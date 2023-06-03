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大山少年的体育梦

——湖南湘西州推动体教融合发展走深走实

2023年06月03日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：大山少年的体育梦

　　 抱腿单摔，飞身腾挪。5月24日，在湖南湘西土家族苗族自治州龙山县第一芙蓉学校，30多名小“运动员”正在教练向其元的指导下开展摔跤运动——聘用退役专业运动员，开展摔跤常规教学，让这一竞技运动成为该校的特色体育项目。

　　 湖南湘西州曾培养了杨霞、龙清泉、向艳梅等多位奥运冠军，在国际比赛中斩获69枚金牌，打破多项世界和全国纪录，实现全运会金牌县市全覆盖。这些年，越来越多的大山少年靠着系统的体育训练走出深山，“跑”进国家队。

　　 湘西州青少年体育高质量发展的背后，是当地以学校体育和竞技体育为抓手，形成体教融合、协同育人的“湘西经验”，推动体育后备人才和青少年健康可持续发展。

　　 “天天盼，终于盼来了游泳课。”溶江小学五年级学生朱家慧曾经是“旱鸭子”，现在摇身一变，成了自由泳、蝶泳样样精通的“浪里白条”。2022年9月，他代表湘西州参加了省里的比赛，达到了国家二级运动员的标准。

　　 前些年，体育特色不鲜明、运动品牌项目“叫不响”，还是溶江小学的突出短板。如今，在学校，游泳课成为同学们最喜爱的课程之一，还挖掘出不少像朱家慧这样的游泳小将。

　　 “作为湘西高新区出资建设的新学校，我们不缺高标准的场地和完善的设施，却缺少管理的头脑和优秀的教练。”溶江小学校长戴春权说。为了补齐这个短板，2021年，溶江小学与当地一家游泳俱乐部牵手，开启“校俱”合作新模式。很快，溶江小学处于闲置状态的游泳馆得以运转，不到两年，开展的游泳普及课程已达170班次，为6000多人次青少年学生进行了游泳提高训练。

　　 “红日初升，其道大光……”铿锵有力的操练声从吉首市第二小学操场传来。每天早上10点半，音乐准时响起，全校学生操练起武术，动作行云流水。

　　 “一直羡慕电视中帅气的武术小哥哥，我今后说不定也能成为‘武术大师’。”四年级三班学生石文宇上完操练课，兴致勃勃地说。2022年，吉首市第二小学将武术引入校园，纳入该校课后服务活动中，一时间学校里多了不少“武术迷”。

　　 古丈墨戎学校主推苗鼓，断龙中小学齐练摆手舞，龙山城区学校引进武术操……湘西州教体局充分利用当地民间体育文化，将苗鼓、秋千、民族摔跤等民族体育运动项目引入校园。

　　 “体校和普通学校打通招生渠道，让人才选拔和专业训练得到有机结合和迅速推进。”湘西州教育和体育局副局长、州体校校长向竹青说，教育和体育机构合并后，以前体校招生难、入学难、出口窄等问题迎刃而解，县级业余体校也先后恢复运行，体育后备人才选拔实现量质齐升，办学规模和效益大幅提高。

　　 “体教融合不是体育和教育两个部门职责的简单整合，而是体育和教育在价值功能、育人方式、转型发展等多方面的有机融合。湘西州持续推进体教融合，正是让体育回归教育，让教育反哺体育，进而助推体育教育协调发展、协同育人。”湘西州教育和体育局党组书记、局长田勇说。

　　 （记者 赵嘉伟 龙 军 禹爱华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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