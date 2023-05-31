原标题：完全学分制：让学生实现“学的自由”

完全学分制与学年学分制在教学计划、课程任务设置、班级管理等方面存在不同。完全学分制以专业教学计划作为指导，课程任务涉及面广，打破了班级的固定模式，学生学习时间可长可短，还可以自主选择学习课程。

日前，包括北京交通大学、山东农业大学、贵州大学等多所高校发布的2023年高等教育招生章程，都提到了实施学分制教学管理模式。作为学分制的其中一种类型，完全学分制近年来备受关注，包括辽宁、天津、陕西等地的多所高校都在试点实施完全学分制改革。

什么是完全学分制？相比学年学分制，完全学分制有什么特点与优势？高校应该如何推进完全学分制改革？带着这些问题，科技日报记者采访了相关领域的专家学者。

多所高校推进完全学分制改革

1917年，北京大学试行选科制，奠定了我国学分制的雏形。学分制主要包括学年学分制和完全学分制两种模式。新中国成立以后，高校人才培养经历了由学年制、学年学分制逐步向完全学分制演变的过程。近年来，国内多所高校着手推进完全学分制改革，实施完全学分制在高校变得普遍起来。

据了解，完全学分制由德国教育家洪堡提出的选课制发展而来，最初起源于美国哈佛大学。完全学分制是以选课为前提，把学分和绩点作为学生学习质和量的计量单位，以一定的学分、学分绩点作为毕业、学位授予要求的人才培养和教学管理制度。

山西大学教务处副处长张小敏介绍，完全学分制强调在培养学生的过程中采用多样的教育标准和较为灵活的过程管理方式，以探索建立个性化培养机制。在完全学分制的探索道路上，国内起步较早的高校有复旦大学、上海交通大学、浙江大学等，这些高校于2000年或2001年开始，对当年入学的本科新生试行完全学分制。此后又有很多大学开始实施完全学分制。

作为天津市首个实施完全学分制改革的高校，天津科技大学于2017年先后推出选课制、弹性学制、导师制等一系列新举措，拉开了完全学分制改革的序幕。“学校实施的完全学分制不仅让我只用4年时间就拿到学士和硕士学位，还让我可以自主掌握学习时间、规划学习内容。”日前，天津科技大学毕业生王馨悦表示。

2020年，辽宁省教育厅出台《关于进一步深化普通高等学校完全学分制改革的实施方案》，在多所高校开展完全学分制改革试点，主要内容包括优化人才培养方案，明确学分转换标准、学生毕业的最低学分要求和修读年限，制定课程修读办法等。从2021年8月起，辽宁省普通高校全面推进完全学分制改革。

2020年，山西大学主动适应高等教育发展趋势，推进了“跨学科专业交叉融合+完全学分制”综合改革，全面深化一流本科教育。“以完全学分制改革为抓手，创新人才培养体系，提高人才培养质量，逐渐成为国内高等教育发展的一种趋势。”张小敏说，完全学分制改革打破了学年学分制的时间和内容刚性，赋予学生更大的学习自主权。

打破固定模式提升学习质量

完全学分制与学年学分制在教学计划、课程任务设置、班级管理等方面存在不同。学年学分制在教学计划和课程任务设置的方式上固定性较强，完全学分制则更具自主性。仅以专业教学计划作为指导，完全学分制的课程任务涉及面广，打破了班级的固定模式，学生学习时间可长可短，还可以自主选择学习课程。

“在完全学分制下，一方面，教师们能激发竞争意识，在教学设计方面也会更精心，在教学效果方面要有所考量。”张小敏举例，学校可以将教师课程选择的人数，作为对教师教学效果的评价手段之一，有助于教师提升教学水平。

另一方面，学生的学习时间更为灵活，学生只要修满学分就能取得毕业证。同时，还有利于学校资源的整合，避免教育资源的浪费，学生可以不选择重复的课程，在学习上有更大的自主性。

“此外，完全学分制不仅促进了学生个性化、多样化发展，还增强了高校内部教育主体之间的竞争，带动了高校内部管理体制机制的系统性变革。”张小敏补充道。

如何实施完全学分制是关键

在中国高等教育博览会第三届大学校长论坛上，天津科技大学校长路福平以“深入推进完全学分制改革，助力地方高校高质量本科教育”为题作主旨发言。路福平表示：“完全学分制彰显的不仅是学习自由的大学理念，其背后蕴含的以多学科交叉为基础，以激发学生潜能为核心，面向学生成长和发展的教育模式变革才是制胜法宝。”数据显示，在6年的完全学分制改革与实践中，天津科技大学近三届毕业生用人单位满意度平均达到97.52%。

张小敏认为，完全学分制究其本质并不复杂，但是如何实施和运行却是复杂的系统工程，其中既涉及学生、教师、教学管理人员等主体，也涉及教学管理、人事管理、学生管理、后勤管理、财务收费等制度，还与课程、教室、实验室、信息系统等资源密切相关。为更好地推进和实施完全学分制，需要不断增强学生自主学习意识和能力，健全学生学业指导与管理体系，夯实人财物资源保障。

以山西大学为例，2020年该校在生命科学学院、化学化工学院、环境与资源学院实施“生化环跨学院完全学分制改革试点工作”。2021年，学校将“跨学科专业交叉融合+完全学分制”综合改革拓展至“文学+历史+哲学”“政治+法学”等交叉学科领域，形成满足学生多元化需求、优化学生知识结构、全面提升学生综合素质和创新能力的一流本科专业育人管理新机制。

“学生在大学第二学期，基于个人学习兴趣及其各专业实际情况，进行专业分流。大学第四学期，学生可根据个人实际情况二次提出转专业申请。”张小敏介绍，为实施完全学分制改革，山西大学建立了“专业准入准出标准”和“人才培养分流机制”两种机制。其中通过“专业准入准出标准”，规范本科生分流到某专业的最低先修课程要求以及学生从分流专业毕业的最低专业课程要求。而按照“人才培养分流机制”，依据学生的特点对学生进行不同方向的引导，通过专业流转，辅之以学分认定与转换、科学评价、补偿帮扶等制度保障，实现学生的最优化发展。

“完全学分制改革不仅为山西大学带来了人才培养的新模式，更撬动了教师育人理念的变革与教学创新实践。”张小敏表示。（记者 韩荣）

(责编：李依环、孙竞)