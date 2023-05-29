李依环 张婉柔（实习）

“我导师出差了！”“去哪了？”“太空！”

5月29日，神舟十六号乘组三名航天员与公众正式见面。其中，一位戴着眼镜的年轻面孔——桂海潮的亮相，引起网友强烈关注，也让他所执教的北京航空航天大学师生热血沸腾。

图片来源：中国载人航天工程网

今年36岁的桂海潮，本硕博就读于北京航空航天大学宇航学院飞行器设计专业，目前任该院航天飞行器技术系教授、博士生导师，主要研究方向为航天器动力学、制导导航与控制技术，同时承担《深空探测导论》《非线性控制理论》等本研课程教学任务。

这次神舟十六号飞行乘组中，桂海潮将作为我国首位进入太空的载荷专家，完成空间站“首秀”，担负着在空间站开展大量科学实验的重要使命。他有着丰富的实验室经历，在航天器动力学与控制领域成果丰硕，在SCI发表了20多篇学术论文。近20年的专业学习和科研积累，也为他执行此次飞天任务打下了坚实基础。

图片来源：中国载人航天工程网

空间站进入应用与发展阶段后，载荷的进出舱也越发频繁。神舟十六号在轨任务期间，桂海潮将和景海鹏、朱杨柱一起，完成空间站一些舱外子系统设备的出舱、安装，以及暴露载荷在外太空高辐射、高真空、原子氧的环境当中进行实验和研究。

作为一名人民教师，桂海潮已指导10名硕士、博士研究生，其中3名已经顺利毕业。“桂老师在细节上总是能给予特别精准的指导。”苏文杰是桂海潮指导的第一个博士生。她回忆，桂老师在审稿博士学位论文时，会详细列出三四十条修改意见，绪论中的图片引用错误都会指出来。

桂海潮（前排左二）与实验室硕士毕业生合影。校方供图

入选航天员开始训练后，桂海潮也并未放松对学生们的关心和指导。封闭训练期间，他仍尽己所能挤出时间指导学生科研，还帮忙推导关键的理论公式。“训练任务不很重的时候，桂老师自己还在看论文，也会把我研究方向的一些论文发给我学习。”苏文杰说。

在学生们眼中，他是一位言传身教的良师益友。得知桂海潮即将的“出差”行程，师生们都难掩激动，纷纷在社交平台、朋友圈刷屏。

(责编：郝孟佳、熊旭)