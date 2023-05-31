5月30日，教育部会同公安部、国家卫生健康委、市场监管总局等部门召开全国中小学幼儿园安全工作视频会议，深入贯彻落实习近平总书记关于安全工作的重要指示批示精神，分析研判当前学校安全工作形势，部署做好今年学校安全工作。教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话，教育部党组成员、中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组组长王承文主持会议。

怀进鹏指出，各地要以主题教育为契机，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，切实增强学校安全工作责任感、使命感，按照党中央、国务院有关决策部署，准确把握当前学校安全工作的新形势新要求，全面加强和改进学校安全工作，为教育高质量发展提供有力安全保障。

怀进鹏强调，各地要以保障师生安全为目标，强化风险防控，狠抓整改落实，切实做到“四个加强”，坚决遏制校园安全事故发生。一是加强党的全面领导，守牢阵地。抓好立德树人这一根本任务，认真组织党的二十大精神学习宣传活动，坚定不移用新时代党的创新理论铸魂育人，深入推进中小学思政课改革创新，进一步完善“大思政课”体系，充分发挥思政课政治引领和价值引领功能。认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。二是加强校内安全管理，把住校门。全面加强校园安防建设，对“四个100%”完成情况、运行效能进行评估和“回头看”，确保全面落实到位并有效发挥作用，积极推动智慧安防建设。全面排查风险隐患，有针对性地加强整改。全面加强网络管理，引导学生自觉抵御网络不良信息，防止沉迷网络游戏和短视频。三是加强校外综合治理，净化环境。强化校园周边整治，规范有关场所经营行为，及时查处影响未成年人身心健康的食品、用品等。健全“护学岗”机制，落实“高峰勤务”制度，做好校园周边防控。加强系统管理，强化重点人员和重点家庭工作。强化交通安全整治，加强交通安全教育，增强学生安全意识。规范发展专用校车，因地制宜发展学生定制公交。四是加强突出问题整治，取得实效。发挥防溺水联防联控机制和河湖长制作用，督促相关部门全面落实水域管理责任。经常性开展防溺水教育，落实家长监护职责。健全完善学生心理健康工作体系，建立健全师生联系和同伴互助制度，培养学生良好心理品质。加大教育惩戒和家庭教育指导力度，从源头上防范和遏制学生欺凌事件发生。

怀进鹏要求，各地要牢固树立安全发展理念，加强综合治理，强化部门协同联动。要压实政治责任，将安全工作与教育改革发展同谋划、同部署、同推进。要强化应急处置，不断优化突发事件分类响应机制。要做好宣传引导，积极传播安全知识和安全防范技能。要加强督导检查，将学校安全工作情况纳入工作督查和考核评价的重要内容。要抓紧抓实抓细学校安全工作，织密织牢学校安全防护网，为办好人民满意的教育、促进教育高质量发展作出更大贡献。

会议还就新冠疫情防控、汛期防灾减灾和高考安全工作进行了部署。上海、山东、云南、甘肃和海南临高、广东深圳福田区作交流发言。公安部、国家卫生健康委、市场监管总局有关司局负责同志就做好有关工作提出了明确要求。校车部际联席会议成员单位和部内有关司局负责同志在主会场参加会议。各省级相关部门负责同志在分会场参加会议。

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