人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

儿童和学生用品质量安全监管加强

相关国家标准已发布130余项

2023年06月03日08:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月2日电  （记者林丽鹂）记者日前从国家市场监督管理总局获悉：儿童和学生用品质量安全监管不断加强，目前，相关国家标准已经发布130余项，覆盖纺织服装、玩具、家具、童车、学生用品等领域。

　　今年以来，各地市场监管部门已经完成儿童和学生用品监督抽查4943批次，发现不合格产品295批次，不合格发现率为6.0%。

　　着眼源头治理，让守护更持久。产业集聚区市场监管部门围绕儿童和学生用品质量突出问题开展区域治理，督促生产企业严格执行原材料进货验收、产品出厂检验和标识标注等各项制度，加强产品生产质量过程管控，进一步压紧压实企业主体责任。通过对玩具、童车类产品、机动车儿童乘员用约束系统等3种儿童用品实施强制性认证，加强证后监督，让监管更有持续性。

　　开展隐患排查，让守护更到位。针对新兴玩具、文具层出不穷，电子商务和校园周边、农村销售的儿童和学生用品等“三无”问题，以及无强制性产品认证问题等突出情况，市场监管部门开展流通领域“三无”产品排查，针对水晶泥等“新奇特”玩具、存在危险的文具，全面排查治理质量安全风险隐患，避免不合格和有安全隐患产品给儿童带来人身伤害和财产损失。今年以来，各地市场监管部门共检查儿童和学生用品生产企业和销售户3.57万家次，下架问题产品约7600批次，发现并整改质量问题经营户783家，签署质量承诺2400余份。

　　去年以来，全国市场监管部门共查处儿童和学生用品领域质量违法案件4371件，涉案货值1978.20万元，罚没金额2193.09万元，移送司法机关2件，有力促进了儿童和学生用品质量提升。

　　2022年至今，全国市场监管部门共实施缺陷消费品召回活动919次，涉及数量1692.3万件。其中，儿童用品召回308次，共计733.9万件，主要问题涉及有毒有害物质超标、小零件脱落、锐利边缘突出等。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月03日 02 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部