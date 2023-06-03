本报北京6月2日电 （记者林丽鹂）记者日前从国家市场监督管理总局获悉：儿童和学生用品质量安全监管不断加强，目前，相关国家标准已经发布130余项，覆盖纺织服装、玩具、家具、童车、学生用品等领域。

今年以来，各地市场监管部门已经完成儿童和学生用品监督抽查4943批次，发现不合格产品295批次，不合格发现率为6.0%。

着眼源头治理，让守护更持久。产业集聚区市场监管部门围绕儿童和学生用品质量突出问题开展区域治理，督促生产企业严格执行原材料进货验收、产品出厂检验和标识标注等各项制度，加强产品生产质量过程管控，进一步压紧压实企业主体责任。通过对玩具、童车类产品、机动车儿童乘员用约束系统等3种儿童用品实施强制性认证，加强证后监督，让监管更有持续性。

开展隐患排查，让守护更到位。针对新兴玩具、文具层出不穷，电子商务和校园周边、农村销售的儿童和学生用品等“三无”问题，以及无强制性产品认证问题等突出情况，市场监管部门开展流通领域“三无”产品排查，针对水晶泥等“新奇特”玩具、存在危险的文具，全面排查治理质量安全风险隐患，避免不合格和有安全隐患产品给儿童带来人身伤害和财产损失。今年以来，各地市场监管部门共检查儿童和学生用品生产企业和销售户3.57万家次，下架问题产品约7600批次，发现并整改质量问题经营户783家，签署质量承诺2400余份。

去年以来，全国市场监管部门共查处儿童和学生用品领域质量违法案件4371件，涉案货值1978.20万元，罚没金额2193.09万元，移送司法机关2件，有力促进了儿童和学生用品质量提升。

2022年至今，全国市场监管部门共实施缺陷消费品召回活动919次，涉及数量1692.3万件。其中，儿童用品召回308次，共计733.9万件，主要问题涉及有毒有害物质超标、小零件脱落、锐利边缘突出等。

《 人民日报 》（ 2023年06月03日 02 版）

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