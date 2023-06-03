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玉树小朋友的人生第一次，埋下理想的种子

2023年06月03日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：玉树小朋友的人生第一次，埋下理想的种子

　　在“六一”儿童节当天晚上，我们问了参加“青海玉树藏族青少年北京行”公益活动的孩子们这样一个问题：你会用哪个关键词来形容今天？

　　激动、开心、完美、遗憾……孩子们看似不同的回答都指向了同样的答案，这是一场特别的“六一”儿童节，因为这是他们第一次坐飞机，第一次来北京，第一次在天安门广场看升旗，第一次在专业足球场踢球……

　　“我想当保家卫国的军人”

　　6月1日清晨的天安门广场，一群来自青海玉树、身着传统藏族服饰的孩子组成了一道亮丽的风景线。

　　玉树也有晨光中随风飘扬的五星红旗，也有初升的旭日，但对许多孩子来说，这场升旗仪式有着特殊的意义。

　　来自青海省玉树州儿童福利院的他们，沐浴在祖国的爱和关怀中长大。早在出发来京前，不少孩子就表示，自己最期待的行程是到天安门广场看升旗。

　　“我在电视上看过阅兵仪式，看过天安门广场。”13岁的女孩卓玛措告诉记者，能够参加升旗仪式令她心情非常激动，甚至激动到睡不着觉。

　　玉树州儿童福利院老师东周文德说：“希望通过参加升旗仪式，让他们真正体验到祖国的伟大，要懂得感恩，激发他们内心的爱国情怀。除此之外，对他们后期的学习、自己的理想和奋斗目标都有一定的推进和帮助。”

　　观看升旗的孩子们。中新社富田 摄

　　“今天看到升国旗的仪式后，我感觉到了国家的富强、和谐还有团结。”藏巴次成说：“生长在这片土地上，我感觉自己很自豪、骄傲。”

　　霞光中，14岁的电周松保站得笔直。他示意拍照的人，自己想和身后站得笔直的兵哥哥同框——电周松保的梦想是当一名军人。“因为军人可以保家卫国。我爱祖国，没有祖国就没有我们。”他认真地说。

　　电周松保在国旗下拍照留念。中新社富田 摄

　　五六点的阳光下，孩子们即将奔赴下一趟旅程，他们红彤彤的小脸上带着期待而满足的笑。旁边，一位头发花白的老人看了许久，他笑眯眯地说：“嘿，这也是群五六点钟的太阳。”

　　“一路踢到北京，踢到世界！”

　　6月1日上午的北京工人体育场人声鼎沸，这是工体翻新后首次迎来藏族儿童足球队。来自青海省玉树藏族自治州儿童福利院的青少年们参观了“新工体”，并与北京国安少年队的小队员们一起训练交流。

　　被称为“玉树C罗”的阿斌和小名“星星”的西力才仁是一对好朋友。阿斌是葡萄牙队铁粉，最喜欢C罗；西力才仁认为内马尔“过人最帅”，永远为巴西队呐喊。他俩赛前向对手放了最软的“狠话”：“加油，我们一起好好踢！”

　　比赛分成两组进行，两地少年混合搭配，绿茵场上少年们追逐拼抢、配合传球，叫好声不时响起。进球后，小球员们一同庆祝欢呼雀跃。秉持着“友谊第一比赛第二”，孩子们很快建立了深厚情谊。

　　俄金仁增和陈小北一起观看场内播放的视频，两人的眼里都带着对新事物的好奇；扎巴江才与赵云一见如故，他们生日恰好均为6月20日，也都视姆巴佩为偶像，两人相见恨晚；第一次来工体的雪域少年们有交到新朋友的好办法。土丁扎巴教起了国安小球员吹口哨，口哨声清脆悠长，像吹过高原的风……

　　土丁扎巴(右)在教吹口哨 中新社记者 崔楠 摄

　　这是孩子们第一次在大型体育场上踢球。教练东周文德说，来北京前，孩子们问他，“C罗踢球的那种球场在哪？”“工体里面的草都是真草吗？”

　　“有孩子和我说，‘咱要是能到这个球场里，光当观众都多好’。”东周文德说：“现在别说是观众了，他们可以直接上场踢球。”

　　看到孩子们无拘无束地奔跑，东周文德也跟着快乐起来。他希望这些孩子可以实现自己的理想：“一路踢到北京，踢到世界！”

