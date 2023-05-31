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江苏扬中

乡村博物馆有了海外“推荐官”

袁 刚 祁山洪
2023年05月31日09:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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陈履生给小朋友讲解文物背后的故事。
俞佳融摄

“一座乡村博物馆能达到这样的规模和水准，相当震撼！”5月18日国际博物馆日，在江苏省扬中市陈履生博物馆，专程来此参观的澳大利亚新金山中文学校校长孙浩良说，他要组织海外的青少年来看一看，让更多的人了解这里深厚的文化。

这座乡村博物馆拨动了来访专家学者的心弦。

美国威廉帕特森大学终身教授丛志远、法籍华裔艺术家章毅，在这座乡村博物馆里，一边仔细欣赏藏品，一边兴致勃勃地拍照，向海内外朋友进行推荐。

列支敦士登国家博物馆馆长、牛津大学博士雷诺·沃康摩尔教授同样对这里的文化着迷。十多天前，他来到扬中，从陈履生手中接过名誉馆长聘书，欣然成为这座乡村博物馆的欧洲“推荐官”。

近日，英国一博物馆的一段讲座视频引起国内文博爱好者的广泛关注。画面中，一名外籍志愿者正在讲解4件有着浓郁江南乡土特色的竹器，它们均出自陈履生博物馆。

2020年，国家博物馆原副馆长陈履生回到家乡扬中，与当地政府合作兴建了这座博物馆。它地处新坝镇新治村，由三馆组成，其中，竹器博物馆展出具有扬中本土特色的各类精美竹器3000余件，在这里，观众可以体验竹编制作工艺，在经纬编织中领略工匠精神；美术馆展出陈履生自1977年以来的习作和创作近百件；汉文化博物馆展出包括陶器、漆器、画像石等在内的汉代文物2000余件，让观众感受汉文化的璀璨。

这座博物馆以竹为建筑立面，以江南烟雨和山水为设计灵感，与长江风貌相呼应，是一座由太阳能光伏发电系统提供电力的绿色博物馆。该馆自2020年5月18日免费对公众开放以来，先后接待观众17万余人次、团队1200多个，开展各类研学活动近百场次。

陈履生一直致力于让优秀中华文化走出国门，他走遍世界各地，先后与全球370多家博物馆进行过交流，策划过许多大型展览。如今，他正思考如何在做好乡土文明传承和保护的同时，进一步做好创新和推介。“扬中四面环水，过去主要靠舟楫与外界交往，如今除了地理上的‘一岛五桥’，又架起了一座无形的文化之桥。”陈履生说。

(责编：李依环、孙竞)

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