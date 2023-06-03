原标题：为学子撑起“保护伞” 全国多地开展高考前消防安全检查

还有不到一周的时间，就要迎来今年的高考季了。为了全力确保高考期间考点的消防安全，给广大考生营造良好的考试环境，全国多地提前对各考点进行消防安全检查，为莘莘学子撑起消防安全的“保护伞”。

在山东滨州，消防监督员详细了解各学校的考场设置及高考前消防安全工作开展情况，重点对考场、宿舍内的消防设施、器材是否按要求配备到位，安全出口、疏散通道是否畅通，电气线路是否符合消防安全要求等情况进行检查，并随机对宿管人员能否熟练操作灭火器材和引导疏散逃生进行抽查。

在学校食堂，消防监督员就厨房油烟管道是否定期清洗，燃气报警系统是否按要求配备，餐厅线路有无乱拉乱扯、电线裸露现象以及是否存在违规用火、用电、用气行为等进行重点排查。

在广西南宁，检查组来到南宁市第九中学考点进行检查，对该考点重点区域的消防设施器材是否完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通，值班、巡查人员是否在岗，灭火应急疏散预案是否制定等情况进行全面检查，努力为考生提供一个安全的考试环境。

(责编：郝孟佳、孙竞)