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浙大成立考古学专业 今年开始招生

童笑雨
2023年05月29日09:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙大成立考古学专业 今年开始招生

　　活动现场　浙江大学供图

　　5月27日，浙江大学考古学专业成立大会在浙江杭州举行。据悉，今年浙江大学将招收首批考古学本科学生，共15人。

　　浙江文化之脉悠久深厚，是百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年中华文明史的实证地，但在人才培养上，与“文物大省”这一身份并不匹配。2021年，浙江首个考古学系在浙大城市学院成立。时隔两年，浙江大学(下称“浙大”)也迎来了自己的考古学专业。

　　浙大考古学科起步并不晚。1978年，浙大筹建文物与博物馆学专业，2008年，该校考古学一级学科博士点获教育部批准。多年来，浙大考古学已初步构建起中国考古、外国考古、科技考古、文物保护、文化遗产与博物馆的学科架构。

　　浙大艺术与考古博物馆馆长、艺术与考古学院教授刘斌表示，此次考古学学科的成立，标志着浙大已构建起一条从本科、硕士、博士到博士后的考古人才培养全链条。

　　与其他高校相比，浙大的考古学科有何亮点？

　　浙大党委研工部副部长、艺术与考古学院教授郭怡表示，新成立的考古学专业将聚焦长江中下游地区文明化进程、中国大遗址保护实践对策、石窟寺数字化保护关键技术、智慧博物馆关键技术和文化遗产发展战略等方面的研究，进行学科攻关。

校外导师聘书颁发仪式 浙江大学供图

　　规划的课程包括旧石器考古、新石器考古、夏商周考古、汉唐考古、宋元明考古、考古学理论与方法、科技考古、考古管理学概论、植物考古、考古人类学、中国古文字学、佛教考古、田野考古(含教学实践)等。

　　其中，田野考古的教学实践将密切联系浙江省文物考古研究所等合作单位。同时，还将积极与各省、市文博单位开展合作，拓展合作项目，在考古调查、发掘、资料整理、学术研究方面开展深入交流。

　　在现场，记者看到，浙江省文物考古研究所所长方向明、中国丝绸博物馆副馆长周旸、浙江余姚井头山遗址发掘者孙国平和浙江上山遗址主要发现者、发掘者蒋乐平等多位专家被聘为校外导师。

　　国家文物局副局长关强表示，希望浙大考古学专业明确学科发展方向，以长江流域考古、石窟寺考古、科技考古、世界考古等作为着力点，逐步形成浙大考古的学科特色、学术特长。同时，加强与浙江、江苏、上海等地考古机构的合作，加强与国外科研机构、高校和国际组织的交流，培养复合型考古人才。 (童笑雨)

(责编：郝孟佳、李依环)

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