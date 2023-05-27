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白家庄小学开展2023劳动教育成果汇报特别行动 让学生们爱上劳动

2023年05月27日23:04 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月27日电 26日，“爱上劳动吧”——北京市朝阳区白家庄小学2023劳动教育成果汇报特别行动在白家庄小学本部北校区启动。

活动上，白家庄小学教育集团安海霞校长以《打造新时代劳动教育图谱》为题，从找准学校理念与劳动教育的连接点、设计新时代劳动教育图谱、展现“劳动品质”的阶段成果、反思基于育人导向的阶段发展等四个方面，分享了白家庄小学劳动教育的实践与思考。

“劳动能培养一个人多方面的能力，要让孩子们从小就在心里根植热爱劳动的种子，尊重每一位劳动者、珍惜劳动成果，崇尚劳动最光荣、劳动最美丽。”安海霞说，这次劳动教育提出的理念之一就是要以实践为主线，不仅要在课内、校内培养学生们的劳动能力，还要鼓励学生走进社区、走向社会，从更多的层面感受到劳动的重要性。

活动上，学生正在对作品进行讲解。

活动上，学生正在对作品进行讲解。人民网记者 郝孟佳摄

活动中，学校通过云鹤工匠坊、云鹤吉尼斯、云鹤成果秀三大类15个展台，展示了白家庄小学在劳动教育方面开展的教育和实践。在云鹤工匠坊，通过“创意泥工”“DIY工坊”“新能源小达人”“激光切割”“快乐种植园”，孩子们体验了丰富多彩的活动，激发了劳动的兴趣；在云鹤吉尼斯展区，通过“垃圾分类我能行”“我是超级营养师”，孩子们参加劳动技能竞赛，进一步激发了劳动的热情；在云鹤成果秀展区，展示了孩子们的创新劳动成果，提升了学生的劳动成就感。

学生作品展示。

学生作品展示。人民网记者 郝孟佳摄

学生讲解急救知识讲解。

学生讲解急救知识。人民网记者 郝孟佳摄

学生们在做手工。

学生们在做手工。人民网记者 郝孟佳摄

全国劳动模范李素丽受邀参加了本次活动。她表示，希望孩子们能热爱学习、善用特长，快乐学雷锋，幸福做志愿，成长为热爱劳动、热爱生活、热爱国家的人。

北京市朝阳区教育委员会德育科科长杜磊表示，学校不仅应该把劳动教育渗透进日常教育教学工作中，还要做到家、校、社协同，带领孩子们参与志愿服务，让孩子们养成劳动习惯，真正将劳动教育落到实处。（郝孟佳、实习生余睿婕）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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