　　“不同的民族，就是家人”

　　6月1日下午，孩子们来到了位于北京蒙藏学校旧址的中华民族共同体体验馆。蒙藏学校是近代第一所少数民族专门学校。在中华工艺美术体验空间，孩子们跟着老师一起捏“石榴”；观看演出时，孩子们与前来参加演出的民族艺术家们一起载歌载舞。

　　图为孩子们捏“石榴”。中新社记者 崔楠 摄

　　在共同完成了中华民族优秀传统文化体验项目后，孩子们学习到了维护祖国统一、民族团结的重要性。13岁的女孩卓玛措说，她理解的不同民族，就是“家人”。

　　16岁的闹增拉毛表示，参观完之后，自己感受最深的是民族团结的重要性以及国家对民族团结的重视：“所有的民族要团结起来，相互包容，相互扶持。”

　　玉树州儿童福利院老师白玛拉毛认为，这一次的体验很有意义，团结和爱国，是她希望孩子们学习的品质：“这次活动给我们的启发是要热爱祖国，感谢祖国，永远要记住祖国对我们的好。”

　　观看演出时，孩子们与来参加演出的民族艺术家们共同跳舞。中新社记者 崔楠 摄

　　“这是只属于我和她的生日”

　　卓尕才仁和闹增拉毛对这个“六一”儿童节的概括相当一致：惊喜。

　　6月1日下午，她们和其他38名小伙伴来到中国新闻社，和北京小朋友一起欢度儿童节。糖人面人棉花糖，气球彩带大音响，过节的气氛被烘托得欢快喜庆。而当魔术师凭空变出了一个蛋糕的瞬间，闹增拉毛愣住了。

　　“主持人喊我名字的时候，我很懵。”惊喜突如其来，闹增拉毛告诉记者，福利院的孩子们通常按照月份集体庆祝生日，因此这个“六一”对她来说很有意义：“大家都是一起过，每个小孩都有一个小蛋糕。但是今天的生日只属于我和那个孩子。”

　　闹增拉毛和卓尕才仁吹蛋糕。中新社崔楠 摄

　　不仅如此，现场还有两位北京小朋友为他们送上了一份礼物。“我收到了一个娃娃，我很喜欢这个礼物。”卓尕才仁抱着玩偶，和小伙伴讨论了半天它到底是羊还是熊。现在那个娃娃放在她的床头，晚上陪着小姑娘一块睡觉。

　　闹增拉毛则收到了一个“冰墩墩”摆件：“第一次在北京过生日，我觉得非常的荣幸和开心。明明才聊几句，对方还是很精心地给我准备了礼物。我很喜欢这个礼物，非常喜欢。”

　　北京小朋友给闹增拉毛送上生日礼物。中新社崔楠 摄

　　对两位藏族女孩来说，这是一个非常难忘的生日，而美好回忆远不止于此。更尕措忠几乎要认为，自己是世界上最幸福的小女孩了——她收到了北京小朋友刘楷瑞送的书，同时交到了一个新朋友。

　　“他送了我一本历史书，《如果历史是一只喵》，我很喜欢这个礼物。”更尕措忠举起两人合影的拍立得展示起来：“我觉得他很可爱，如果他喜欢踢球的话，以后我可以给他送个球衣。”

　　更尕措忠和新朋友的拍立得合照。刘越 摄

　　《万疆》歌声响亮，古筝似流水淙淙，康巴舞的鼓点伴着飘扬的裙摆……各番精彩的表演后，在场的嘉宾给玉树来的孩子们送上精心准备的礼物时，更尕措忠几乎开心到尖叫出来：“一个新足球！”

　　一个崭新的背包、一个漂亮的足球、一盒精美的文具，寄托了长辈们对小朋友的美好祝愿，也紧贴着这个活动的主题——“三江源·北京情·中国心”。

　　这40位孩子都是受邀参加“青海玉树藏族青少年北京行”公益活动的成员。该公益活动由中国新闻社、青海省玉树藏族自治州人民政府、北京援青指挥部主办，中国新闻网承办，中新公益协办，组织了青海省玉树州儿童福利院的40名藏族青少年，从海拔4500米的“三江之源”到北京体验式参访交流。

　　这个特别的儿童节刻下了他们的诸多人生第一次，也为这些孩子推开了另一扇窗。 (刘越 袁秀月) 

(责编：郝孟佳、孙竞)

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