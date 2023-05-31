裴宸纬 沈唯

原标题：高招政策持续利好，考生成才路愈发宽广

高考在即，各大高校的招生政策成了考生和家长最关心的话题之一。

日前，北京交通大学、北京邮电大学、北京科技大学、北京化工大学、北京林业大学、对外经济贸易大学、北京中医药大学7所北京高校，举办高考招生政策新闻发布会，发布高考招生信息，全面解读了每所高校的办学特色、优势专业、招生录取政策以及招生咨询活动方案等。这7所高校均为教育部属“双一流”建设高校，综合实力强劲，行业特色鲜明。

“新增6个招生专业和4个双学士学位招生项目，高考改革省区普通类专业录取实施零调剂”“继续实行宽松的转专业政策不变，允许大类分流后二次申请转专业”……记者通过梳理这7所高校的招生政策，发现招生政策越来越利好考生，考生成才成长路径越来越宽。

培养方式更贴合社会需求

在此次7所高校联合发布的招生政策中，跨学科培养被多所高校频频提及。如北京化工大学选拔成立20余个学科交叉班，培养学生的合作精神与科研能力；北京中医药大学创建以“岐黄国医”为代表的“长学制”教育体系，探索“中医+”“+中医”“中西医结合”的多学科交叉复合型拔尖创新人才培养新模式；北京邮电大学实施跨学科融合创新的ICT国际化人才培养模式，培养高素质创新人才。

“目前，多学科交叉复合型人才已成为国家发展所需。”北京邮电大学招生办公室副主任陈伟向记者表示，培养学科交叉复合型人才尤其强调人才的创新能力和跨界能力，因此需要建立多学科渗透交叉人才培养的教育体系，打破学科壁垒，促进学科深度融合贯通。

“与此同时，多学科交叉融合的人才培养模式有助于提高学生的综合素质，满足多样化的人才需求，提高毕业生对于就业市场的适应能力，使其不仅能够更快地掌握工作中所需的技能，而且能够获得更大的发展。”陈伟说。

北京交通大学招生办公室主任王皓对此也深有感触。他认为，培养跨学科、交叉型的人才，实际上更加贴合当下社会的实际需求。“传统专业人才培养往往一个专业只培养一类人才，但现在很多新兴产业蓬勃发展，对学生的要求更高了，需要学生具备多元化的专业背景。许多交叉学科是在时代的需求下应运而生的。”

近年来，一些“长学制”的专业成为考生报考的热门，今年也有不少高校的招生政策中提出了“长学制”的专业培养模式。如北京交通大学2023年詹天佑“3+5”本博直升试点班继续通过高考直接招生，持续打造拔尖创新人才培养特区；北京邮电大学未来学院开设的本硕博贯通培养实验班“元班”，2023年增加招生计划100人，并面向绝大多数省份招生。

王皓表示，开设“长学制”是根据具体的专业需求来制定的。而且近几年学校对很多新生和家长进行了调研，发现超过90%的家长和学生希望学生本科毕业以后能进行深造。但他同时强调，这种培养模式对学生的考察也很严格，要求学生本科阶段要把基础学扎实，同时更注重培养学生的科研创新能力。

专业选择更注重以人为本

除了跨学科培养、“长学制”设置，各大高校在专业的分配和优化上也“煞费苦心”。为了让专业更具有吸引力，同时也更加符合学生和社会的发展需要，近几年许多高校一边对传统专业进行升级改造，一边根据国家战略要求开设新专业。如北京林业大学2023年将新增“国家公园建设与管理”专业，服务国家生态文明建设战略。

还有越来越多的高校在招生时充分考虑考生的志愿填报意向，根据各地招生情况，推出了多种专业不调剂政策，并在学生入校后实行较为宽松的转专业政策，以此激发学生的学习积极性。如北京科技大学2023年招生继续实行宽松的转专业政策，允许大类分流后二次申请转专业；对外经济贸易大学在本科普通批次有附条件零调剂和保志愿政策……

王皓认为，专业不调剂实际上更人性化，如果强制性地让学生学一个不喜欢的专业，就会限制学生的发展。“本科的专业选择很大程度上决定了学生未来深造或就业的方向，甚至可以说决定了学生未来的人生职业规划。因此把学生强行安排到他不喜欢的专业是没有必要的，专业不调剂是出于对学生职业生涯的考虑，也是对学生的尊重和负责。”

陈伟也表示，这种更加人性化的政策不仅有利于学生的个人发展，对学校本身和专业学科的建设也有很大益处。“招生录取时不调剂、入校后转专业放开等政策和举措的实施，主要是给学生提供更多专业选择的机会，让学生可以根据自己的兴趣、特长、爱好以及能力选择适合自己的专业。一方面可以提高学生及家长对大学和专业的满意度，调动学生学习和报考的积极性；另一方面，这也能在一定程度上促进学生创新能力的培养。”（裴宸纬 沈唯）

(责编：李依环、孙竞)