙竞)