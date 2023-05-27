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找工作要小心“求职陷阱” 警方提示：警惕套路与骗局

2023年05月27日22:57 | 来源：央视网
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原标题：找工作要小心“求职陷阱” 警方提示：警惕套路与骗局

在高校毕业生即将走向职场之际，警方日前发布提示，提醒毕业生要小心“求职陷阱”，警惕套路和骗局。

黑中介陷阱

一些非法职业介绍机构以介绍工作为名，向求职者变相收取各种名目费用，其典型特征是没有人力资源服务许可等相关资质，冒充或伪造相关资质骗取求职毕业生信息。高校毕业生与市场中介机构签订协议时，不要轻信其口头承诺，一定要看清签约的内容，不要盲目签字。

收费陷阱

用人单位或者中介机构以招聘为名，收取高校毕业生报名费、服装费、体检费等费用。毕业生到该用人单位入职时，不法用人单位编造各种理由拒绝毕业生上岗或中途辞退。

高校毕业生要谨记，应聘工作本身并不需要任何费用。如交费一定要求出具正规发票并加盖单位公章，为可能发生的纠纷维权保留证据。

借贷陷阱

个别中介机构或用人单位以高薪就业作为诱饵，向高校毕业生承诺培训后包就业，但须向指定借贷机构贷款支付培训费用。培训结束后，培训机构往往难以兑现承诺，或推荐的工作与原先承诺相差甚远。

高校毕业生要慎重签署贷款协议或含有贷款内容的培训协议，注意保留相关材料。一旦发现被骗，立即向有关部门报案。

传销陷阱

传销是指组织者或经营者通过发展人员，要求其缴纳费用或者以购买商品等方式，取得加入或发展他人的资格，牟取非法利益的行为。

高校毕业生务必清楚传销属于违法行为，在求职中要了解传销的基本特征，对发展下线的宣传，要保持头脑高度清醒，防止陷入传销设计的圈套中。如果不慎进入传销，在确保人身安全的前提下，第一时间脱身报警。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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