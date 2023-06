作词:漆金秋、李浔

作曲:潘曈

演唱:王果儿、岳霖汉、山娃娃、嘀哩童声合唱团

说唱:海嘎少年乐队

出品单位:全国少工委办公室

承制单位:贵州省少工委

版权归属:全国少工委办公室

发行单位:能量悦动

歌曲简谱

歌曲五线谱

少年乘风

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

One Two Three Let’s Go

此间春风

万紫千红

花儿舞动

把大地歌颂

旭日当空

迎着光一路向东

去播种

星火一样的梦

多彩少年与梦相拥

茁壮成长扬帆去冲

这抹红

继承光荣

壮志在我胸

勇攀最高峰

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

少年英雄

多彩少年与梦相拥

茁壮成长扬帆去冲

这抹红

继承光荣

壮志在我胸

勇攀最高峰

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

少年英雄

花朵春天绽放

火炬把梦点亮

鸟儿乘风飞翔

旗帜伴梦飘扬

小树蓄力生长

积攒无穷力量

寻着多彩的方向

追着光就能够到达远方

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

我们心相同

乘着春风画彩虹

我们追着梦

迎着朝阳争先锋

少年啊

与盛世相逢

血脉相通

挺起脊梁似青松

少年英雄

《少年乘风》

