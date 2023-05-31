本报记者 章 文 本报通讯员 占 康

原标题：“博士乘组”出征记

东风航天城，圆梦园。

出征在即，世人的目光再一次聚焦问天阁。

2023年5月30日6时42分，身着乳白色飞天服的航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮迈着稳健的步伐，依次从问天阁走出，正式向中国空间站进发。

这是一个全新的组合——首次由航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家三种类型的航天员组成，三人均为博士，是名副其实的“博士乘组”。

“三名不同类型的航天员将在飞行中发挥各自优势，形成互补，更高效地完成各项飞行任务。”中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬介绍，神舟十六号飞行乘组是航天员系统综合考虑神舟十六号载人飞行任务特点、航天员队伍可持续建设发展等因素，按照统筹规划、任务匹配、新老搭配、继承与发展等飞行乘组选拔原则而选定的。

这是指令长景海鹏的第四次出征——

2008年的神舟七号，2012年的神舟九号，2016年的神舟十一号，景海鹏三次沿着这条路迈向太空之旅。7年后的今天，他第4次启程，目光仍然坚定，身姿依然挺拔。

面对两名比自己小了20岁、毫无飞行经验及太空环境体验的队友组成的“跨代乘组”，景海鹏深感责任重大，“一定要安全地把他们带上天，并安全地把他们带回来。”

这是朱杨柱的第一次出征——

身为空气动力学专业博士后，曾任大学教员，继而成功入选我国第三批航天员队伍，并作为首位航天飞行工程师执行载人飞行任务……对朱杨柱来说，这是一个青年学子执着追梦十余载的圆梦时刻。

出征在即，朱杨柱将满腔豪情化为一阕《如梦令》：“曾经少年如风，而今家国更重。空间站建功，踏尽无悔征程。追梦，追梦，星辰大海一生。”

这同样是桂海潮的第一次出征——

15年，从一名学生到与“偶像”景海鹏一同出征太空，桂海潮难掩激动之情，对着镜头笑得很开心。

比起从空军飞行员队伍里选拔的预备航天员，身为北京航空航天大学教授、博士生导师的桂海潮，体能素质和航天技能训练稍显不足，但他不断自我加压，各项训练成绩稳步提升。进入乘组后，在指令长景海鹏高标准严要求的传帮带之下，桂海潮的信心越来越足。

神舟十六号载人飞行任务是空间站应用与发展阶段的首次载人飞行任务，飞行乘组需要承担繁重的空间科学实(试)验任务。同时，飞行乘组还需要对空间站三舱三船最大构型进行长期运行维护管理和设备照料。

“航天驾驶员景海鹏和航天飞行工程师朱杨柱主要负责直接操纵、管理航天器，以及开展相关技术试验；载荷专家桂海潮主要负责空间科学实验载荷的在轨操作。”黄伟芬表示，指令长景海鹏身心素质优秀，技术过硬，飞行经验非常丰富，两名第三批航天员虽然是首次执行飞行任务，但是他们的航天专业技术基础扎实深厚，年富力强，经过两年多的全面系统的强化训练，已经具备执行飞行任务的能力。

“一老带两新”，今天，拥有同样飞天梦的他们，将一同开启飞天之旅——

“总指挥长同志，我们奉命执行神舟十六号载人飞行任务，准备完毕，是否出征，请指示。航天员景海鹏！”“航天员朱杨柱！”“航天员桂海潮！”

“出发！”圆梦园广场上，中国载人航天工程总指挥、空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部总指挥长许学强发出铿锵有力的命令。

“点火！”9时31分，随着任务零号指挥员吴华点火口令的下达，长征二号F运载火箭托举着神舟十六号载人飞船和3名航天员飞向太空。

星辰大海，永不止步。为国出征叩苍穹，等待他们的，是中国人自己的“太空家园”……

（章文、占康）

(责编：李依环、孙竞)